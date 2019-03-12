Ремонт как прикрытие. Что было не так с реставрацией здания ИТМО

Лишь недавно в рухнувшем корпусе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) завершились аварийные работы. Напомним, по факту обрушения ГСУ СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ". Уже высказывались версии неправильного проведения ремонтных работ и складирования стройматериалов, которое вызвало перегрузку конструкций. В ситуации вокруг университета ИТМО разбирался лично врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Почему здание сложилось внутри?

Университет признал, что часть конструкций второго этажа была аварийной и закрыта для людей, однако обрушение произошло совсем в другом месте, где ранее эксперты не выявили никакой опасности. Упавшие конструкции характеризовались как ограниченно работоспособные, то есть подлежащие эксплуатации, что подтверждено заключениями Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) на проектную документацию.

Эксперты, с которыми пообщался Лайф в ходе расследования, считают, что самое слабое место в истории этого обрушения — проект планируемого ремонта. По их мнению, причина катастрофы кроется в разрушении внутренней несущей конструкции — например, колонны или стены. Такой вывод специалисты делают исходя из того, что внутренняя часть здания сложилась подобно карточному домику — все этажи и крыша, а внешние стены устояли.

Лайф выяснил, что проект "реставрации и ремонта с приспособлением помещений второго этажа" готовила компания "СПбпроектреставрация". Это очень интересная фирма. По данным СПАРК, это микропредприятие с уставным капиталом 10 тысяч рублей зарегистрировано в 2016 году, но активную деятельность начало лишь в 2018 году.

Его основной владелец — Сергей Бараковских, генеральный директор — Любовь Сарамуд, выпускница СПбГАСУ 2010 года. В прошлом году компания участвовала в четырёх процедурах госзакупок, выиграла в трёх и заключила контракты на общую сумму 41,4 миллиона рублей.

По данным реестра лицензий на проведение работ на объектах культурного назначения Министерства культуры, "СПбпроектреставрация" никогда не имела такой "бумаги" — ни старого, ни нового образца. Также остаётся непонятным, каким образом и за какое вознаграждение университет привлёк эту компанию к изготовлению проекта ремонта части второго этажа старого изношенного здания: судя по сайту госзакупок, соответствующая процедура на сайте госзакупок вузом не проводилась. Дозвониться до офиса компании не удалось, в пресс-службе университета ИТМО также не стали прояснять ситуацию, объяснив это тем, что не могут давать никаких комментариев, пока не закончатся следственные мероприятия.

Между тем выполнять работы на объектах культурного наследия могут только организации, имеющие лицензию Минкультуры России, и аттестованные специалисты, заявила Лайфу заместитель председателя Российской ассоциации реставраторов Татьяна Черняева.

Для старого здания такое самовольное вмешательство могло оказаться очень серьёзным, отметил глава НКО "Союз экспертиз Северо-Запада" Максим Филипович. В результате долгой эксплуатации и деформации здания перегородки частично начинают выполнять функции несущих конструкций. И если их демонтировать, то та часть нагрузки, которую они на себя брали, переходит на оставшиеся стены, балки, колонны.

А был ли третий?

История удачливой компании началась с выполнения проекта в мае 2018 года. Причём он прошёл все необходимые согласования в КГИОП, включая историко-культурную экспертизу. Один из источников Лайфа из среды участников реставрационного рынка, знакомый с ситуацией, обратил внимание, что комитет не спешил с окончательными выводами по поводу поданного проекта.

Обсуждение проекта затянулось сверх регламентных сроков. Далее, вместо того чтобы подождать вердикта, "СПбпроектреставрация" подала комплект документов ещё раз, не отозвав предыдущее обращение. Настойчивость увенчалась успехом — акт историко-культурной экспертизы комитет подписал, а 15 ноября согласовал и весь проект.

Университет тут же объявил о проведении конкурсной процедуры на выбор подрядчика, который бы за 14,5 миллиона рублей согласился отремонтировать часть второго этажа корпуса на улице Ломоносова. Примечательно, что ранее на сайте госзакупок был список всех конкурсов по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9, лит. А. Теперь же запрашиваемая страница исчезла. Однако Интернет помнит всё.

Закупка объявлена 10 декабря 2018 года, итоги подведены 19 декабря 2018 года. Согласно итоговому протоколу, на конкурс не было подано ни одной заявки.

После провала двух конкурсов, на которые не было подано необходимых заявок, представители университета позвонили генеральному директору и владельцу ООО "Петербургреставрация" Никите Барабанщикову, рассказал Лайфу предприниматель.

Предприниматель согласился, побывал на объекте, подписал договор, съездил с заказчиком в КГИОП. В последний день 2018 года был заключён договор № 57813045547180004040000. Срок исполнения — до 14 июня 2019 года. 31 января бизнесмен получил разрешение на проведение работ. После этого 1 февраля начался сам ремонт.

При этом Лайфу Барабанщиков заявил, что до него "на объекте уже кто-то работал" и якобы об этом знали и в КГИОП. По версии бизнесмена, пока "СПбпроектреставрация" обивала пороги КГИОПовских кабинетов, в помещениях вуза уже шла работа.

— Непонятный и до сих пор не названный подрядчик демонтировал перегородки на втором этаже, ободрал отделку. В какой-то момент этот подрядчик по неизвестным причинам прекратил работы, — рассказал Лайфу Барабанщиков.

