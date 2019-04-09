Долг платежом опасен. Как Сбербанк списывает деньги со счетов клиентов

Суд назвал неконституционными правила банка, которые позволяют без разрешения клиента списывать деньги в оплату долга.

Сбербанк спокойно списывал себе деньги со счёта клиентки по просроченному кредиту и неожиданно получил за это штраф от Роспотребнадзора. Ведомство и суд посчитали незаконными "автоматические" платежи, когда после поступления какой-то суммы на счёт часть её сразу же снимается. Суд указал: тем, что Сбербанк автоматом забирает у клиента деньги, он словно решает за человека, как ему распоряжаться собственными средствами. Этим банк нарушает 35-ю статью Конституции1. Согласно ей, никто не может быть лишён своего имущества иначе, чем по суду. Рассказываем историю уникальной тяжбы и объясняем, какие последствия она может иметь для "зелёного" банка и его клиентов.

Как пермячке пришлось платить за чужой долг

38-летняя Дарина Миниханова2 из села Барда в далёком 2013-м согласилась помочь своей подруге Элине и стала поручителем по её кредиту. Элина работала в Пермском крае индивидуальным предпринимателем — владела небольшим таксопарком, сдавала машины в аренду. Она с мужем взяла в Сбербанке кредит на 800 тысяч. Деньги собиралась направить на развитие бизнеса.

Через пару лет дела пошли хуже. Муж Элины отдал в залог собственную землю и дом на ней. Но это не спасло от просрочек — долги давили непомерным грузом. Вскоре стало понятно, что платить совершенно невозможно, Сбербанк подал на Элину в суд3. В 2018-м на предпринимательницу стали "охотиться" судебные приставы: завели исполнительный лист.

Всё это время подруга бизнес-вумен, Дарина Миниханова, продолжала быть поручителем по кредитам. И хотя в отношении неё никаких дел приставы не возбуждали, Сбербанк по собственной инициативе, минуя судебные процедуры, стал списывать с неё долги Элины.

Суммы в месяц были разными и неожиданными для Минихановой. В декабре 2017-го "ушло" всего 2,5 тысячи, а в январе — уже 13 тысяч. Всего же она оказалась должна за свою подругу около 110 тысяч.

Банк списывал деньги почти сразу, стоило какой-то сумме "капнуть" на счёт Минихановой. Делал это по принципу безакцептного списания.

Сбербанку было всё равно, каково происхождение денег и на что их собиралась тратить Миниханова. Ей, например, приходило пособие на детей. Сбербанк ничтоже сумняшеся "скушал" и эту сумму.

Банк, минуя процедуру исполнительного производства, самостоятельно произвёл списания со счёта [Минихановой], на который перечисляется зарплата и пособие на детей Судья пермского арбитража Виктор Самаркин

Дарина возмутилась и обратилась в службу защиты прав потребителей (Роспотребнадзор). Пермские специалисты изучили ситуацию и оштрафовали4 Сбербанк на 20 тысяч по статье 14.4 КоАП РФ "Оказание услуг ненадлежащего качества".

Сбербанк это решение оспорил — обратился в суд с просьбой отменить. Судья Самаркин ему отказал — и вот по каким соображениям:

Возможность списывать деньги без акцепта заёмщика предоставляет банку право свободно распоряжаться средствами клиента, что противоречит статье 35 Конституции РФ. Согласно ей, никто не может быть лишён своего имущества, иначе как по решению суда, упомянул Самаркин.

У судьи возникли претензии к тому, как Сбербанк формулирует свои кредитные договоры. Пункты, которые касаются правил списания платежей, сформулированы так, что клиент лишается права выбора: разрешить списать деньги автоматически или установить другой порядок возврата задолженности. Размытые формулировки не позволяют установить в каждом случае конкретный размер суммы для списания. Поэтому получается, что Дарина толком не знала, какая сумма и когда у неё будет списана, что ставило её в положение неопределённости.

Сбербанк не согласился с выводами первой инстанции и подал на апелляцию.

Эксперт: автоплатежи законны, а вот списание средств на ребёнка — нет

— Не могу согласиться с позицией суда о неконституционности безакцептного списания. Потому что так мы можем вообще любое ограничение, любую возможность банка списывать деньги со счёта [под это подвести], — рассказал Лайфу глава Юридического бюро Юрьева Родион Юрьев. — А вот если со счёта женщины списывались деньги, которые приходили на ребёнка, то удержание с них в любом случае незаконно. Закон запрещает [списывать в счёт долга] средства, полученные в качестве алиментов (или пособий) на ребёнка.

По словам юриста, вынесенное пермским судом решение может стать важным с точки обобщения практики и поможет гражданам отстоять свои права.

— Это правовая позиция, которая нашла поддержку у судей. Если это будет засчитано, то суды будут принимать во внимание эти решения. И потребителям будет удобно ссылаться на материалы, показав, что уже были подобные решения в пользу клиентов, — добавил Юрьев.

По просьбе Лайфа Юрьев дал советы клиентам, которые считают, что с них списывают платежи незаконно.

Микроопрос

Лайф не получил оперативного комментария от пресс-службы Сбербанка по поводу этого судебного разбирательства.

____________________

1) Решение по делу А50-33533/2018 Арбитражного суда Пермского края.

2) Это и другие имена в заметке изменены во исполнение закона "О персональных данных".

3) По материалам дела № 2-406/2015 Бардымского районного суда Пермского края.

4) Постановление Южного территориального отдела Роспотребнадзора по Пермскому краю № 4144 от 3 октября 2018.