Наведите порядок. Путин призвал силовиков разобраться с недобросовестными МФО

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поднял тему потребительских кредитов и добавил в этом контексте, что "загонять человека в тупик — последнее дело".

Выступая перед парламентариями и членами правительства, президент попросил Центробанк и силовой блок навести порядок на рынке микрофинансового кредитования. МВД и различным проверяющим органам есть над чем работать в этой сфере. По статистике ЦБ, в 2018 году граждане задолжали банкам и микрозаймовым конторам 13,3 трлн рублей. И погашение этих задолженностей далеко не всегда проходит без нарушений закона как со стороны заёмщиков, так и со стороны кредиторов. Лайф выяснил, как бороться с недобросовестными микрофинансовыми организациями и отстоять свои нарушенные права, а также из первых рук узнал некоторые подробности работы коллекторов.

Путин упомянул недобросовестных кредиторов, когда рассказывал о готовящемся внедрении так называемых "ипотечных каникул".

— Сегодня многие граждане, семьи берут кредиты на различные цели. Потребительские кредиты. Конечно, нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы. Но в жизни может случиться всё: и потеря работы, и тяжёлая болезнь, — сказал президент. — И в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. <...> Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы. То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода.

— Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования. Оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов Президент РФ Владимир Путин.

Микрозаймовые беспредельщики

Чаще в микрозаймовые конторы обращаются люди, оказавшиеся в безвыходной финансовой ситуации, которым ничего не остаётся, кроме как соглашаться на высокие проценты. Их платёжеспособность, как правило, невысока, и потому кредиторы не стесняются в выборе способов взыскать с таких клиентов долги, нередко нарушая при этом закон.

Одно из самых часто встречающихся нарушений — назойливые звонки. По закону, взыскатели ограничены тремя звонками должнику в неделю. Большинство пренебрегает этой нормой. В январе кемеровский суд оштрафовал1 микрокредитную организацию "ВэбБанкир" на 20 тысяч рублей за то, что её представители названивали клиенту чаще, чем установлено законом. Причём поначалу на запрос приставов МФО предоставила ложную информацию — мол, им номера, с которых звонили заёмщику, не принадлежат.

Кредиторы любят прибегать к методу психологического запугивания. Должнику отправляют письменное уведомление, в котором указано, мол, вы злостный неплательщик. И можете вообще оказаться мошенником — потому что, судя по вашему поведению, совсем не собираетесь отдавать долги. Эти приёмы незаконны. За такие штучки тот же кемеровский суд оштрафовал МФО "ГринМани" на 20 тысяч2 рублей. Служба безопасности "ГринМани" отправила должнику письмо с угрозой уголовного преследования. В бумаге, помимо обещаний "провести уголовно-правовой анализ" действий клиента, содержался схематичный рисунок человека за решёткой.

Инструментарий у госорганов относительно небольшой: чаще всего всё многообразие коллекторских бесчинств укладывается в состав статьи 14.57 Кодекса об административных правонарушениях. Там говорится о нарушениях правил взыскания просроченной задолженности, и для юрлиц предусмотрен штраф до 2 млн рублей.

Возмущение клиентов вызывают астрономические проценты по микрозаймам. Жительница Прокопьевска взяла в декабре взаймы 10 тысяч, а к апрелю оказалась должна уже 31 тысячу3. Согласно статистике Центробанка, в 2018 году среднестатистическая МФО выдавала быстрые займы без обеспечения под 631% годовых.

С 1 января 2017 года в суды общей юрисдикции поступило не меньше 10 уголовных дел, возбуждённых на легальных и "чёрных" коллекторов за вымогательство денег у граждан.

В Челябинской области осудили группу "выбивал", которые поставили на поток угрозы местным жителям с низким финансовым достатком. Они загремели за решётку по обвинению в создании организованного преступного сообщества. Потерпевшими проходили 10 человек.

В апреле в Екатеринбурге к пяти годам лишения свободы приговорили сотрудника центра микрозаймов Ярослава Шушарина за вымогательство. Он обвинялся в том, что вместе с подельником бил окна и угрожал поджечь дом заёмщика. Тот просрочил выплату 12 тысяч рублей компании "Домашние деньги". При этом Шушарин вымогал сначала 50 тысяч, потом 25 тысяч, планируя разделить добычу с приятелем. По телефону коллектор угрожал мужчине физической расправой и порчей имущества и требовал у него денег, после чего разбил в его квартире два пластиковых окна.

Три года назад коллектор бросил бутылку с зажигательной смесью в окно дома, где проживал 56-летний Исмаил и гостил его внук. Пожар вспыхнул в кроватке, где спал ребёнок, в результате чего младенец получил сильные ожоги лица и предплечий. Причиной поджога стал непогашенный долг. Исмаил взял 4 тысячи рублей на лекарства в компании по выдаче микрозаймов "Росденьги".

