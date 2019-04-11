СК завёл дело после публикации L!FE о заправке самолётов некачественным топливом

У двух аэробусов в полёте начались перебои из-за попавших в топливо чужеродных примесей. Обстоятельствами случившегося заинтересовались силовики.

С прошлого лета аналитики Росавиации и НИИ гражданской авиации ломали головы над инцидентами с самолётами компаний Red Wings и NordWind. Их лайнеры испытали одинаковые проблемы в полёте. Причиной стали посторонние частицы силикона, которые засоряли топливные фильтры. Замглавы Росавиации Олег Сторчевой в экстренной директиве назвал ситуацию "угрожающей безопасности" пассажиров. По его словам, перебои могут привести к отказу двигателя в полёте. Проблема может коснуться всех самолётов в стране. Сейчас на происходящее отреагировал Следственный комитет.

В феврале Лайф обнародовал письмо Сторчевого в адрес всех авиакомпаний и подразделений Росавиации. По словам чиновника, из-за неизвестной примеси в керосине двигатели лайнеров могут отказать прямо в рейсе. Из документа следует: ничего подобного за всё время исследований не находили. Специалисты даже не до конца понимали, как эти частицы попадают в топливо.

Вскоре с нашей редакцией связался следователь иркутского транспортного подразделения СК и запросил документы, которые мы использовали в материале. Он вёл доследственную проверку, которая продолжалась около месяца. Закончилась проверка уголовным делом.

— По факту заправки самолёта авиакомпании Red Wings некачественным топливом Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сообщил Лайфу руководитель управления, генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков. — Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, при которых посторонние вещества попали в топливо.

Дело возбуждено "по факту", то есть в нём ещё нет подозреваемых или обвиняемых. Указанная статья предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы или 300 тысяч штрафа.

Вторым инцидентом, с самолётом NordWind, заинтересовалось столичное межрегиональное управление СК на транспорте.

Инциденты, послужившие причиной для беспокойства, произошли 8 и 14 августа 2018 года. Экипажи А-320 компании Red Wings и А-321 компании NordWind отметили в бортовых журналах необычное поведение машин. Приборы сообщали то о засорении топливных фильтров, то о полном отсутствии керосина в баках. Поначалу серьёзность проблемы не была понятна: грешили на датчики. Но техники на всякий случай слили остатки горючего, сняли топливный фильтр и отправили на анализ в Государственный НИИ гражданской авиации (ГосНИИ ГА).

Эксперты НИИ обнаружили на дне канистр и на фильтре белую мутную субстанцию. При близком рассмотрении она оказалась дальней "родственницей" каучука — силиконовым соединением, обладающим свойствами герметика.

— Исследования показали наличие нехарактерных химических веществ [в топливе], — написал Сторчевой в документе. — Попадание в топливную систему подобных примесей создаёт высокую угрозу безопасности полётов, так как может приводить к отказам силовых установок.

Специалисты оказались в тупике: они не могли со всей уверенностью сказать, как посторонние частицы попали в керосин. Может, сыграли роль места заправки? Но они находятся в разных частях земного шара. Рейс Nordwind заправляли в Турции, рейс Red Wings — в Иркутске.

Поэтому тогда Сторчевой в своей директиве порекомендовал всем авиакомпаниям страны детально ознакомиться с отчётами об инциденте и быть внимательными при заправке своих бортов. Если приборы покажут отклонение от привычного уровня давления в топливной системе, требовалось проверить все её узлы. А при малейших признаках неизвестных примесей в топливе — отправлять образцы топлива на анализ в лабораторию НИИ ГА.

Nordwind и Red Wings в основном занимаются туристическими перевозками. Недавно они начали процесс слияния, чтобы превратиться в одного крупного перевозчика. На запросы Лайфа, отправленные ещё в феврале, в авиакомпаниях не ответили. Редакция повторно направила им вопросы и готова дополнить публикацию комментариями, как только их получит.