Взрыв в петербургской военной академии: безалаберность или криминал

Эксперты поделились с Лайфом версиями произошедшего в Петербурге. Там в результате взрыва пострадало четыре человека и заблокировано ещё 15.

2 апреля в разгар рабочего дня на Петроградской стороне прогремел взрыв в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Пострадало четыре человека, все — офицеры, преподаватели академии. Детонация вызвала частичное обрушение лестницы, из-за чего 15 курсантов оказались заблокированы на третьем этаже. Обстоятельства взрыва до сих пор окутаны тайной. В академии работают спецслужбы и военная контрразведка. Военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Это может говорить о том, что взрыв был неслучайным.

Как сообщал телеграм-канал Mash, на факультете метеорологии и радиотехники взорвалась противотанковая мина. Двое сотрудников вуза обнаружили устройство и решили его перенести в безопасное место. Объявили эвакуацию. Но во время переноски мина сдетонировала. Взрыв был в одном из помещений факультета, который готовит инженеров-механиков.

Среди пострадавших в военной академии есть женщина. Это старший лейтенант Валентина Головачёва, преподаватель восьмого факультета. Среди пострадавших сотрудники разных кафедр — полковник Николай Кудрай и полковник Рифат Закиров. Взрывом зацепило и старшего бортового оператора майора Андрея Тонышева.

Из четверых пострадавших у троих лёгкие травмы, у одного — тяжёлая. По предварительным данным, госпитализация потребовалась лишь двоим из четверых.

Издание 78.ru со ссылкой на экстренные службы сообщает, что мина была пиротехническая, а не боевая.

Знающие люди называют несколько версий произошедшего. В первую очередь, по их мнению, речь идёт о вопиющей безалаберности сотрудников университета и нарушении элементарных мер безопасности.

— Несмотря на то что это военно-космическая академия, курсанты проходят общевойсковую подготовку, военно-инженерное дело, поэтому изучают в том числе и мины, и другие сухопутные боеприпасы, — рассказал Лайфу один из преподавателей Военной академии Генштаба. — Если речь идёт действительно о противотанковой мине, то они просто идиоты! Мина могла храниться в качестве учебного пособия с тротилом, но ни в коем случае не со взрывателем! Это нарушение всех мер безопасности. Мины могут храниться в аудитории, но обычно их размещают в витринах за стеклом.

По его словам, если боеприпас каким-то образом переместился со своего места и сотрудники учебного заведения это заметили, то они ни в коем случае не должны были переносить его самостоятельно. Для этого необходимо было вызвать сапёров и специальные службы.

Офицер также не исключил, что в аудитории могла взорваться самодельная бомба.

— Академия является режимным объектом, поэтому пронести на его территорию взрывчатку могли либо курсанты, либо сотрудники учреждения. Других вариантов нет. Что касается причин, то, возможно, это мог быть теракт. Среди слушателей встречаются люди, заражённые экстремистскими и террористическими идеями. Недавно Московский военный гарнизонный суд вынес приговор слушателю одной из военных академий, который проникся идеями ИГИЛ* и готовил убийство своих сослуживцев, — рассказывает офицер.

По его мнению, ещё один вариант взрыва боеприпасов может быть связан с тем, что кто-то из сотрудников или слушателей пытался похитить боеприпасы ради заработка, но их что-то спугнуло, и они бросили их в здании на видном месте.

— В любой академии есть склады с боеприпасами, а среди курсантов и сотрудников могли оказаться люди, связанные с криминальными группировками, — пояснил он.