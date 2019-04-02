Российскую миллионершу в Германии погубил самолёт-трансформер

Как выяснил Лайф, совладелица авиакомпании S7 Наталья Филёва разбилась на экспериментальном самолёте, который и ранее попадал в происшествия. Большие вопросы возникали к двигателю самолёта, который считался капризным и далеко не самым надёжным.

Немецкое бюро расследований авиационных происшествий изучает обстоятельства крушения частного самолёта Epic LT под Франкфуртом 31 марта. Этим бортом летела совладелица авиакомпании S7 Наталья Филёва со своим отцом. В помощь немецким следователям отрядили экспертов из России. Специалистам есть над чем поломать головы. Во-первых, на борту не было чёрных ящиков. Во-вторых, машиной управлял опытнейший пилот, но всё случилось так быстро, что он не успел даже сообщить об опасности. В-третьих, Epic LT считается "экспериментальным" самолётом, его поставляют покупателю в полуразобранном виде. Изучая обстоятельства происшествия, Лайф наткнулся на любопытные документы из Канады, описывающие "болезни" двигателя на данном типе самолётов. Проблемы столь серьёзные, что до их устранения канадские власти запрещали поднимать борта в воздух из-за угрозы остановки двигателя в полёте. Что это были за неисправности — читайте ниже.

Туманные обстоятельства

31 марта маленький шестиместный Epic LT с двумя пассажирами на борту летел из Канн во Франкфурт. Совладелица авиакомпании S7 Наталья Филёва со своим отцом направлялась на лечение в Германию. За штурвалом сидел опытный пилот Андрей Дыкун. При подходе к аэродрому, за 50 километров до взлётно-посадочной полосы, связь с машиной пропала. Экстренные службы, добравшись до места происшествия, обнаружили обгоревшие обломки. Выжить никому не удалось.

Расследование обещает быть сложным. Владельцем самолёта была российская S7, которая через цепочку собственников управляет американским заводом Epic Aircraft, именно оттуда родом погибший самолёт. Экспертам нужно запрашивать документацию у Epic, затем — у производителей двигателя, наконец, раскладывать в ангаре уцелевшие обломки самолёта для оценки характера повреждений.

Немцы сообщили, что промежуточных результатов стоит ждать лишь через полгода. Им в помощь отрядили троих специалистов из России. Уже к вечеру 1 апреля подключился Следственный комитет РФ, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

К вечеру 1 апреля немцы озвучили российским журналистам основную рабочую версию: якобы "во время поворота пилот потерял по какой-то причине контроль над самолётом".

Сотрудники S7, говорившие на условиях анонимности, не верят в такую ошибку. По их словам, Дыкун — очень опытный лётчик, который обучал не одно поколение молодых пилотов S7.

— Андрей Дыкун — действующий пилот-инструктор Вoeing-737, переучился на Epic и много налетал на нём. У меня нет сомнений в его опыте и квалификации независимо от того, что случилось в тот роковой полёт, — написал один из них на специализированном форуме в Сети.

Однако могла развиться ситуация, не зависящая от Дыкуна. Хоть для управления Epic LT и достаточно одного пилота, справа от него располагается второй штурвал. Гипотетически, если бы кто-то, сидевший на месте второго пилота, случайно вмешался в управление, КВС мог не успеть исправить ситуацию. Что произошло в кабине на самом деле и был ли причиной человеческий фактор, мы вряд ли узнаем: на таком типе самолётов обычно не устанавливают чёрные ящики.

Эксперты сходятся в одном: всё произошло за считанные секунды.

— Самолёты такой компоновки, как правило, способны к длительному планированию после отказа двигателей, — пояснил на условиях анонимности другой человек из авиационной отрасли. — Вероятно, неблагоприятный фактор оказался весьма сильным и скоротечным, так что КВС не смог его парировать. Косвенным подтверждением служит тот факт, что экипаж не успел связаться с диспетчером.

Источник высказал предположение, что перед крушением у самолёта не крутился винт. На фотографиях видно, что лопасти не загнуты, как бывает при столкновении с землёй при работающем двигателе.

Не исключено, что самолёт по каким-то причинам резко ушёл в пике или штопор.

— Разлёт обломков — всего около 20 метров, судя по видео с места крушения. Следов скольжения по земле нет. Такое обычно бывает при вертикальном пикировании либо при плоском штопоре, — добавил собеседник Лайфа.

Мотор с роковой историей

При расследовании отдельное внимание уделят двигателю. Разбившийся самолёт — одномоторный. На больших лайнерах отказ одного движка позволяет дотянуть до аэропорта на другом, тогда как отказ единственного имеющегося двигателя способен погубить маленький Epic LT. Проблема вырисовывается ярче, если взглянуть ближе на историю эксплуатации мотора.

На эти машины устанавливается турбовинтовой движок PT6 канадской компании Pratt & Whitney. За десять лет канадские власти минимум трижды выпускали экстренные сообщения об опасностях, связанных с эксплуатацией мотора. Силовая установка оказалась капризной: на её аэродинамические качества и способность работать существенно влияла обычная коррозия.

В 2015-м авиационные власти Канады выпустили экстренное предупреждение для всех владельцев машин с этими двигателями. В директиве запрещалось поднимать самолёты в воздух до устранения неисправностей, потому что они способны привести к отказу двигателя в полёте.

В процессе эксплуатации случались инциденты, связанные с коррозией и прободением отверстий в топливных насосах-регуляторах. При определённых обстоятельствах это может привести к потере мощности, выключению двигателя в полёте и даже к катастрофам Глава авианадзора Р. Лау в письме министру транспорта Канады

С полным текстом директивы можно ознакомиться по ссылке. Life.ru публикует титульный лист документа.

По состоянию на ноябрь 2015-го компания Pratt & Whitney выпустила 51 тысячу таких двигателей, которые устанавливают на небольшие частные самолёты по всему миру.

Самолёт-конструктор

Как писал Life.ru, этот самый роковой борт уже попадал в сводки авиационных происшествий. Ровно четыре года назад, в марте 2015-го, Epic LT с бортовым номером RA-2151G приземлился в столичном Домодедово, не выпустив шасси. Проехавшись брюхом по бетону, он остановился, заблокировав взлётно-посадочную полосу. По счастью, никто не пострадал. За штурвалом тогда сидел директор группы компаний S7 Владислав Филёв — супруг погибшей в этой катастрофе Натальи Филёвой.

В базовой комплектации Epic LT стоит $1,9 млн. Машина, по отзывам тех, с кем мы пообщались, "специфическая". Её производит американская Epic Aircraft, базирующаяся в Орегоне. Несколько лет назад компанию купила дочерняя структура группы S7.

Самолёт — настоящий конструктор. Он продаётся в полуразобранном виде: соединён только 51 процент деталей, остальное собирается по выбору клиента. Либо покупатель на своей базе дособирает машину, либо отдаёт лайнер на окончательную сборку на завод Epic. Отдельные модификации этого борта не смогли пройти сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США, а следовательно, компания не смогла поставить на поток их производство. Завод, тем не менее, выпустил 47 самолётов различных модификаций с 2004 года.

На сегодняшний день завод принял предварительные заказы на производство ещё 60 моделей, сообщается на сайте Epic. Однако не исключено, что после катастрофы потенциальные покупатели повременят со сделкой — по крайней мере до тех пор, пока расследование не прояснит, что стало настоящей причиной трагедии.