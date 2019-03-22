Мутные воды чистого Байкала. Кому выгоден экологический скандал?

Звезда в шоке выходит с плакатом на Красную площадь, спасая Байкал от катастрофы, и вот уже две недели Россию и отдельно взятую Иркутскую область пугают экологической угрозой для самого чистого и глубокого озера планеты. Лайф разобрался в причинах этого скандала и глубине байкальской проблемы.

Как снежный ком

3 марта урожденный култучанин Сергей Зверев развернул у Кремля плакат против строительства завода по розливу воды в селе Култук на Байкале. Фотографию пикета увидели 834 тыс. фолловеров его инстаграма. Это спровоцировало медийное цунами: статьи на информационных сайтах, сюжеты на федеральных каналах и пресс-конференция в информагентстве. Посты об экологическом бедствии звезда теперь строчит как автомат. И каждый собирает десятки тысяч лайков. Хештег "Спаси_Байкал" поддержали Елена Летучая, Мария Кожевникова и Виктория Боня. В считанные дни тема стала самой обсуждаемой в Интернете. Всплыл компромат на инициаторов стройки. Заброшенная петиция, пару лет назад созданная военнослужащим Зорикто Матановым, набрала за неделю 1 млн подписей. Тут уж власти не могли не отреагировать.

Премьер Дмитрий Медведев распорядился проверить соответствие проекта экологическим нормам. Открестился от него, обозвав бесперспективным, иркутский губернатор-коммунист Сергей Левченко. Депутат-единоросс Бурматов сделал запрос генпрокурору Юрию Чайке. Ответ перед разъярённой толпой култучан держали помощники полпреда президента в СФО Сергея Меняйло (см. видео) . А 15 марта суд приостановил строительные работы до устранения нарушений: следов нефтепродуктов, навала отходов и отсутствия разрешения на рытьё траншей. "Нет у них и договора водопользования", — добивает завод 20-го марта Енисейское бассейновое водное управление.

На 24 марта запланировано 58 митингов по всей стране в защиту Байкала. Их организаторы ловко подогревают ажиотаж антикитайской риторикой, манипулируя тем, что инвесторы "экологической катастрофы" — это фирма из Поднебесной . Разросшийся до международных масштабов снежный ком грозит закатать уже не только ООО "Аквасиб", но и всю индустрию розлива воды на Байкале.

Что строим?

Китайская компания "Аквасиб" уже вложила в завод 1,5 млрд руб . Первый этап производства планировали запустить в этом году, второй и третий — до 2021-го. Объёмы продукции достигнут 528 тыс. литров воды в сутки и 190 млн в год. 20% продаж ориентированы на российский рынок, 80% — на Китай, Южную Корею и Монголию. Завод обеспечит 148 рабочих мест. В 2018 г. "Аквасиб" заплатил 3,5 млн руб. налогов. Вот разрешительные документы китайцев.

Кому не нужен скандал?

ООО "Аквасиб" на 99% принадлежит дацинской водной компании с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал". На 1% — некой Ольге Мульчак. Раньше гендиром числилась её дочь — Олеся Мульчак. Новым генеральным спешно назначен Цзюй Гофа. Олеся — неудобный человек для и так демонизированного "Аквасиба". Она была фигурантом дела о краже леса на 100 млн рублей и перепродаже его в Китай через фирму ООО "Сибтрейд" . Суд снял с неё обвинения, но посадил соучастника-мужа — Чжэнь Цзюнь Суня. Где Олеся — неизвестно. Местные блогеры и журналисты искали, не нашли, а её соцсети давно заброшены.

Ещё два года назад губернатор Сергей Левченко не скрывал радости от планов строительства култукского завода. Подписание с китайцами инвестиционного договора на 1,5 млрд руб. преподносилось как большой успех. Отмечались наличие гарантированного рынка сбыта и новые рабочие места. То было самое начало правления коммуниста Левченко.

Экологи? Но это не точно...

Фундамент скандала заложила общественная организация "Экозащита 365", зарегистрированная в ноябре 2018 года . И уже на её счету митинги, раздача листовок, бурная активность в соцсетях и акция с провокационным названием "Рамзан, спаси Байкал" . Руководитель группы экологов — петербуржец Денис Букалов — ранее занимался лесозаготовительным бизнесом. Его фирма ООО "Сибтрейд" по странному совпадению называется точно так же, как и компания Олеси Мульчак. Продажей леса промышляет и его партнёр — Антон Пирогов. Бренд "Экозащита 365" легко спутать со старейшей российской организацией "Экозащита". Но их попытка присоседиться к популярному тематическому сообществу "Спаси Байкал" в "Фейсбуке" провалилась.

— Наш проект не имеет отношения ко вчерашней пресс-конференции, которую провела в Иркутске организация "Экозащита 365". Мы узнали из сообщений СМИ, что на этом мероприятии звучало название "Спаси Байкал". Противодействовать использованию этого лозунга мы не можем, так как название сообщества — не зарегистрированный бренд. Но мы не хотим, чтобы наш проект смешивали с подобными историями, — написали админы популярной страницы.

Ещё парикмахера Зверева поддержали: Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности (основное поле деятельности — субботники ), проект "Сохраним Байкал" (состоит из добровольцев , убирающих берега) и Андрей Пешков, известный как эколог с сомнительной репутацией . В группе экологического нападения есть, пожалуй, лишь один реальный эксперт — иркутский орнитолог Виталий Рябцев . Его беспокоят китайцы и сохранность "уникальных Таловских болот", где проходит миграция краснокнижных птиц.

