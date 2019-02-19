Происхождение неизвестно. На «Суперджетах» нашли опасные материалы

У 50-ти российских самолётов могли появиться микроповреждения в узлах крепления двигателей и закрылков из-за несертифицированного титанового сплава. Два из них эксплуатировали ирландцы.

Единственный европейский эксплуатант российских "Суперджетов" (CityJet, Ирландия) отказался от них. Как сообщали специалисты, самолеты оказались сложны в техобслуживании, их было тяжело ремонтировать из-за проблем с запчастями. Как выяснил Лайф, это может быть связано с недавней проблемой с титановыми деталями. Росавиация выпустила экстренную директиву, где сообщила авиакомпаниям: на некоторых лайнерах модели SSJ-100 применяли титановые полуфабрикаты "неподтверждённого происхождения". Это значит, изготовитель титана не подтвердил соответствие металла техническим регламентам. Потенциально небезопасными сочли крепления двигателей к крылу, крепления закрылков и других элементов механизации крыла, а также стойки шасси. Проблема может коснуться полсотни лайнеров в пользовании "Аэрофлота", "Азимута", упомянутой ирландской компании и еще нескольких. По словам заслуженного пилота России Юрия Сытника, проблема весьма серьезна, касается безопасности полётов, и в перспективе может ударить по репутации производителя.

24 декабря 2018-го главный конструктор АО "Гражданские самолеты Сухого" Владимир Лавров утвердил программу проверки узлов крепления двигателей, шасси и механизации крыла. Их начали осматривать уже с 31 января 2019-го. Оперативная проверка потребовалась из-за того, что производитель титана — корпорация "ВСМПО-АВИСМА" — не подтвердила качество изготовленных деталей.

Сертификаты соответствия на металл не подтверждены со стороны изготовителя металла — ПАО "Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" Главный конструктор SSJ100 Владимир Лавров Фото © Алексей Петров/ AIRVIEW

На основании выявленной проблемы Росавиация разослала в авиакомпании дубликаты письма Лаврова, где подробно указано, что и каким образом проверять.

Опасения у производителя вызвали многочисленные кронштейны, лонжероны и так называемые "серьги". Особенно пристальное внимание рекомендуется уделить при осмотре закрылкам и фитингам (соединительным элементам трубопроводов). Их собираются изучить с эндоскопом.

В документе перечислены заводские номера потенциально проблемных бортов. Лайф насчитал 48 машин. Это примерно четверть всего авиапарка SSJ-100, когда-либо поставленных на крыло. В список попали машины "Аэрофлота", "ИрАэро", "Азимута" и "Ямала". Минимум два из них были в эксплуатации у упомянутой ирландской CityJet. Подробности — в инфографике.

Заслуженный пилот и член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал Лайфу, что ситуация может обернуться большой проблемой, если хотя бы с одним бортом SSJ произойдет авария или внештатная ситуация.

— Это очень серьёзно. Не дай Бог, случится какая-то катастрофа или авария, погибнут люди. Специалисты потом изучат [обломки] и скажут: если бы конструкция была правильной, этого бы не случилось. Родственники погибших подадут в адрес завода-изготовителя многомиллионный иск. Вот чем это грозит, — объяснил Сытник. — По-хорошему, надо самолеты с этим некондиционным титаном приземлять, проблемные детали все разбирать, вырезать и ставить кондиционные. А это многомиллионные затраты.

По словам Сытника, "Суперджет" не очень выгоден авиакомпаниям оттого, что его сложно ремонтировать. При малейшей необходимости техобслуживания или замены деталей, объясняет лётчик, приходится подолгу ждать запчастей. Самолёт же приносит авиакомпаниям деньги, только когда летает. Когда стоит на бетоне, от него одни убытки.

В понедельник стало известно, что ирландская авиакомпания CityJet, единственная в Европе использовавшая Sukhoi Superjet 100, отказалась от них. Ирландцы получили самолёты в 2016-2017-м и сдали в субаренду "Брюссельским авиалиниям". Как выяснили СМИ, бельгийцы остались недовольны российскими самолётами.

В компании заявляли, что с этими самолетами возникли проблемы, из-за которых приходилось отменять рейсы. Вылезли побочные "болячки": например, из-за неполного перевода руководства по эксплуатации приходилось обращаться за помощью к российским техникам. Бельгийцы помучались и решили заменить эти машины канадскими CRJ 900.

Лайф направил запросы с просьбой прокомментировать "титановые проблемы" в АО "ГСС" и в "ВСМПО-АВИСМА", однако оперативных ответов не получил. Ранее в ГСС заявляли по поводу ирландцев, что информация об отказе от SSJ не соответствует действительности. Ирландцы к концу дня опровергли сообщения "Гражданских самолётов Сухого".

SSJ-100 — ближнемагистральный пассажирский самолёт, то есть он летает на расстояния не больше 3 тыс. километров. Его разработали "Гражданские самолёты Сухого" при участии Alenia Aeronautica и консультациях Boeing. Примерно 22% узлов самолёта произведены в США. Предназначен для перевозки до ста пассажиров. За разработку SSJ отвечала госкорпорация "Ростех". Проект обошёлся в 44 миллиарда рублей.

Согласно статистике Центрального МТУ Росавиации, с самолётами SSJ в 2018 году произошло 10 авиационных событий по сравнению с единственным в 2017-м. Ранее Лайф писал о проблемах с иллюминаторами "Суперджетов", которые могут привести к падению давления в салоне.