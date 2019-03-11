"Папа, убей меня". Ошибка врачей в Омске превратила жизнь девочки с ДЦП в пытку

Диана поехала лечиться от ДЦП в санаторий "Рассвет". Её обещали поставить на ноги, но дело обернулось травмой и многолетней реабилитацией.

Родители одиннадцатилетней Дианы уверены: их дочери сломали ногу во время обычной процедуры. Есть результаты государственной экспертизы, но следователи так и не возбудили дело.

"Переломный" момент

Диана из Омска ходит, словно танцует: легко покачивается на мысках, слегка приподняв руки для равновесия. У девочки ДЦП, и, чтобы поддерживать двигательные функции, ей требуются регулярные упражнения и процедуры. Каждый год государство выделяет Диане бесплатную путёвку в санаторий. Физиотерапия, массаж и бассейн ей действительно помогли. К девяти годам девочка уверенно ходила без поддержки родителей и даже встала на ролики.

Весь прогресс обнулила поездка в санаторий "Рассвет". Его врач сломала Диане ногу, проводя восстанавливающую процедуру, говорят родители.

— Нам предложили процедуру в костюме "Атлант". Это такой костюм, как у космонавта, — отец Дианы Руслан Авазов руками на себе показывает, как выглядит костюм. — Трубочки надувают костюм воздухом, и ребёнок в нём ходит и выполняет упражнения. Как объяснила Юля, после 20 процедур у дочки появится правильная походка, как у обычных детей.

Юля — это врач по лечебной физкультуре "Рассвета" Юлия Пязинг, которая проводила процедуру на "Атланте". Её смысл — в силовом воздействии на тазобедренные кости: ноги сгибают, подтягивают колени к плечам. Ребёнку больно, но эта боль необходима для растяжения мышц. Всё происходит подобно тому, как спортсмены выполняют растяжку для гибкости, но в более сжатые сроки. Метод лечения инновационный, но от врача требуется быть осторожным и не переусердствовать.

Мы согласились и оплатили курс. На пятой процедуре, когда ей подтягивали колени к плечам, дочка резко закричала, что ей больно, и заплакала. Пришлось прервать процедуру. Диана даже не смогла самостоятельно наступить на ногу, её несли домой на руках Отец Дианы, Руслан Авазов

Дома всё стало только хуже. Ребёнок не мог заснуть, боль была адской. Так продолжалось три дня. Руслан с женой по вечерам укачивал дочь на руках, чтобы Диана смогла хоть ненадолго забыться сном. В начале следующей недели пришли в "Рассвет", умоляя о помощи. Но невролог санатория сказала: девочка притворяется, что ей больно, чтобы не ходить на процедуры. На просьбу отчаявшегося отца хотя бы сделать рентген ответили решительным отказом.

— Она ответила: "Ну как можно ногу руками сломать?" — Руслан в расстройстве вздевает собственные ладони вверх.

В течение месяца родителей, далёких от медицины, сотрудники "Рассвета" убеждали, что ребёнок симулирует страдания. Медики санатория уверяли, что мучения Дианы — только "в её голове".

Настоящий диагноз удалось поставить лишь через месяц. Из отпуска вышел другой невролог — тот, у которого Диана наблюдалась с рождения. Лишь пощупав ногу, он сразу выдал направление на рентген. Снимок показал: перелом шейки бедра. Неделями девочка ходила с переломом, который не мог зарасти, потому что нога была в постоянном движении. Всё это время ужасная боль была не "только в её голове"...

Из-за особенностей травмы нога сама собою согнулась в колене — так и осталась. Диане потребовались две сложные операции. После первой, по выпрямлению ноги, результат оказался нулевым — кость не срослась. На второй раз поставили штифт. Это помогло, но восстановление снова сопровождалось дикими болями, от которых не спасали те дозы обезболивающих, что можно давать ребёнку.

— Не могла уснуть первое время. Я просил: давайте другие обезболивающие ей дадим, но врачи отвечали, что не положено, что дальше идут только взрослые дозы. Даже дети, которые в отделении с ней лежали, старались тише себя вести, когда Диана спала. В один из приступов она смотрит на меня и говорит: "Папа, я не могу больше, убей меня", — голос у Руслана срывается, в горле застрял ком.

Преступление без наказания

Травма случилась в мае 2016-го, и только в феврале 2018-го родители увидели, что их ребёнок снова смог ходить без поддержки. Полгода из двух девочка провела в гипсе. Она передвигается почти так же, как до перелома, и даже пробует встать на электросамокат.

Операции, новые процедуры, дорогостоящие лекарства потребовали огромного количества нервов и денег. Но самое главное — страдания, через которые пришлось пройти ребёнку. Авазовы хотят сатисфакции: привлечь к ответу виновных, восстановить справедливость и получить денежную компенсацию. Санаторий открещивается от причастности к этому случаю. Даже врач Юлия Пязинг пропала с горизонта.

— Вскоре после этого её уволили, — уверен Руслан.

Ещё одна говорящая деталь. Процедура, которую проходила Диана в "Рассвете", бесплатна. Об этом пишет сама директор санатория в справке, копия которой есть у Лайфа. Однако врачи всё же взяли деньги с Авазовых, что подтверждает чек на оказание услуг. Не исключено, что таким образом "Рассвет" получил деньги за лечение Дианы и с государства, и с несчастных родителей. Теперь с этим, похоже, предстоит разбираться в суде.

Родители требовали возбудить уголовное дело. Но оно заглохло ещё на начальном этапе. И это — несмотря на результаты судебно-медицинской экспертизы. Перелом мог быть причинён в то время, пока девочка находилась в санатории, написал государственный эксперт, к которому обращались сами следователи.

