Бизнес, выборы, офшоры. Подмосковный мэр менял имя, но не схему вывода млрд-ов
Коллаж © L!FE. Фото © Жуковские вести/ Shutterstock Inc
Восхождение Асфана в Андрея
Юность героя окутана мраком. Родился он в Кировской области. Но непонятно когда! В и указано 1 января 1969 года. Однако ранние называют 13.01.1969. В молодости Вихарева звали Асфаном. Факт легко по ИНН: у Асфана и Андрея этот номер совпадает! Вероятно, Вихарев поменял имя незадолго до выборов в 2009-м в депутаты г. Жуковского. Зачем? Первая версия — чтобы быть ближе к народу. Вторая — скрыть . По информации ряда , в 90-х его судили за хранение оружия. Сам же Асфан-Андрей смену имени признаёт, но никак не комментирует.
После армии Вихарев 8 лет трудился в Волго-Вятской транспортной компании. Тогда же, без отрыва от производства, отучился в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права. Уже старшекурсником дебютировал как бизнесмен. По официальной хронологии, с 1998 по 2011 год он являлся председателем совета директоров, а впоследствии холдинга "Гарантия-строй". Но давайте перенесёмся в прошлое Асфана (а ещё не Андрея).
Март 2001-го, подмосковный Жуковский. Уродливый офис на улице Гастелло. Внутри скучает Евгений Аубакиров, градообразующего, но погрязшего в долгах ЗАО "Жуковский домостроительный комбинат". К нему с предложением пришли гости из кировской корпорации "Гарантия-строй". О чём был разговор, мы не знаем, но с тех пор дела ЖДСК ухудшались в геометрической прогрессии. По Аубакиров умышленно довёл ЖДСК до банкротства. В феврале 2002-го начался процесс, в ходе которого "Гарантия-строй" становится владельцем комбината. На базе последнего учреждён ГК " с президентом Асфаном Вихаревым. Так наш герой обретает бизнес-структуру стоимостью 120 миллионов рублей со штатом свыше тысячи человек и пропиской на Гастелло, 1. Этот скучный юридический адрес прогремит ещё не раз!
В 2003-м Asfan Viharev зарегистрировал офшор на Британских Виргинских островах, а подконтрольный ему холдинг выловил большой контракт на ЖК "Ильинский" в городе Жуковском. Первый блин вышел комом. Объект сдали с задержкой, протекающими потолками и неработающими лифтами. О том, как там развивался скандал, живописала газета МВД "Щит и меч". На её редакцию даже подали в суд из-за этой вот фразы:
Но Фемида отклонила иск о клевете, встав на сторону журналистов. И, действительно, "Гарантия-Строй" имела замашки из 90-х. Особо усердствовали гендиректор дочернего застройщика Алексей Селегененко, руководитель аффилированного ЧОПа Павел Селезнев и глава ручной управляющей компании Александр Городилов. Все эти персонажи — земляки Вихарева. Они пресекали любые попытки собственников добиться правды. Жильцы всё же дали бой. Создали ТСЖ, наняли свой ЧОП, заперлись как в крепости. Однако силовики Селезнева победили. Размахивая корочками УВД Кировской области, они грубо подавили мятеж. В 2006-м Селегененко, словно в награду, получил долю в AFS Developer, In. А холдинг затеял новые стройки...
Вероятно, здесь и возникла схема, как банкротить свои же дочки, чтобы обманутым дольщикам и спросить было не с кого.
Обманутые дольщики на разминку
Вот, к примеру, ЖК "Борисоглебский". Застройщик обанкрочен "Обществом ветеранов "Родина" кировчанина Павла Жемерева. Он работает минимум в пяти структурах Вихарева. И само банкротство оформлял не чужой человек — конкурсный управляющий Олег Рахвалов провёл со структурами Вихарева минимум дюжину таких процедур.
