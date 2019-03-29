Бизнес, выборы, офшоры. Подмосковный мэр менял имя, но не схему вывода млрд-ов

В том, что Асфан однажды стал Андреем, кажется, нет ничего криминального. Но история мэра Истры удивительна и поражает простотой схемы, которую Андрей Вихарев использовал уже несколько раз. Миллиарды рублей уходят в офшорные зоны через настоящий золотой конвейер. Его шестерни — свои люди в избирательных комиссиях, кресло мэра, кредиторы и банкроты, которые меняются местами. После правления Асфана-Андрея на его бывших землях остаются обманутые дольщики, чёрные дыры в бюджете и обязательно кто-то из свиты, чтобы заметать следы. Лайф разобрался в схеме подмосковного короля банкротств.

Восхождение Асфана в Андрея

Юность героя окутана мраком. Родился он в Кировской области. Но непонятно когда! В соцсетях и биографиях указано 1 января 1969 года. Однако ранние источники называют 13.01.1969. В молодости Вихарева звали Асфаном. Факт легко проверить по ИНН: у Асфана и Андрея этот номер совпадает! Вероятно, Вихарев поменял имя незадолго до выборов в 2009-м в депутаты г. Жуковского. Зачем? Первая версия — чтобы быть ближе к народу. Вторая — скрыть судимость . По информации ряда источников , в 90-х его судили за хранение оружия. Сам же Асфан-Андрей смену имени признаёт, но никак не комментирует.

После армии Вихарев 8 лет трудился в Волго-Вятской транспортной компании. Тогда же, без отрыва от производства, отучился в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права. Уже старшекурсником дебютировал как бизнесмен. По официальной хронологии, с 1998 по 2011 год он являлся председателем совета директоров, а впоследствии президентом холдинга "Гарантия-строй". Но давайте перенесёмся в прошлое Асфана (а ещё не Андрея).

Март 2001-го, подмосковный Жуковский. Уродливый офис на улице Гастелло. Внутри скучает Евгений Аубакиров, директор градообразующего, но погрязшего в долгах ЗАО "Жуковский домостроительный комбинат". К нему с предложением пришли гости из кировской корпорации "Гарантия-строй". О чём был разговор, мы не знаем, но с тех пор дела ЖДСК ухудшались в геометрической прогрессии. По мнению акционеров, Аубакиров умышленно довёл ЖДСК до банкротства. В феврале 2002-го начался процесс, в ходе которого "Гарантия-строй" становится владельцем комбината. На базе последнего учреждён ГК " Гарантия-строй" с президентом Асфаном Вихаревым. Так наш герой обретает бизнес-структуру стоимостью 120 миллионов рублей со штатом свыше тысячи человек и пропиской на Гастелло, 1. Этот скучный юридический адрес прогремит ещё не раз!

В 2003-м Asfan Viharev зарегистрировал офшор AFS Developer, Inc. на Британских Виргинских островах, а подконтрольный ему холдинг выловил большой контракт на ЖК "Ильинский" в городе Жуковском. Первый блин вышел комом. Объект сдали с задержкой, протекающими потолками и неработающими лифтами. О том, как там развивался скандал, живописала газета МВД "Щит и меч". На её редакцию даже подали в суд из-за этой вот фразы:

Но Фемида отклонила иск о клевете, встав на сторону журналистов. И, действительно, "Гарантия-Строй" имела замашки из 90-х. Особо усердствовали гендиректор дочернего застройщика Алексей Селегененко, руководитель аффилированного ЧОПа Павел Селезнев и глава ручной управляющей компании Александр Городилов. Все эти персонажи — земляки Вихарева. Они пресекали любые попытки собственников добиться правды. Жильцы всё же дали бой. Создали ТСЖ, наняли свой ЧОП, заперлись как в крепости. Однако силовики Селезнева победили. Размахивая корочками УВД Кировской области, они грубо подавили мятеж. В 2006-м Селегененко, словно в награду, получил долю в AFS Developer, In c . А холдинг затеял новые стройки...

Вероятно, здесь и возникла схема, как банкротить свои же дочки, чтобы обманутым дольщикам и спросить было не с кого.