— Следователь Денис Левченко вынес отказ в возбуждении уголовного дела, — возмущённо говорит Руслан Авазов.

Отец и его адвокат не исключают, что вопрос могли "решить" с привлечением административного ресурса.

Сноха губернатора

Их предположения не совсем беспочвенны, учитывая, кто руководит и владеет санаторием "Рассвет". 54-летняя Натела Полежаева — сноха бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева.

В разные годы Натела Полежаева владела или управляла 18 компаниями. Три из них формировали существенную долю своих оборотов на госконтрактах. Это тот самый санаторий "Рассвет", одноименный центр реабилитации и омский Топ-театр.

В интервью местным изданиям владелица санатория признавалась, что не смогла бы получить такие активы без поддержки могущественной родни.

В последний год работы Полежаева губернатором Омской области санаторий его невестки заработал на трёх госконтрактах 104 миллиона. К 2013-му Полежаев ушёл в отставку, и доходы невестки с госконтрактов сразу упали вдвое: санаторий заработал 53,7 млн. Эти сведения легко проверить по результатам поисковой выдачи на портале госзакупок.

Несмотря на недолгий провал, в 2014 году бизнес выровнялся и вновь неплохо заработал на госконтрактах. Примечательно, что бывший супруг владелицы санатория Константин Полежаев — депутат Законодательного собрания Омской области, в своё время работал в Комитете по социальной политике. С 2015-го чета в разводе, и количество госконтрактов санатория с той поры неуклонно снижается.

В последние годы Полежаева почти исчезла из медийного поля. Одно из последних упоминаний Нателы Олеговны в СМИ — видеоролик, на котором судебные приставы буквально выцарапывают женщину из салона вишнёвого "лексуса". Приставы пытались принудительно доставить её в отдел, однако бизнесвумен отчаянно сопротивлялась.

Судебным приставам есть что спросить с директора санатория. На ней как на должностном лице висят многомиллионные долги по налогам и зарплате. По данным открытых источников, только своим сотрудникам санаторий "Рассвет" должен 4,4 млн рублей, ещё 31,4 млн задолжал налоговикам.

В декабре 2018-го на Нателу Полежаеву завели уголовное дело за злостное уклонение от исполнения решения суда (по ч. 2 ст. 315 УК РФ).

— Подозреваемая Натела Полежаева уклонялась от явки к дознавателю для проведения следственных действий, об уважительных причинах неявки не сообщала, — рассказали в ФССП. — Тем самым [она] умышленно затягивала сроки дознания по уголовному делу.

Несмотря на проблемы, долги и претензии, санаторий держится на плаву, а Натела Олеговна по-прежнему живёт в элитном особняке. Это позволяет предположить, что Полежаева частично сохранила тёплые отношения с влиятельными людьми, которые помогают ей "решать проблемы", поделился с Лайфом на условиях анонимности бывший подчинённый Полежаевой.

Интересно, что в сентябре по уголовному делу был арестован главный пристав Омской области Владимир Витрук — якобы за покровительство частным лицам и компаниям. Хронологически арест Витрука совпал с наложением ареста на имущество санатория "Рассвет": словно кто-то невидимой рукой удерживал приставов от активных действий по взысканию долгов с лечебного учреждения.

Гражданский иск

Спустя два года семья Авазовых не оставляет попыток добиться справедливости. Недавно они наняли адвоката, специализирующегося на медицинских делах. Юрист помог им составить и направить в суд гражданский иск с требованием компенсации морального и физического вреда. Суд уже назначил повторную медицинскую экспертизу.

Мы требуем с санатория "Рассвет" один миллион рублей компенсации за физический и моральный вред. Также требуем возврата полной стоимости процедуры. Плюс штраф за то, что санаторий не пошёл на мировое соглашение адвокат семьи Андрей Бендер Фото: © L!FE

Представители "Рассвета" вину не признают и всячески открещиваются от неприятной для их репутации истории. По предположению адвоката Бендера, медицинскую документацию, касающуюся лечения Дианы, могли преднамеренно уничтожить.

— Представители санатория не предоставили суду медицинскую карту и другие требуемые документы — якобы потому, что "не смогли найти", — юрист, конечно, не верит в забывчивость санатория.

Суд уже сделал запрос в региональное СУ СК РФ, чтобы силовики предоставили материалы той первой проверки, по результатам которой отказались возбуждать дело.

Лайф связался с директором санатория "Рассвет" Нателой Полежаевой. Она подтвердила, что семья Авазовых проходила у них лечение, но отрицает, что врач могла сломать Диане ногу. По словам Полежаевой, всё происходящее — происки конкурентов.

— Я в курсе, эта семья у нас лечилась в 2016 году. То, что могли ей сломать ногу, — это чушь совершенная, бред. Доказательств нет, экспертизы на эту тему нет. Это просто желание опорочить революционную методику [лечения] и содрать с меня деньги, — сообщила Лайфу Полежаева. — "Рассвет" пытаются закрыть уже седьмой год. [Идёт] рейдерский захват. Рейдеры — это силовики и два бывших вице-губернатора. А на самом деле эта методика [лечения] поднимает лежачих, постинсультных.

Лайф публикует титульный и последний листы экспертизы, которой, по мнению Полежаевой, не существует.

Редакция также направила запрос в СУ СК РФ по Омской области с просьбой рассказать, почему следователь вынес отказное, однако оперативного ответа не получила. На вопрос, вынесен ли отказ в соответствии с законом, в управлении не ответили.