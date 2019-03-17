Лидеры российской IT отрасли. 18+ и минус закон и налоги

"Устали от порно в одиночестве, ищете компанию? Тысячи развратных красавиц ждут эротического общения!" Эту рекламу видели многие, кто плутает по просторам Интернета. Ведёт она на Webcam-сайты. При входе спросят, есть ли вам 18 лет. Сколько бы ни было, можно ответить "да". И вот витрина с горячими фото. Кликаешь — и попадаешь в видеочат, где модель в прямом эфире исполняет сексуальные фантазии зрителей. Любые. За деньги, конечно.

В феврале топ-15 camming сайтов достигли в общей сложности 1,5 млрд посещений за месяц. Столько же, для сравнения, — у Mail.ru. Речь о полноценной индустрии. Её ежегодный оборот эксперты оценивали дважды: в 2013 году он был на уровне $1 млрд, в 2016-м — $2 млрд. Россия играет на этом рынке одну из главных ролей. Ещё недавно мы могли "гордиться" лидерами индустрии — RusCam и Runetki. Но в 2016–2017-м оба бренда выкупил голландский порногигант BongaCams.com. Его серверы находятся в Массачусетсе, США, ими управляет кипрская компания Proweb Progressive Development Ltd. А у директора украинское имя — Oleksandr Fatyeyev. Однако на конкурсе AdultWebcamAwards 2019 BongaCams победил в двух номинациях: лучший европейский вебкам-сайт и лучший российский. И ему принадлежит почётное четвёртое место в мире по трафику.

Как устроен отечественный вебкам и что остаётся вне кадра веб-камеры, выяснил корреспондент Лайфа.

Северная столица российского веб-порно

В Питере, по оценкам работников вебкама, функционируют больше сотни студий. В Москве их максимум 20 и столько же на Кубани. Цифры приблизительные, потому что каждый месяц очередной мамкин предприниматель запускает свой порностартап, который проживёт считаные недели. Важно, что предприниматель почти ничем не рискует: налоги, проверки, социальная ответственность — об этом думать не надо.

Однако есть и ветераны, которые в деле не менее 15 лет и крепко стоят на ногах в мировой индустрии.

Дореволюционный жилой дом на Невском проспекте. Почти все помещения сдаются в аренду туристам и экспатам. На последнем, четвёртом этаже три квартиры объединены в одну — 10 комнат с евроремонтом. В мимимишной розовой, в обнимку с плюшевыми медведями, работает 22-летняя красотка Валерия из Новосибирска. Она считается топ-моделью и порой умудряется за неделю "сделать" 100 тысяч рублей. Передовик производства и не сходит с "доски почёта", её показатели вывешены на обозрение в коридоре, дабы мотивировать коллег.

— Года два назад Лерка приехала поступать в СПбГУ и провалила экзамены. До того как попасть сюда, вела трансляции из съёмной комнатушки в коммуналке. Качество изображения убогое. Сама неухоженная. Начала с огурца в ан... во фричате. Едва тогда наскребала 500 рублей в день, — сплетничает 21-летняя соседка по студии ростовчанка Анжелика. В отличие от Леры, Анжелика не всегда достигает и 50 тысяч в месяц, хотя трудится не меньше.

— Это потому, что у меня есть табу: я не буду по просьбе мембера стимулировать тошноту, мочиться в бокал вина, пихать что-либо в зад, — оправдывается она. — Да и вообще, мне просто сейчас деньги нужны. Закончу универ — и сразу брошу вебкам.

Между девушками могут регулярно разгораться конфликты. Например, из-за комнат или банальный зависти. Администраторам приходится вмешиваться, иначе все перессорятся, а то и передерутся.

Далеко не каждая веб-модель готова регулярно выслушивать обращение "шлюха". Многие заканчивают карьеру в первый же день. Но и готовность исполнять любые прихоти мембера не всегда приносит много денег. Стиль, харизма, английский в совершенстве, навыки диджитал-маркетолога и психолога, стальные нервы — минимум для модели, желающей зарабатывать больше кассира в "Пятёрочке".

Чем рискует пролетариат вибратора

27-летняя Алёна из Тольятти. Средняя выручка — 100–150 тысяч рублей в месяц. Опыт на вебкаме — 5 лет. Она видела всякие студии.

— График — пять смен в неделю по 5–7 часов. Утром, днём или вечером. В одной студии был шикарный антураж, но болезненно деспотичный директор: то отпечаток пальца найдёт на стекле, то подушки на диване не так лежат. Причём уборщицы нет, девчонки сами убирают рабочие места. Дико бесило! Ещё напрягала система штрафов. Появляешься в кадре в чём-то кроме белья и чулок — минус $100, за прогул по любой причине — минус $200. И я ушла в другую студию. Меня не хотели отпускать, шантажировали. Они отослали матери и парню записи моих шоу. С парнем рассталась, с родителями до сих пор не общаюсь.

Риски столкнуться с шантажом у моделей очень высоки. Одна долго болтала в приватах с американцем. Он навешал лапши: люблю, увезу, женюсь. Дай, говорит, только адрес, куда тебе обручальное кольцо прислать, и скажи имя. Она поверила. Подлец начал вымогать деньги. За полгода выудил около 300 тысяч, и всё равно потом осуществил угрозы. Но тут ладно, сама дура. Печальную известность приобрёл мембер Pioner. Кажется милым, осыпает комплиментами. Но его хобби — вычислять и пугать моделей ради забавы.

