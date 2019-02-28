Разбираем драку в элитной школе. Как остановить малолетних дебоширов

26 февраля в столичной школе № 67 подрались третьеклассницы. Девочки заработали серьёзные травмы, так что пришлось обращаться в больницу, — черепно-мозговые и травмы живота. Их влиятельные родители из суда, префектуры и силовых структур угрожают друг другу расправой. Лайф выяснил подробности инцидента и спросил у следователя, адвоката и психолога, как быть, если ваш ребёнок серьёзно подрался в школе, а вы хотите восстановить справедливость.

Как развивался конфликт

В три часа дня в больницу № 9 им. Сперанского доставили трёх девчонок с синяками. Каждая — не старше 10 лет. У них обнаружили травмы головы и живота, и врачам даже пришлось двух из них госпитализировать. Быстро выяснилось: произошедшее — результат драки. Вызвали полицию.

Отец девочки, которую считают зачинщицей конфликта, работает в силовых структурах. Его и раньше вызывали к директору школы из-за поведения дочери.

— Алина1 перевелась в эту школу в сентябре и практически сразу стала задирать детей. Однокласснице Мире доставалось от Алины особенно крепко, и незадолго до конфликта мама Миры пришла к директору с просьбой воздействовать на смутьянку, — рассказал Лайфу источник в столичной полиции. — По итогам этого разговора директор вызвал к себе отца Алины и попросил принять воспитательные меры. Как мы видим по инциденту, это не помогло.

Непосредственной причиной драки, уточняет собеседник, стала резкая фраза Алины на перемене. Та обозвала одноклассницу "толстой". Подруги одноклассницы разозлились, началась потасовка, в которой поучаствовали пять девочек.

Конфликт детей привёл к нешуточному противостоянию родителей. Теперь они обмениваются взаимными угрозами и собираются подавать друг на друга заявления в полицию. Каждый из родителей — человек непростой. По неподтверждённой информации, у одной девочки они работают в префектуре, у второй — в суде. Отец третьей пострадавшей — тёзка топ-менеджера "Ростелекома" (у редакции нет железных доказательств, что это один и тот же человек).

По информации Лайфа, после драки родители зачинщицы собираются перевести её на домашнее обучение.

В школе началась служебная проверка. Свою проверку проводят полицейские Дорогомиловского района и сотрудники Следственного комитета по двум статьям: "Халатность" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию".

После драки заявлением машут

Родители любят скидывать ответственность за плохое воспитание своих детей на школу, убеждён следователь СКР Георгий. Он сетует на почти полное отсутствие ответственности для их родителей.

— Предусмотренная ответственность для родителей — в основном административная. Грубо говоря, ребёнок может убить кого-нибудь, а родители за это просто заплатят две тысячи штрафа по статье 5.35 КоАП. Это даже не может стать основанием для лишения или ограничения их родительских прав, — объяснил Лайфу Георгий, который занимался в том числе расследованием преступлений, совершённых несовершеннолетними. — Поэтому я убеждён, нужно ужесточать персональную ответственность родителей за общественно опасное поведение их детей.

Существует и уголовная статья за неисполнение обязанностей по воспитанию, добавил следователь. Однако она применяется, если докажут, что мать или отец не просто плохо воспитывали, но и жестоко обращались с ребёнком.

По просьбе Лайфа следователь пошагово объяснил, что делать родителям, если их ребёнка избили в школе.

Руководитель Центра экстренной психологической помощи Михаил Виноградов заявил, что корни проблем необходимо искать в семье.

— Дети с асоциальным поведением — это недолюбленные, лишённые родительского внимания ребята. Вполне возможно, что ребёнок наблюдает агрессивную модель отношений среди близких. У взрослых такое поведение проявляется более деликатно, но ребята всё воспринимают наивно и буквально, по-детски, — объяснил он Лайфу. — Агрессору нужно противопоставлять силу, надо уметь дать сдачи. Если мальчик плюнул, девочка вполне может себе позволить отвесить ему пару пощёчин. Второй раз он уже задумается, стоит ли с ней связываться.

По мнению адвоката Александра Островского, скорее всего, по результатам доследственной проверки могут быть привлечены как директор, так и классный руководитель.

— Педагогов могут привлечь по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Срок наказания может составить до трёх лет лишения свободы, — рассказывает Островский. — Могут привлечь и по 293-й статье "Халатность". Ведь по закону в то время, когда несовершеннолетний находится в школе, ответственность за него несёт не родитель, а педагоги. Именно классный руководитель недосмотрела за девочками, которые подрались на перемене, да и директор школы как руководитель несёт юридическую ответственность за всех учащихся.

Как отмечает юрист, если выяснится, что в ходе драки кто-то из учениц получил серьёзные увечья, директор 67-й школы Андрей Козлов может отправиться в тюрьму сроком на 5 лет.

Островский отмечает: родителям школьников надо быть всегда готовыми, что им в суде придётся защищать своих детей, требуя компенсации от родителей хулиганов.

— Или уже в Следственном комитете или прокуратуре настаивать, чтобы нерадивых родителей драчунов привлекали к уголовной ответственности, — считает Александр Островский.

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1Имена детей изменены.