Обманутые дольщики на разминку

Вот, к примеру, ЖК "Борисоглебский". Застройщик обанкрочен "Обществом ветеранов "Родина" кировчанина Павла Жемерева. Он работает минимум в пяти структурах Вихарева. И само банкротство оформлял не чужой человек — конкурсный управляющий Олег Рахвалов провёл со структурами Вихарева минимум дюжину таких процедур.

Или самая болевая точка — недостроенный ЖК "Раменский". Без крова и в полном отчаянии осталось 3020 семей! Медленно, со скрипом достраивает ЖК сейчас другой девелопер. Но шестеро обманутых дольщиков новоселья уже не дождутся: умерли. А с холдинга "Гарантия-строй" взятки гладки, дочка-то исполнитель — банкрот.

Или взять жилой комплекс "Гагаринский". Его застройщик — "Юпитер" (ещё одна дочка "Гарантии-строй") в предбанкротном состоянии уже лет десять. Гендиректор компании Ю нир Альмяшев — вихаревский рекордсмен по числу зарегистрированных на себя юрлиц. А учредителем "Юпитера" является ещё одна дочерняя компания — "Спецсталь" с директором Константином Горностаевым, на 100% принадлежащая британско-виргинскому офшору "Петрикс холдингс, инк". Подробно разбираясь, куда могли уйти деньги, Лайф находит ещё один офшор. И, внимание, он не последний!

Итог деятельности Вихарева в Раменском и Жуковском: 3 ЖК недостроили, 3 сдали с недоделками, свыше 6 тыс. обманутых дольщиков, 320 млн долгов банкам.

Игры с дольщиками и жонглирование банкротствами — классика бизнес-империи Вихарева. И выигрывает, конечно, крупье. Сколько тысяч человек всего пострадало от его деятельности, возможно, подсчитает будущее следствие. Но ещё интереснее поход Вихарева во власть.

Беспроигрышные выборы, проведённые группой установленных лиц

В 2009 году Вихарев избирается в совет депутатов Жуковского. На сайте избиркома он всё ещё числился Асфаном, но в агитлистовках уже называл себя Андреем. Победа нашего героя, похоже, была предрешена. Судите сами.

Структурам кандидата принадлежали "Раменские вести" и "Жуковская газета". Владеет двумя этими СМИ "Первая компания", гендиректором которой работает Константин Горностаев (уже знакомый нам сподручный Вихарева). А бенефициар "Первой компании" — британо-виргинский офшор "Феоксин груп, лтд". Но собственные СМИ не так важны, как подсчёт голосов в избирательной комиссии.

И здесь давние спутники Вихарева снова меняют амплуа: Селегененко — постоянный член ТИКов от ЛДПР. "Очень серьёзный человек, можно даже сказать конкретный, впечатлил его телефон Vertu!" — написал в ЖЖ один из наблюдателей на выборах. Дальше — больше. В председателях УИКов засветился Жемерев (есть даже скандальное видео с его участием), Городилов, Селезнев и его чоповцы — да многие вихаревцы — замечены в членах УИКов и Т ИК ов.

В жуковских депутатах Андрей Вихарев не засиделся, и в 2011-м успешно прошёл в областную думу. Свои люди в избиркомах сбоев не давали. Примерно тогда же Вихарев берёт в помощницы Ирину Вишкареву. Отныне она всегда рядом с ним. Вихарев дистанцируется от холдинга "Гарантия-строй" и меняет его название на "Просстройпроект". Единственный учредитель — офшор AFS Developer, уставный капитал — 285 млн рублей.

Антикризисный управленец областного масштаба

В 2014 году депутат областной думы Вихарев становится врио мэра г.о. Лосино-Петровский. А затем сразу выборы, и снова беспроигрышные. Ведь в избиркоме снова его люди: Вишкарева , Городилов и ещё один вихаревец — Олег Летунов — становится председателем ТИК.

У нового мэра две главные задачи — присоединить к Лосино-Петровскому два новых поселения и договориться с обманутыми дольщиками долгостроя ЖК "Светлый". Обе провалены с треском. Первый проект не прошёл публичные слушания. Второй зарубили сами дольщики. Вихарев предлагал им отказаться от уже имеющегося инвестора. И довериться ООО "Лосино-Петровский ДСК". Руководитель — Павел Жемерев. Уставный капитал — 10 тысяч. Задолженность — 1,5 млрд. Похоже, дольщики спаслись чудом.