Или самая болевая точка — недостроенный ЖК "Раменский". Без крова и в полном отчаянии осталось 3020 семей! Медленно, со скрипом достраивает ЖК сейчас другой девелопер. Но шестеро обманутых дольщиков новоселья уже не дождутся: умерли. А с холдинга "Гарантия-строй" взятки гладки, дочка-то исполнитель — банкрот.
Или взять жилой комплекс "Гагаринский". Его застройщик — "Юпитер" (ещё одна дочка "Гарантии-строй") в предбанкротном состоянии уже лет десять. Гендиректор компании Ю— вихаревский рекордсмен по числу зарегистрированных на себя юрлиц. А учредителем "Юпитера" является ещё одна дочерняя компания — "Спецсталь" с директором Константином Горностаевым, на 100% принадлежащая британско-виргинскому офшору "Петрикс холдингс, инк". Подробно разбираясь, куда могли уйти деньги, Лайф находит ещё один офшор. И, внимание, он не последний!
Итог деятельности Вихарева в Раменском и Жуковском: 3 ЖК недостроили, 3 сдали с недоделками, свыше 6 тыс. обманутых дольщиков, 320 млн долгов банкам.
Игры с дольщиками и жонглирование банкротствами — классика бизнес-империи Вихарева. И выигрывает, конечно, крупье. Сколько тысяч человек всего пострадало от его деятельности, возможно, подсчитает будущее следствие. Но ещё интереснее поход Вихарева во власть.
Беспроигрышные выборы, проведённые группой установленных лиц
В 2009 году Вихарев избирается в совет депутатов Жуковского. На сайте избиркома он числился Асфаном, но в агитлистовках уже называл себя Андреем. Победа нашего героя, похоже, была предрешена. Судите сами.
Структурам кандидата принадлежали "Раменские вести" и "Жуковская газета". Владеет двумя этими СМИ "Первая компания", гендиректором которой работает Константин Горностаев (уже знакомый нам сподручный Вихарева). А бенефициар "Первой компании" — британо-виргинский офшор "Феоксин груп, лтд". Но собственные СМИ не так важны, как подсчёт голосов в избирательной комиссии.
И здесь давние спутники Вихарева снова меняют амплуа: Селегененко — постоянный ТИКов от ЛДПР. "Очень серьёзный человек, можно даже сказать конкретный, впечатлил его телефон Vertu!" — в ЖЖ один из наблюдателей на выборах. Дальше — больше. В УИКов засветился Жемерев (есть даже скандальное с его участием), Городилов, Селезнев и его чоповцы — да многие вихаревцы — замечены в членах ИК
В жуковских депутатах Андрей Вихарев не засиделся, и в 2011-м успешно прошёл в областную думу. Свои люди в избиркомах сбоев не давали. Примерно тогда же Вихарев берёт в помощницы Ирину Вишкареву. Отныне она всегда рядом с ним. Вихарев дистанцируется от холдинга "Гарантия-строй" и меняет его название на "Просстройпроект". Единственный учредитель — офшор AFS Developer, уставный капитал — 285 млн рублей.
Антикризисный управленец областного масштаба
В 2014 году депутат областной думы Вихарев становится врио мэра г.о. Лосино-Петровский. А затем сразу выборы, и снова беспроигрышные. Ведь в избиркоме снова его люди: , и ещё один вихаревец — — становится председателем ТИК.
У нового мэра две главные задачи — присоединить к Лосино-Петровскому два новых поселения и договориться с обманутыми дольщиками долгостроя ЖК "Светлый". Обе провалены с треском. Первый проект не прошёл публичные слушания. Второй зарубили сами дольщики. Вихарев предлагал им отказаться от уже имеющегося инвестора. И довериться ООО "Лосино-Петровский ДСК". Руководитель — Павел Жемерев. Уставный капитал — 10 тысяч. Задолженность — 1,5 млрд. Похоже, дольщики спаслись чудом.
А Вихарев перепрыгнул на новую должность — в скандально гремящий экологическими митингами Волоколамский район.
