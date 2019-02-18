Сбербанк незаконно берёт комиссию за снятие наличных с кредиток

Договор на кредитную карту Сбербанка ущемляет права потребителей, поскольку предусматривает комиссию за снятие наличных в банкоматах. Это установил Роспотребнадзор и подтвердил суд в Забайкальском крае1. Поводом стала история жительницы Читы, которая сняла деньги с кредитки и заплатила комиссию в четыре раза больше снятой суммы. Как это получилось и на каких нормах основывался суд — расскажем ниже. На комиссии по кредиткам зелёный банк может зарабатывать не меньше 5 миллиардов ежегодно. Если Роспотребнадзор выступит с коллективным иском и по всей стране разом запретит комиссию, Сбербанк рискует потерять эти миллиарды.

Эта история началась в ноябре 2016-го. Елена Валентиновна2 оформила кредитку Сбера с лимитом в 120 тысяч. До поры до времени она спокойно пользовалась пластиком, пока в феврале 2017-го ей срочно не понадобились наличные. Под рукой не оказалось другой карты, и Елена вынуждена была снять всего-то 100 рублей со своей кредитки. За эту операцию с неё взяли конскую комиссию в 390 рублей. Почти вчетверо больше.

Возмутившись таким соотношением цифр, женщина написала заявление в Роспотребнадзор. Инспектор нашёл положения договора, которые касаются комиссии, ущемляющими права потребителя. Перефразируя, Сбербанк поставил собственные правила обслуживания карт выше требований федерального закона.

Вооружившись этим актом, инспектор пошёл в арбитражный суд Забайкальского края и по административной статье 14.8 оштрафовал Сбербанк на 20 тысяч. Суд согласился, что брать с клиента ещё и комиссию, когда он снимает наличку по кредиту, незаконно. Банк решение первой инстанции оспорил, но проиграл. Апелляционная инстанция осталась на стороне Роспотребнадзора и Елены. Читинский четвёртый апелляционный суд признал незаконными 8-й и 16-й пункты тарифа на обслуживание кредитных карт линейки Visa и MasterCard.

Упомянутые пункты устанавливают комиссию в 3% за снятие нала с кредитки в "родных" банкоматах и 4% — в чужих. При этом комиссия не может быть меньше 390 рублей. Отдельно они регулируют комиссию за "экстренную выдачу наличных", например, в другой стране, когда клиент потерял карту. Тут она равна минимум шести тысячам рублей.

Рассказываем, какой логикой руководствовался суд, когда принимал решение.

Когда клиент оформляет карту, ему по факту открывают кредитную линию: трать, уважаемый клиент, сколько душе угодно, но в пределах установленного лимита. Банк зарабатывает на обслуживании карты и взимании процентов, если клиент не вовремя вносит платежи.

Основа кредитного договора — собственно предоставление заёмных средств. Это и есть основная и единственная услуга, которую банк предоставляет клиенту. Действия, требуемые от клиента, чтобы до этих средств "добраться", должен оплачивать сам банк, считает суд.

Читинский судья напомнил юристам Сбера про закон " О потребительском кредите " По нему, все операции по кредитному счёту (включая выдачу и внесение налички) должны быть для клиента бесплатными. (п. 17 ст. 5).

Затраты на операции по выводу налички уже должны быть включены в процентную ставку по кредиту, посчитал суд. Тут же выходит, что одну услугу невозможно получить без оплаты другой. Пока не заплатил комиссию, ты до кредитных средств (в виде наличных) не доберёшься.

В 2017-м у Сбербанка было 13,5 млн активных кредитных карт. Если предположить, что хотя бы половина клиентов раз в год да снимала наличные с кредитки и платила за это минимально установленные 390 рублей, выручка банка на этой нехитрой операции составила бы 5,3 миллиарда рублей.

Мы спросили у главы общества защиты прав потребителей "Потребнадзор" Александра Виноградова, как он оценивает ситуацию.

— Похожая ситуация была году в 2012-м с банком "Русский стандарт". Герман Греф (глава Сбербанка. — Прим. Лайфа) берёт в руки инструменты, которые были запрещены на территории страны. Роспотребнадзор по закону обязан выйти в суд с иском от неопределенного круга лиц, чтобы поменять договор со Сбербанком, — считает Виноградов. — И потребовать возместить убытки неопределённому кругу лиц. Срок давности по такому иску — три года. Здесь должен и ЦБ отреагировать. Выпустить [соответствующий] приказ, например.

Виноградов рассказал, что следует сделать клиенту, если он считает, что комиссию взяли незаконно.

В Сбербанке говорят, что комиссия берется законно.

— В силу положений ч.1 статьи 29 "Закона о банках и банковской деятельности", комиссионное вознаграждение по операциям устанавливается по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласно правовой позиции Конституционного суда, само по себе требование об уплате комиссии за выдачу наличных денежных средств со счёта гражданина ещё не свидетельствует о том, что он лишён возможности распоряжения денежными средствами; клиент может оставить эти денежные средства на счёте для дальнейшего их использования, в том числе в безналичных расчётах. На основе данной позиции Конституционного суда сложилась положительная для банков судебная практика, и судебные акты, принятые в защиту прав потребителя по делу № А78-15701/2017, по нашему мнению, следует рассматривать как частный случай, — рассказал Лайфу официальный представитель Сбербанка Тимур Шишкин.

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1. Дело № А78-15701/2017 Четвёртого арбитражного апелляционного суда Читы.

2. Имя изменено во исполнение закона №152-ФЗ "О персональных данных". У редакции есть полное ФИО клиентки и номер договора.