Экспертизы с вопросом

Проект составлялся в явной спешке, рассказал Лайфу источник из Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), знакомый с ситуацией. Даже если представители проектной организации и предполагали аварийное состояние каких-то несущих конструкций, то они попросту не отразили этого в документации.

Дело в том, что по регламентам Министерства культуры в случае серьёзного вмешательства в конструкции памятника культуры такой проект должен проходить ещё и госэкспертизу. Это увеличивает время согласования проекта и делает его дороже. По оценкам экспертов, госэкспертиза увеличила бы стоимость проекта ремонта в вузе как минимум на 500 тысяч рублей. Эти деньги должен был бы заплатить заказчик.

— Проектировщики не любят госэкспертизу, так как состав проекта для экспертизы во КГИОП проще. Им приходится дорабатывать много разделов и потом ещё согласовывать всё с пожарными, которые указывают на необходимость делать дополнительные выходы. Это лишняя головная боль. На деле стороны предпочитают договариваться, какие-то работы учитывать в сметах по замене конструкций, но не отражать в документации, чтобы не идти в госэкспертизу, — рассказал анонимно Лайфу один из участников строительного рынка.

А по словам председателя НКО "Союз экспертиз Северо-Запада" Филиповича, устранение аварийности — это не столько долгое, сколько трудоёмкое дело.

— Существующие регламенты КГИОП максимально убыстряют процесс согласования проектов, направленных на устранение аварийности. Такая закупка (тендер по госзакупкам) даже может проходить без конкурса. Но в этом случае надзорные органы очень тщательно контролируют всё от и до, дабы исключить злой умысел, — рассказал он.

Поэтому убеждение, что состояние конструкции действительно аварийное, должно быть стопроцентным, то есть подтверждённым расчётами. Но даже если всё сделано грамотно, далее следует огромный объём работы с документами, — отметил Филипович.

Генеральный директор Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов считает, что проект ремонта университета ИТМО должен был проходить две экспертизы — государственную и КГИОП.

Памятник культуры без присмотра

Эксперты рассказали Лайфу, что единственным документом, хоть как-то проливающим свет на состояние здания, является техпаспорт от 2004 года. В нём зафиксированы трещины на фундаментах, несущих стенах, факты самовольных перепланировок. Уже тогда, даже визуально, состояние здания было плачевным, указывают эксперты, а ведь прошло 15 лет.

Нет акта осмотра и в составе охранного обязательства, выданного КГИОП университету в 2017 году. В этом обязательстве есть отдельный пункт о том, что новый собственник обязан проводить полное обследование здания раз в пять лет, но в плане первоочередных работ это не указано. Естественно, что вуз не торопился с этими работами, ведь срок проверки исполнения обязательства наступает только в 2022 году, а стоимость такого обследования достигает 1,5–2 миллиона рублей.

По словам руководителя фирмы-подрядчика Никиты Барабанщикова, у него не было информации об истинном техническом состоянии конструкций первого этажа и всего здания в целом, где ремонт выполнялся ранее.

Опасные откаты

Лайф обратился к руководителю компании, которая работает на рынке реставрации в Петербурге уже более 15 лет, и попросил рассчитать реальную стоимость контракта.

— Из почти 15 миллионов рублей на объект реальная себестоимость ремонтных работ составит около шести миллионов. Два миллиона — прибыль генподрядчика. Сколько он может заработать. Остальное — "откатывается". Получается, что примерно половина от 15 миллионов уходит нечистоплотным людям, — пояснил изданию эксперт. — В Петербурге безусловный откат на таких стройках составляет примерно 15%. Он платится за то, чтобы Стройнадзор не вставлял палки в колёса и всё принимал. Для меня очевидно, что крыша эта была "соломенная".

Если перевести его слова на язык обывателя, то строители были вынуждены оставлять чиновникам и проверяющим до половины стоимости контракта. Только на таких условиях можно получить выгодный госзаказ и успешно его сдать. Как распорядиться оставшейся суммой — решают сами строители. Можно всё честно потратить на закупку качественных материалов и оплату работ.

Но обычно строители забирают в карман большую часть этой суммы, а на остатки закупают самые дешёвые материалы и нанимают самых дешёвых рабочих, которые и реконструируют объект. Ни о каком качестве тут говорить не приходится. Однако, когда приходит время сдавать объект заказчику, проблем обычно не возникает: чиновники, получившие откат, закрывают глаза на качество и подписывают акты, в том числе и на фиктивные работы. Рано или поздно экономия на стройматериалах и технологиях может привести к трагедии.

Эту версию подтверждает и глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. По его мнению, одна из главных проблем заключается в том, что на строительство из бюджета средства выделяются в полном объёме, однако часть денег уходит на откаты, часть — недобросовестным поставщикам, которые привлекают дешёвую и непрофессиональную рабочую силу и экономят на качестве материалов. А в результате нарушается технология.

— По характеру обрушений очень похоже, что это связано с некачественным проведением работ. Наличие лицензии не всегда даёт гарантию качественной работы. Не зря всё, что связано со строительством и ремонтом за счёт бюджета, у нас находится под угрозой коррупционных рисков, — сказал Лайфу Кабанов.

По его словам, сейчас следствием отрабатывается версия техногенной катастрофы.

На двадцатый день после аварии документы о тендере с сайта госзакупок были удалены.