Под волоколамский шумок
23 марта 2018 г. Андрея Вихарева назначили исполнять обязанности главы Волоколамского района. Вскоре по адресу Гастелло, 1 регистрируется ООО . У него важная роль в связке с ООО "" — ещё одной компанией с Гастелло, 1. Обе компании синхронно входят в аукционы госзакупок. Одно ООО ставит стоимость X, второе — X минус 0,5%. Других игроков нет. Проиграть невозможно. По данным СПАРК, "Дельта-строй" заработала на господрядах 437 млн в Волоколамском районе и 663 млн — в Лосино-Петровском. А "Спецстроймонтаж" — 706 млн только в Лосино-Петровском.
Прибыли, как видим, велики, но и задолженности у структур Вихарева огромные. Его жена Елена Вихарева — один из учредителей обанкротившейся"Россэрнедвижимости". Долги этой компании равняются 926 млн рублей, но половина из них, по сути, фиктивные — перед уже упоминавшимся "Обществом ветеранов "Родина" Павла Жемерева. Эти "ветераны" имеют приоритетное право получить свой "долг" — они первоочередные кредиторы. О том, чтобы всё прошло гладко, побеспокоится конкурсный управляющий, знакомый нам по другим эпизодам, — Олег Рахвалов. Всем остальным — настоящим кредиторам "Россэрнедвижимости": Сбербанку, "Восточному экспресс банку" и "Судостроительному банку" — придётся ждать бесконечно долго.
Надо заметить, что должность главы Волоколамского района в тот момент была расстрельная. Предшественника Андрея Вихарева на этом посту побили на митинге из-за вони с полигона "Ядрово". Вихарев же с ходу занялся популизмом. Наобещал много чего. Но на деле именно при нём принято решение не закрыть, а... "Ядрово". Вихарева жители Волоколамска побить не успели. Он уже руководит городским округом Истра.
А на его старом месте работы появились с сотрудники ФСБ. Экс-глава подозревается в заключении полумиллиардных госконтрактов с аффилированными лицами. Его верной помощнице Ирине Вишкаревой предъявили обвинения в растрате 9 миллионов рублей из бюджета Волоколамского района. Она помогла "Дельта-строю" избежать штрафов за просрочку по работам. Но для нашего героя это же мелочи... У Вихарева, Вишкаревой и компании новые горизонты.
А теперь Истра — дольщики, экология, благоустройство...
14 декабря 2018 года совет депутатов утверждает Вихарева на должность главы г.о. Истра. На новом месте круг интересов Асфана-Андрея пока только формируется. Но уже можно заметить три главных направления. на базе ТБО предприятия по уборке мусора. Его эксплуатацией займётся МУП "Истринский полигон ТБО". Только вот МУП этот находится в состоянии оформления банкротства. Что напоминает прошлые схемы империи Асфана-Андрея.
Встретился уже Вихарев и с местными обманутыми дольщиками. Пообещал решить их вопрос за 4 месяца. При этом признать саму стройку проблемной он отказался, а митинг по этому поводу запретил. Но как обычно поступают структуры Вихарева с дольщиками, мы уже тоже знаем.
Из самых свежих новостей — планы по размещению на сайте лота размером 474 миллиона рублей на благоустройство Истры. Огромный размер контракта объясняется просто: администрация решила объединить множество мелких закупок в одну большую. Следовательно, весь куш достанется единственной компании, выигравшей тендер.
Лайф будет внимательно следить за развитием ситуации в подмосковном городском округе Истра. К слову, Вихарев уже начал подтягивать туда своих верных людей. Их уже немало, например, с конца года на позиции гендиректора АО "Истринская теплосеть" появился Евгений Щербаков. До этого он значился учредителем одного из юрлиц, зарегистрированных на улице Гастелло, 1 в Жуковском, а затем руководил коммунальным "Волоколамским ПТП РЖКХ".
Что будет с Вихаревым и его сателлитами?
ФСБ и Следственный комитет работают в Волоколамске с декабря прошлого года. В Истре начались обыски в марте. Есть вероятность, что изложенные в расследовании Лайфа факты вскоре появятся в уголовных делах, но более сухим языком.
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