Как с ними бороться

Люди, столкнувшиеся с коллекторами, ограничены в законных способах противодействия и поэтому идут на отчаянные меры. Два года назад Лайф опубликовал историю бывшего бойца СОБР Игоря Мальцева, избравшего радикальный способ борьбы с назойливыми коллекторами. Вспомнив армейские навыки, ветеран спецназа установил в квартире растяжки с перцовыми гранатами, укрепил двери и соорудил из подручных железок полноценный экзоскелет. Этим арсеналом он защищался от взыскателей "Росбанка", которые терроризировали его за просроченную ипотеку.

Лайф попросил главу общества защиты прав потребителей "Потребнадзор" юриста Александра Виноградова рассказать, что делать людям, которых достают коллекторы.

— Нужно обращаться в Роспотребнадзор с заявлениями, что такая-то компания присылает СМС или её представители звонят с определённых номеров. В заявлении перечисляете, с каких телефонов идут звонки. Если у вас "Андроид", вам, скорее всего, доступна запись разговоров. Записывайте факты хамского обращения, — объяснил Виноградов. — И самое главное. Когда человек берёт кредит, он ставит галочку на разрешении обрабатывать свои персональные данные и передавать их третьим лицам. Это значит, что в случае неплатёжеспособности ваш долг может быть отдан на взыскание коллекторам. Мало кто знает, но вы можете галочку поставить и согласиться, чтобы ваши данные передавали посторонним, но потом спокойно прийти в банк и отозвать ранее данное разрешение.

Впоследствии, если Роспотребнадзор подтвердит правоту заёмщика и установит факт нарушения его прав, должник может идти в суд и требовать компенсации.

Взгляд изнутри

Лайф попытался разузнать об особенностях работы коллекторов, что называется, из первых рук.

Мы с Сергеем сидим в кофейне на северо-западе Москвы. Он не похож на стереотипного коллектора-"выбивалу". Ему лет 40, неприметный, щуплый. Взгляд — пустой, как у акулы. Костяшки кулаков сбиты многолетними тренировками в спортзале. За плечами — служба в правоохранительных органах. На нынешней работе всем доволен. Только на процентах от взысканных сумм он, по его словам, "делает за месяц больше сотки".

— Вот приходит новичок устраиваться на работу коллектором. Этот человек, может, никогда в жизни никому не угрожал, не давил и ничего не требовал. Уже через пару недель постоянных тренингов новичок начинает видеть в должнике врага, подобно тому, как в СССР относились к тунеядцам, — объясняет Сергей.

По просьбе он конкретизирует, что именно говорят на тренингах.

— Преподают основы психологии. Конкретно — психологического давления. Это несложно. Нужно понять слабые места человека, — Сергей крутит в руках остывающую чашку американо. На пальце тускло блестит печатка. — Дети? Давим: не будете отдавать долг, вас обанкротим и лишим родительских прав, раз не можете обеспечить детей. Человек дорожит семьёй — звонят жене, сестре, племяннице. В конце 2000-х были распространены прямые угрозы: "руки переломаем", "в больничку отправим". Сейчас работают тоньше. Разговоры пишутся. Ушлый должник может использовать запись, чтобы засудить нас. Поэтому теперь угрозы становятся скрытыми: "Не боитесь ночью-то домой возвращаться? Темно, можно споткнуться и ногу сломать".

Ближе к концу разговора Сергей разоткровенничался и "бонусом" поделился небольшим, но важным советом.

— Представим, вы добросовестно погашали кредит. Остался последний платёж. Вы его внесли и наконец вздохнули свободно. А через три года вам звонят мои коллеги: господин хороший, с тебя еще 20 кусков. Вы в шоке — как? Оказывается, во время того самого последнего платежа случилась какая-то техническая накладка: скажем, неродной банкомат взял комиссию в размере 10 рублей, — делится коллектор. — И эта микроскопическая сумма остаётся "пристёгнутой" к долгу. На неё продолжают начисляться проценты. Банк не заинтересован в том, чтобы оповещать об этом клиента, потому что за пару лет на эту десятку набегут пени, и вы будете "торчать" дополнительно тысяч пять-семь.

Напоследок коллектор посоветовал обязательно брать справку о полном погашении задолженности.

Цифры давят долгом

1. Дело №5-11/2019 Центрального районного суда Кемерово

2. Дело № 5-196/2018 Центрального районного суда Кемерово

3. Дело № 5-391/2018 Центрального районного суда г. Прокопьевска