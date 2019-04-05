Халатность и грязь. Заражение детей гепатитом подтвердилось фактами

Как стало известно Лайфу, областная детская клиника систематически нарушала правила стерилизации инструментария.

Больница в Благовещенске, где предположительно за десять лет гепатитом С заразились 150 детей, весь 2018 год получала претензии из Росздравнадзора. В распоряжении нашей редакции есть четыре документа , прямо доказывающие, что в клинике систематически нарушались санитарно-эпидемиологические правила.

Больница-рецидивист

Осенью эксперты нашли здесь целую россыпь нарушений. Загибаем пальцы: нет контроля стерильности инструментария, нет журналов учёта стерилизации, нет крышек на контейнерах для медицинских отходов; не вакцинированы медработники; не обеззараживаются использованные иглы и шприцы; применяются незарегистрированные медицинские изделия; замечены тараканы.

Ранее амурская больница через пень колоду исполнила предписания областного прокурора. Однако врачи как не успевали ставить диагноз в положенный срок, так и не успевают, как не соблюдали необходимую периодичность медосмотров, так и не соблюдают. 5 апреля результаты исследования обнародовали в "Коммерсанте" специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Они проанализировали образцы крови 38 детей. Почти у всех обнаружен вирус гепатита, имеющий идентичный генотип. Этих детей мог заразить один ребёнок, лечившийся в данной клинике аж 10 лет назад. Напрямую инфекцию подхватили от него двое. Дальше вирус пошёл по цепочке. Усугубили ситуацию и ускорили распространение заразы "нестерильные медицинские инструменты".

Что говорят участники скандала

Интересно, что теперь скажет Минздрав России. Ранее давать оценку происшествию ведомство отказывалось: "Комментировать "сведения" из неких источников не считаем нецелесообразным", — говорили специалисты Минздрава.

Губернатор Василий Орлов, напротив, не стал отмалчиваться:

— Проблема началась не вчера и не год назад. Она систематически преследует детей, которые нуждаются в многократных операциях переливания крови. Первое заражение было в 2008–2009 году.

Главврач Руслан Белоус пока отрицает все обвиненият:

— Проверка Роспотребнадзора основывалась на личностной и необъективной информации, поступившей от родителей. Других данных, указывающих на причинно-следственную связь между выявленным вирусоносительством у пациентов и теми моментами, которые происходят в отделении в процессе переливания препаратов крови, предоставлено не было.

По словам главврача, детям переливали кровь не только в этой больнице, но ещё и в клиниках Москвы, Петербурга и Адлера. Зараза могла быть подхвачена где угодно. Белоус также подчеркнул, что в его учреждении всегда используется "только одноразовый инструментарий".

Родители больных детей с главврачом не согласны.

— Налицо регулярное, планомерное и постоянное заражение детей из-за экономии на соблюдении санэпидрежима, — рассказывает Лайфу Юлия М. — До этого скандала медсёстры приходили в палату с уже набранным в шприц лекарством и не меняли перчатки после каждого больного. Были проблемы со стерильностью деталей центрального венозного катетера. Кушетки в процедурной не протирались и не застилались простынями.

Обещанного лечения три года ждут...

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Роспотребнадзор подал иск к больнице. Родители пробуют всё решить в досудебном порядке, требуя с больницы компенсацию в размере 10–15 млн рублей на каждого пострадавшего. Доктор медицинских наук Лариса Горячева, срочно прилетевшая из Петербурга в Благовещенск, осмотрела больных детей.

— С тяжело поражённой печенью нет никого. Необходимость в экстренной терапии отсутствует. Есть временной промежуток, в который мы можем назначить необходимое лечение, — через два-три месяца, через год и через три года, — говорит петербургский эксперт.

Однако родители всё равно встревожены и не хотят откладывать лечение своих детей на месяцы и годы.

— На консультации в Москве врач-онколог сказала, что гепатит можно и нужно лечить прямо сейчас, когда нет отрицательной динамики, — утверждает мать заражённого ребёнка Анастасия В. Ещё один родитель, Антон Симаков, разместил петицию на сайте change.org , в которой, ссылаясь на рекомендации ВОЗ, призвал Минздрав РФ выделить деньги на противовирусные препараты прямого действия для лечения детей от гепатита С.

Ну а что же виновница скандала, амурская больница? Её руководство угрожает судом журналистам "Коммерсанта".