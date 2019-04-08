Самарский НПЗ уже ловили на нарушении норм пожарной безопасности

В помещении насосной станции отсутствовала автоматическая пожарная защита. Её собирались поставить с 1998 года.

Утром 8 апреля на Новокуйбышевском заводе масел и присадок (НЗМП) загорелся, предположительно, гудрон. Площадь огня составила 180 кв. м. Специальная комиссия МЧС и служба безопасности завода займутся изучением причин возгорания. Как выяснил Лайф, у них могут появиться вопросы к тому, как на заводе организована автоматическая пожарная защита: извещатели, водные оросители.

МЧС по Самарской области уточняет: пожар начался в одной из насосных станций. Для тушения понадобились 44 машины и 143 человека. Через полтора часа открытое горение ликвидировали. Случившееся станет поводом для масштабной проверки систем пожарной защиты. С ней у завода были проблемы, которые тянутся аж с 1998 года. Это зафиксировали материалы трёх проверок МЧС, с которыми ознакомился Лайф. Последний раз инспекторы приходили на завод в ноябре 2018-го. Они нашли девять нарушений, в том числе и в помещениях насосной станции.

— Насосная и фильтровальное отделение не защищены системой автоматического пожаротушения, — сообщается в материалах проверки. — Предлагается [установить] с 1998 года. Также автоматической пожарной защиты нет в помещении мазутной насосной.

Под автоматической пожарной защитой подразумевают весь комплекс защитных средств: от датчиков дыма до пенных установок и противодымовой защиты. МЧС установило срок устранения нарушений до апреля 2020 года. Однако пожар случился раньше.

Завод игнорирует некоторые претензии пожарных вот уже третий год. Инспекторы раз за разом находят аналогичные нарушения, которые не устраняются годами. В 2016-м инспекторы обнаружили, что в одной из насосных отсутствует противопожарный водопровод. В материалах проверок 2017-го и 2018-го мелькают аналогичные формулировки.

За это на заместителя главного инженера НЗМП Владимира Покровского два года назад составили административный протокол по статье 19.5 КоАП — за невыполнение требований МЧС. По этой статье для должностных лиц предусмотрен штраф до 6 тыс. или дисквалификация на срок до трёх лет.