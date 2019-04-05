Гаишники охотятся на аллергиков: схема нового "развода"

Лайф выяснил, приём каких лекарств может лишить водителя прав и почему нельзя лечить головную боль и аллергию за рулём.

Центр погоды "Фобос" только что предупредил жителей столичного региона о том, что весна пришла раньше срока, поэтому уже зацвели растения-аллергены. Это спровоцировало выброс в атмосферу столицы настоящих облаков зеленоватой пыльцы. Метеорологи посоветовали жителям столицы не забывать о приёме профилактических препаратов от аллергии.

Однако выяснилось, что ежегодной бедой аллергиков решили воспользоваться недобросовестные гаишники.

В соцсетях широко обсуждается пост Андрея Степанова, в котором молодой человек рассказывает о встрече с инспектором ГИБДД. Сотрудник Госавтоинспекции поинтересовался состоянием водителя и уточнил, не принимал ли тот сегодня какие-нибудь обезболивающие средства или препараты против аллергии.

"Болит что-то? А то нурофен хорошо помогает. Или, может, у вас аллергия? супрастин используете, чтобы полегче было? А то кларитин, говорят, лучше.

— нурофен, да, хорошо помогает. А седативные за рулём вроде бы не рекомендуются: они же, вроде, усыпляют, да?

— То есть нурофен принимали сегодня?

— Нет.

И тут наш страж порядка грустнеет, отдаёт документы и совсем уже в иной манере, лишённой всякой любезности, изрекает:

— Счастливого пути!".

Всё очень просто. В пункте 2.7 Правил дорожного движения прописано, что водитель не должен управлять автомобилем "в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения". Среди популярных обезболивающих и антигистаминных средств полно "запрещённых" препаратов. Нурофен, супрастин, корвалол и ещё ряд других лекарств применять за рулём нельзя. За водителями, которые случайно признаются в употреблении таких препаратов, охотятся гаишники.

Пока непонятно, кто придумал эту схему: это директива МВД по ужесточению контроля за водителями или самоуправство самих автоинспекторов, которые ради служебных показателей готовы на всё?

Лайф направил вопросы по этой ситуации в МВД, однако оперативно ответ не получил.

Лечись и не рули

— Сотрудник ГИБДД имеет право задать уточняющие вопросы, если трезвость или самочувствие водителя вызывает сомнения, — говорит автоюрист Сергей Смирнов.

Госавтоинспектор может попросить водителя "дыхнуть в трубочку". У "подозреваемого" возьмут кровь или мочу, чтобы провести анализ и выявить присутствие или отсутствие запрещённых веществ в организме.

— Если анализ покажет, что водитель употреблял какие-то вещества, в том числе лекарственные средства, которые ухудшают реакцию и внимание, например седативные, — его лишат водительских прав и оштрафуют на 30 тысяч рублей, — напоминает Сергей Смирнов.

По словам автоюриста Льва Воропаева, от общего числа "пьяных" водителей, лишённых водительского удостоверения, примерно 5% пострадали из-за неправильного применения лекарств.

— Людям выписывают препараты от аллергии или для сердца. Но пациенты не знают, что в эти лекарства входят какие-то запрещённые вещества и после их приёма за руль садиться нельзя. В моей практике неоднократно были случаи, когда водители по незнанию выпивали обезболивающую таблетку, а потом оказывались "вне закона". И доказать свою невиновность в суде в таких случаях крайне сложно, — отмечает Лев Воропаев.

Читайте инструкцию

— Во-первых, никакие лекарства нельзя "назначать" себе самостоятельно. Особенно антигистаминные в период обострения аллергии. Во-вторых, когда врач проведёт обследование и станет выписывать препарат, предупредите его, что вы водите авто, — говорит врач-аллерголог Алла Рыжих.

Антигистаминные препараты первого поколения, например супрастин, противопоказаны водителям, поскольку вызывают сонливость и замедляют реакцию. Лекарства более современные таких побочных эффектов не имеют.

В инструкциях по применению лекарственных средств всегда прописывается, можно управлять транспортным средством под воздействием этой "таблетки" или нельзя.

Если чёткой формулировки про вождение автомобиля нет, нужно обратить внимание на возможные побочные эффекты: сонливость, вялость, утомляемость. Хотеть спать могут не все, кто выпил это лекарство. Но если есть риск уснуть за рулём или нарваться на инспектора ГИБДД и потерять свои права — лучше воспользоваться общественным транспортом или обратиться к врачу за разрешёнными лекарствами.