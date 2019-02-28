Дело о зарядках. Apple обвинили в использовании патента BlackBerry

Суд Техаса рассматривает иск владельца патента на зарядное устройство. Заявитель считает, что Apple незаконно пользуется технологией зарядки через кабель USB и зарабатывает на ней.

Вокруг яблочной корпорации разворачивается новая патентная война. На сей раз её атакует техасская компания "Фундаментальные инновационные системы" (англ. Fundamental Innovation Systems/FISI). Ей принадлежит часть патентов производителя смартфонов BlackBerry. 11 февраля FISI обвинила Apple в нарушении патентного законодательства. По их словам, именно инженеры BlackBerry ещё в 2005-м разработали зарядное устройство USB. Они заявляют о масштабных убытках и требуют компенсации.

Истец заявляет о своих правах на технологии, использованные во всей линейке зарядных устройств Apple. Это и провода с розетками для iPhone — от первых моделей и заканчивая XS. И зарядники для iPad и MacBook. В распоряжении Лайфа оказался полный текст искового заявления.

Как утверждает FISI, её технологиями пользуются и платят отчисления за патенты гиганты вроде Samsung, LG, Canon и Huawei. В адрес Apple истцы якобы тоже неоднократно направляли уведомления о том, что те используют их изобретения, но не отчисляют лицензионных выплат. Эти уведомления, говорится в иске, не возымели эффекта.

BlackBerry продала FISI права на 158 своих патентов в ноябре 2015-го. Произошло это, скорее всего, из-за сложного финансового положения компании. По открытым данным, BlackBerry принадлежит 44 тысячи различных патентов на изобретения, которыми она стала торговать в период финансовых неурядиц.

Канадская BlackBerry выпустила первый смартфон в 2002-м, и на долгие годы он стал синонимом качественного "бизнес-телефона". Последние годы она переживала не лучшие времена, однако недавно ей удалось выправиться.

С полным текстом судебного решения и упомянутых документов можно ознакомиться по ссылке.