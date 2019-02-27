Трагедия в Мариинске: по чьей вине заживо сгорели восемь человек

Минувшей ночью при пожаре в Мариинске Кемеровской области погибло восемь человек. Из них трое — малолетние. Картина происшествия уже почти классическая для таких случаев: полузаброшенный простой барак, отапливаемый дровами, ночное возгорание, когда все спят, нескорая реакция пожарных. Трагедия одной семьи отражает общую проблему регионов. Система пожарной охраны в малых городах и отдалённых районах малоработоспособна и плохо предотвращает возгорания, говорят источники в МЧС и эксперты. Недавно воссозданные добровольные пожарные дружины помогают мало.

Пожар в Мариинске начался ночью, потушили его около 5 утра по местному. На пепелище обнаружены тела восьми человек, в том числе троих детей. По этому факту Следственный комитет возбудил дело по части 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

В деревянном одноэтажном доме находилось три квартиры, две нежилые. В доме было печное отопление, на участке нашли бензопилу и свежераспиленные дрова. Устанавливается, была ли семья благополучной, не состояла ли на профилактических учётах — в психическом или наркологическом диспансерах.

Эксперт по пожарной безопасности, бывший советник председателя Всероссийского добровольного пожарного общества Денис Себенцов рассказал о проблемах, которые вскрыла ситуация в Мариинске.

— По нормативам внутри населённых пунктов 10 минут до прибытия расчёта, вне населённых пунктов — 20 минут. А по факту всё зависит от того, где началось возгорание. Вы понимаете, что такое Россия. Бывают такие места, где до какого-нибудь деревянного домика может быть 300 километров. Туда просто никто не поедет. Во-первых, потому что не доедешь, не в каждый сезон туда доехать можно. Во-вторых, даже если доедешь, там всё равно ничего не останется, — рассказал Лайфу Себенцов. — Это просто наша географическая особенность. В условиях нашей страны во многих географических точках единственная возможность [тушения] — это добровольные пожарные. И ими должны заниматься местные власти.

После пожаров 2010 года появился федеральный закон № 100, который даёт правовую базу для организации на местах добровольных пожарных. Он очень сложный, поэтому его немногие берут на вооружение, говорит Себенцов. По его словам, почти все регионы испытывают сложности с практическим применением закона о добровольных пожарных и он плохо работает.

— Где-то местные власти занимаются, где-то не занимаются. Где-то есть деньги, где-то нет. Где-то есть люди, а где-то на всю деревню пять бабушек. Ну хоть наряди их в костюм пожарного, хоть купи им золотую машину, они всё равно ничего сделать не смогут, — объясняет эксперт. — По закону добровольцу нужно пройти комиссию, зарегистрировать его, обучить. А где его обучать? Вот есть условно 10 учебных заведений на всю страну. А вы в какой-то глубинке. За какие деньги вы своего добровольца будете куда-то посылать, чтобы его чему-то учить?

Поэтому в отдалённых регионах закон в полную силу не работает из-за географических особенностей нашей страны.

— Мы занимаем огромную территорию, которую ни одна служба, не только пожарная, полностью покрыть не может, потому что администрирование этой работы будет стоить космических денег, которые наш бюджет не сможет потянуть Эксперт по пожарной безопасности Денис Себенцов

Протяжённые расстояния, малая оснащённость работают на увеличение печальной статистики: расчёты не успевают доехать, и люди гибнут в пожарах.

Чтобы немного изменить ситуацию, нужно создавать в каждом отдалённом населённом пункте ответственные бригады, ставить помпу и приобретать оборудование: багры, огнетушители. И если сверху на это денег не выделяют, граждане должны объединяться самостоятельно.

— В Америке существует 1,2 миллиона пожарных. Из них 285 тысяч — профессиональные пожарные. Остальные — добровольцы. У нас в стране пропорция обратная, — добавил собеседник.

Воссоздавать добровольные пожарные дружины начали несколько лет назад. Они существовали в советскую эпоху и состояли из гражданских. Целями дружин были профилактика пожаров и помощь в их тушении профессиональным пожарным. Но после распада страны их юридический статус был неопределённым. В 90-е внимание государства к проблемам добровольных пожарных ослабло и система была разрушена. А ведь в 1992 году в одном только Подмосковье существовало 447 пожарных команд. В Кемеровской области приказ о создании нештатных подразделений пожарной охраны подписали недавно — в декабре 2018-го. И, как свидетельствует случай с семьёй из Мариинска, добровольные бригады не смогли помочь или предотвратить гибель людей.

По данным МЧС, в стране действует 892 отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Именно члены общества дежурят в добровольных противопожарных и аварийно-спасательных формированиях, которые функционируют в деревнях, посёлках и малых городах. В 2017 году добровольцы самостоятельно потушили более 1900 пожаров.

По статистике МЧС, 40% пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнём. Поэтому спасатели предлагают в домах, расположенных в сельской местности, устанавливать систему противопожарного мониторинга "Стрелец", которая обрабатывает и передаёт данные о возгорании не только на пульт дежурного МЧС, но и непосредственно находящимся в доме людям. Каждый день пожар уносит жизни 42 человек, а ещё 35 остаются калеками.