— Рано или поздно ваши видео точно зальют на порносайты. Могут всплыть они и в тематических группах во "ВКонтакте". Это вопрос времени. Правда, если долго работаешь, становится всё равно, — рассуждает Алёна. — Мой совет — никогда не ссорьтесь с соседками. Они могут навредить с особой жестокостью, позавидовав заработкам или числу ваших зрителей.

Вебкам-модель рискует тем же, чем и обычная порноактриса. Вроде и вышла из бизнеса, а тысячи перезалитых на порносайты роликов могут испортить будущую семейную жизнь или карьеру. Для кого-то это становится настоящей трагедией, но подобную статистику никто в России не ведёт.

Топ-10 фантазий мемберов (без хардкора)

Надеть на голое тело шубу и танцевать целый час.

Ласкать себя игрушкой и выкурить 6 сигарет за 15 минут.

Разбить бутылку пива и станцевать на битом стекле.

Надуть живот пылесосом через...

Вывалить еду на голову — сырые яйца, йогурт, кетчуп, майонез.

Стоять 2 часа в позе собаки и смотреть мемберу в глаза.

Нырнуть головой в унитаз, а потом полизать его сидушку.

Смотреть, как он тушит окурки о... и вставляет иглы в...

Собрать вещи в чемодан, плакать и говорить ему, что он зараза.

Прикинуться пациенткой реанимационного отделения и биться в конвульсиях.

Малахов с ОМОНом — единственный риск индустрии

Альберту 23 года, стаж в вебкаме уже 3 года. Переехал в Питер из Казахстана работать и учиться. Мать зарабатывает мало, подрастают младшие брат и сестра. Надо помогать. Тем более учёба в колледже не задалась. По объявлению пошёл в call-центр. Шикарный офис. Только вопросы в анкете какие-то странные: имя, фамилия, размер члена. Оказалось, студия. Сначала в ужасе отказался. Но другую работу не нашёл и согласился. В первую неделю заработал три с половиной тысячи. С опытом научился зарабатывать в 10 раз больше.

— 80% моих мемберов — мужчины, 20% — женщины. Однажды познакомился с молодой немкой. Она переехала ко мне, стали жить вместе. Потом она домогалась 16-летнего брата. Прогнал её. Больше всего поразил случай с пожилым австралийцем. Он проявлял отцовские чувства. Я, конечно, остерегался подвоха. Но всё же поехал с ним в Таиланд. Но не было и намёка на секс. Оказалось, у него два взрослых сына, он обделён вниманием с их стороны... Вебкам изменил мою жизнь. Но в ближайшем будущем собираюсь бросить эту работу и найти нормальную. Ещё в планах — продолжить учёбу.

Альберт рассказывает Лайфу, что ни разу не сталкивался с правоохранительными органами, а налоги он, конечно, не платит. Средства выводит с помощью платёжного сервиса на счёт в банке. О проблемах с полицией, правда, слышал. У него был выходной, когда в студию нагрянул телеведущий Андрей Малахов с настоящим ОМОНом: собирались накрыть порностудию, оказалось — обычный webcam... В российских законах эта индустрия не упоминается. Чёрная дыра в законодательстве! Что не запрещено, то разрешено.

Смерть в прямой трансляции

По словам управляющего партнёра юридической группы "Белов, Семёнов и партнеры" Даниила Белова, доказать, что студия или тем более модель занимаются чем-то незаконным, крайне сложно.

В России нет прямого запрета на организацию вебкам-бизнеса. Привлечь за оборот порнографического контента также проблематично — видео с моделями не записывается и не распространяется. А слабые места подобных заведений — отсутствие регистрации (ст. 14.1 КоАП РФ), непредоставление декларации (ст. 119 НК РФ) и неуплата налогов (ст. 122 НК РФ).

В криминальных хрониках последних лет вебкам-модели упоминаются только дважды, и оба раза — в сентябре 2016 года в Петербурге. На Смольной улице, находясь у себя дома, случайно задушилась верёвкой 21-летняя девушка. Она исполняла прихоть латиноамериканца-мембера. А в студии на 2-й Советской улице 27-летний парень-модель зарезал 35-летнего владельца студии.

Убийство не связано с деятельностью вебкам-студии. Тем не менее она осуществляла свою деятельность незаконно и сейчас закрыта, — сухо прокомментировал ситуацию начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко. О других закрытых студиях в СМИ или отчётах пресс-служб силовиков прочитать не удаётся.

Бизнес, который не контролирует государство, всегда контролирует кто-то другой. Об этом умалчивают участники вебкам-индустрии и не говорят полицейские пресс-службы.

Вечный вопрос — что делать?

Только представьте, сейчас в сексуальной вебкам-индустрии заняты десятки тысяч россиян. За последние 15 лет через вебкам-индустрию прошли сотни тысяч моделей и "предпринимателей". Но ни в одном законе не прописаны их права, обязанности и какая-либо ответственность.

Очевидно, что в российском законодательстве есть широкий пробел, если не чёрная дыра. Например, в США вебкам-секс-индустрия обложена огромными налогами, а на Украине и вовсе запрещена, что не мешает, правда, украинским моделям конкурировать с российскими на международном рынке. Но многомиллиардные обороты современных российских веб-порнокоролей идут мимо кассы налоговой службы. Популярные сайты иногда блокирует Роскомнадзор, но тут же возникают их копии — зеркала.

Ещё одна деталь — все модели просили Лайф "нагнать ужаса" в статье, но только потому, что конкуренция на рынке вебкам стала как никогда жёсткой. В индустрию приходит всё больше новых девушек. Из-за этого падают заработки ветеранов цеха.