А Вихарев перепрыгнул на новую должность — в скандально гремящий экологическими митингами Волоколамский район.

Под волоколамский шумок

23 марта 2018 г. Андрея Вихарева назначили исполнять обязанности главы Волоколамского района. Вскоре по адресу Гастелло, 1 регистрируется ООО "Дельта-строй" . У него важная роль в связке с ООО " Спецстроймонтаж " — ещё одной компанией с Гастелло, 1. Обе компании синхронно входят в аукционы госзакупок. Одно ООО ставит стоимость X, второе — X минус 0,5%. Других игроков нет. Проиграть невозможно. По данным СПАРК, "Дельта-строй" заработала на господрядах 437 млн в Волоколамском районе и 663 млн — в Лосино-Петровском. А "Спецстроймонтаж" — 706 млн только в Лосино-Петровском.

Прибыли, как видим, велики, но и задолженности у структур Вихарева огромные. Его жена Елена Вихарева — один из учредителей обанкротившейся"Россэрнедвижимости". Долги этой компании равняются 926 млн рублей, но половина из них, по сути, фиктивные — перед уже упоминавшимся "Обществом ветеранов "Родина" Павла Жемерева. Эти "ветераны" имеют приоритетное право получить свой "долг" — они первоочередные кредиторы. О том, чтобы всё прошло гладко, побеспокоится конкурсный управляющий, знакомый нам по другим эпизодам, — Олег Рахвалов. Всем остальным — настоящим кредиторам "Россэрнедвижимости": Сбербанку, "Восточному экспресс банку" и "Судостроительному банку" — придётся ждать бесконечно долго.

Надо заметить, что должность главы Волоколамского района в тот момент была расстрельная. Предшественника Андрея Вихарева на этом посту побили на митинге из-за вони с полигона "Ядрово". Вихарев же с ходу занялся популизмом. Наобещал много чего. Но на деле именно при нём принято решение не закрыть, а... расширить "Ядрово". Вихарева жители Волоколамска побить не успели. Он уже руководит городским округом Истра.

А на его старом месте работы появились с обысками сотрудники ФСБ. Экс-глава подозревается в заключении полумиллиардных госконтрактов с аффилированными лицами. Его верной помощнице Ирине Вишкаревой предъявили обвинения в растрате 9 миллионов рублей из бюджета Волоколамского района. Она помогла "Дельта-строю" избежать штрафов за просрочку по работам. Но для нашего героя это же мелочи... У Вихарева, Вишкаревой и компании новые горизонты.

А теперь Истра — дольщики, экология, благоустройство...

14 декабря 2018 года совет депутатов утверждает Вихарева на должность главы г.о. Истра. На новом месте круг интересов Асфана-Андрея пока только формируется. Но уже можно заметить три главных направления. Создание на базе ТБО предприятия по уборке мусора. Его эксплуатацией займётся МУП "Истринский полигон ТБО". Только вот МУП этот находится в состоянии оформления банкротства. Что напоминает прошлые схемы империи Асфана-Андрея.

Встретился уже Вихарев и с местными обманутыми дольщиками. Пообещал решить их вопрос за 4 месяца. При этом признать саму стройку проблемной он наотрез отказался, а митинг по этому поводу запретил. Но как обычно поступают структуры Вихарева с дольщиками, мы уже тоже знаем.

Из самых свежих новостей — планы по размещению на сайте лота размером 474 миллиона рублей на благоустройство Истры. Огромный размер контракта объясняется просто: администрация решила объединить множество мелких закупок в одну большую. Следовательно, весь куш достанется единственной компании, выигравшей тендер.

Лайф будет внимательно следить за развитием ситуации в подмосковном городском округе Истра. К слову, Вихарев уже начал подтягивать туда своих верных людей. Их уже немало, например, с конца года на позиции гендиректора АО "Истринская теплосеть" появился Евгений Щербаков. До этого он значился учредителем одного из юрлиц, зарегистрированных на улице Гастелло, 1 в Жуковском, а затем руководил коммунальным "Волоколамским ПТП РЖКХ".

Что будет с Вихаревым и его сателлитами?

ФСБ и Следственный комитет работают в Волоколамске с декабря прошлого года. В Истре начались обыски в марте. Есть вероятность, что изложенные в расследовании Лайфа факты вскоре появятся в уголовных делах, но более сухим языком.