Судью подозревают в фабрикации дел. Взятками она могла гасить кредит в Сбербанке

Мировую судью Татьяну Шевлягину из Саратова обвиняют в получении 14 взяток за фабрикацию приговоров и судебных постановлений. Дело возбудил лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Взятки судье могли понадобиться, чтобы покрыть собственные долги. Она набрала почти 2,5 млн кредитов в Сбербанке и у местных бизнесменов. Но сама история сродни "Санта-Барбаре": Сдать судью следователям могла её подруга-юрист, которая уже отбывает срок за мошенничество. Подруга судьи обманом вытянула из своего мужа-полицейского 200 тысяч. Лайф разобрался в хитросплетениях отношений саратовского правосудия, полиции и адвокатуры.

Балашов — уездный город в Саратовской области. Судейское и адвокатское сообщество здесь хорошо знает судью Татьяну Николаевну Шевлягину. Пару лет назад её работой заинтересовались в ФСБ, особенно принципами, по которым Шевлягина выносила решения. Всё это время чекисты собирали оперативную информацию и доказательства, чтобы передать в Следственный комитет. Судья — спецсубъект, дело просто так не возбудишь. Главе СК Александру Бастрыкину ещё в ноябре пришлось подавать прошение в Квалификационную коллегию судей, чтобы те дали добро на возбуждение дела.

Татьяну Шевлягину подозревают в превышении должностных полномочий и получении взяток в крупном размере (статьи 286 и 290 УК РФ). По версии следствия, судья с 2011 по 2014 год незаконно признавала за людьми или фирмами право собственности на недвижимость. Она выносила решения в пользу истцов в обход легальной процедуры: не возбуждала гражданских дел и не проводила судебных заседаний. За это Татьяна Николаевна получила 14 взяток на сумму 1,2 млн рублей.

Ещё в 2016-м, когда у неё закончились полномочия, Шевлягина покинула Саратовскую область и укатила в Москву1. Этому вряд ли обрадовались её кредиторы, которым она должна 2,54 млн рублей.

Сведения о долгах Шевлягиной Лайф получил из единой базы службы судебных приставов (ФССП). Сумма складывается из долгов: по кредиту Сбербанка2, предпринимательнице Ирине П.3, балашовскому бизнесмену Михаилу П.4 и жителю Балашова Евгению Д.5 Кредиторы, не дождавшиеся платежей, подали в суд на судью и её мужа Виктора Шевлягина. Теперь за судьёй охотятся приставы Москвы, Саратовской области и Подмосковья.

Яркие штрихи к портрету судьи добавляет тот факт, что она — алиментщица. Она заключила со своей матерью соглашение об уплате алиментов, по которому выплачивает ей 70% собственной пенсии. Впрочем, соглашение могли оформить специально, чтобы скрыть доходы от кредиторов — так считает6 Ирина П., одолжившая судье 960 тысяч рублей.

Большую часть долгов Шевлягина набрала ещё до отъезда в Москву в 2016-м. Неизвестно, из каких средств она собиралась их гасить. Не исключено, что взятки были одним из инструментов для выплаты займов.

В Москву Татьяна Николаевна направилась неспроста: в столице живёт её дочь. Вероятно, там она и остановилась, "залегла на дно". Относительно спокойный для судьи период продлился два года, пока в Балашове не арестовали известного юриста Марину Репину.

Из материалов дела следует, что Репина брала деньги за "решение" в судах вопросов по крупным ДТП, а потом пропадала, переставала отвечать на звонки. На этом она могла заработать до полумиллиона.

Однажды она подобным образом подставила собственного бывшего супруга — полицейского Дмитрия О. Тот врезался на машине в мотоцикл, и мотоциклист запросил крупную компенсацию. Надеясь урегулировать ситуацию, полицейский обратился к бывшей жене. Та запросила 200 тысяч, обещая передать их в качестве компенсации мотоциклисту8. Полицейский наскрёб денег, но компенсации мотоциклист так и не увидел — согласно выводам суда, 200 тысяч юрист присвоила.

Как арест юриста Репиной относится к судье? Марина Петровна раньше работала в суде секретарём и, предположительно, была кумой7 одного из судей. Репина, пишут саратовские СМИ, в бытность секретарём могла "зарабатывать" на делах о "пьяных" ДТП. Она тесно контактировала с местными судьями. И якобы именно Репина "приносила" Шевлягиной материалы дел, которые касались земельных споров.

— Судья Шевлягина, по имеющейся информации, не могла рассматривать иски по земле сельхозназначения, которые ей подавала Репина. Но таких исков, по некоторым данным, было более 20. И по ним приняты положительные решения, — рассказал саратовским СМИ источник.

Репина, сообщают саратовские коллеги, пошла на сделку со следствием. Ей грозило до 10 лет за мошенничество, однако она получила только 4 года лишения свободы. Такое послабление суд даёт тем, кто активно способствует раскрытию других связанных преступлений — например, сдаёт подельников. Не исключено, что юрист дала силовикам показания, которые потом легли в основу обвинения судье Шевлягиной.

По данным местных СМИ, самый яркий эпизод, который могут вменить Шевлягиной, касается асфальтобетонного завода. По не подтверждённым ещё данным, судья помогла местному крупному бизнесмену установить права собственности на завод в обход законной процедуры. Из публикации Следственного комитета и других открытых источников неизвестно, удалось ли установить местонахождение опальной судьи. Дочь, которая живёт в Москве, рассказала, что мать уехала куда-то в Подмосковье на лечение. Лайф продолжает следить за развитием событий.

___________ 1. Согласно материалам дела № 2-1-337/2017 Балашовского горсуда Саратовской обл.

2. Согласно материалам дела №2-1-73/2018 Балашовского райсуда Саратовской обл.

3. По материалам дела №2- 46(1)/2016 Балашовского райсуда Саратовской обл.

4. По материалам дела № 2-1-459/2018 Балашовского райсуда Саратовской обл.

5. Согласно делу № 2-1-427/2017 Балашовского райсуда Саратовской обл.

6. Согласно материалам дела № 2-1-337/2017 Балашовского горсуда Саратовской обл.

7. Крёстной матерью дочери одного из судей городского суда.

8. По материалам дела 1-1-44/2018 Балашовского райсуда Саратовской обл.