Что говорят настоящие экологи?

— Эта территория ООПТ (особо охраняемая природная территория. — Прим. ред.) не является. Да, через неё проходят мощные миграции птиц. Однако большинство в Култуке не останавливаются. Там вообще их гнездится очень мало. Причины три: близость людей, ежегодное выжигание болота,засилье домашних собак. А траншеи после рекультивации практически не будут влиять на птиц, — объяснил орнитолог Института управления природными ресурсами ИрГАУ Александр Поваринцев.

— Оголовок водозабора расположится на глубине 400 метров и расстоянии 30 м от дна. Нет никакой угрозы ни донным рыбам, ни обитающим в открытых водах. Урон будет нанесён кормовой базе. Росрыболовство уже рассчитало ущерб — компания компенсирует. Потом один-два сезона — и дно мелководья приобретёт естественный рельеф, его вновь заселят организмы. А вообще массовая истерия вокруг завода вызывает раздражение у людей, разбирающихся в ситуации, и отвлекает от реальных проблем Байкала, — объяснил старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии Лимнологического института СО РАН Игорь Ханаев.

— Розлив воды — самый экологически чистый вид бизнеса из доступных на Байкале. Когда их "гнобят", это плохо. Такие производства максимально заинтересованы в чистой воде и в перспективе будут контролировать работу очистных сооружений. А обнаруженные проблемы не так катастрофичны, устраняются в кратчайшие сроки. Высока вероятность, что ситуацией пользуются другие производители бутилированной воды, чтобы устранить конкурента, — сообщил сотрудник Геологического института СО РАН эколог Евгений Кислов.

Альтернативное мнение: проблема есть, но не всё так страшно

— Минус, что к добыче планируется глубинная вода, но завод по розливу строится там, откуда до нужной глубины надо тянуть трубопровод. А это связано с работами в акватории озера, что, несомненно, приведёт к загрязнению воды. Рекомендую активистам оставить как будто специально распространяемую кем-то популистскую риторику и сосредоточиться на слабых сторонах проекта. Настаивать на переносе производства или переориентации на добычу воды из поверхностных слоёв. Но если говорить об индустрии в целом, то розлив байкальской воды успешно ведётся многими предприятиями уже несколько лет и никто нигде не замечал каких-либо последствий, — добавляет Кристиан Ринчинов, представитель Бурятского регионального объединения по Байкалу.

История индустрии байкальской питьевой воды

Индустрия питьевой воды Байкала началась не вчера, а ещё с распоряжения Правительства РСФСР от 1991 г. Лимнологическому институту (ЛИН) Сибирского отделения Академии наук поручено организовать опытное производство глубинной байкальской питьевой воды. Спустя год директор Михаил Грачёв доложил, что коллектив учёных выполнил задачу, разработав и запатентовав "Способ получения Байкальской питьевой воды".

В 2016 году Грачёв представил масштабный комплексный проект. Без ущерба для Байкала можно отбирать до 400 млн т воды в год — это 0,5% от расходной части водного баланса озера. Годовая выручка составит 1,4 трлн руб., налоги с неё — 300 млрд. На развитие понадобятся инвестиции — 400 млрд.

В 2017 году замминистра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова сообщила , что сейчас предприятия забирают 85,5 тыс. куб. м байкальской воды в сутки — это 35% от разрешённого объёма.

Сейчас, по разным оценкам, на Байкале работает до 20 заводов по розливу воды!

— Рынки байкальской воды ограничены Иркутской областью и Бурятией. Для расширения необходимо проведение крупномасштабной рекламной кампании и привлечение инвестиций. Другая нерешённая проблема —логистика, — комментирует кандидат экономических наук из Улан-Удэ Александр Васильев.

— Производители байкальской воды проигрывают конкуренцию игрокам из Центральной России из-за высоких транспортных издержек. Но благодаря близости к Китаю выстраивается привлекательная экспортная модель. Азиатский рынок превосходит российский в разы. Его текущий объём — $25−29 млрд, и он вырастет до $45−50 млрд в ближайшие 10 лет, — прогнозирует Максим Сурнин, сооснователь BaikalSea. Компания методично осваивает китайский рынок

"Золотое" болото — настоящая причина "экологического бедствия"

Казалось бы, воды в Байкале хоть залейся, заводов уже настроено и запланировано немало. Так почему всех так волнует один и не самый крупный?

Именно в Култуке есть то, чего нет у других подобных заводов, — железная дорога поблизости. Это грандиозное преимущество, снижающее транспортные издержки в разы. Вот и выходит, что болото не простое, а "золотое" и для конкурентов очень заманчивое.

Скандал явно вышел из-под контроля заинтересованных в нём лиц. Проверкой одного завода в Култуке дело теперь явно не ограничится. А китайцы-инвесторы крайне встревожены ростом ксенофобских настроений и могут охладеть к водам Байкала.

Лайф подводит итоги "спасения Байкала 2019": стилист Зверев получил пару млн просмотров инстаграма, иркутские власти — репутационные потери, в стране шумят митинги, в Сети подписывают петиции, а все производители байкальской воды замерли в ожидании ревизоров из Москвы.

Вот только к экологии Байкала эта история относится косвенно.