Звёздная болезнь. Как в "Роскосмосе" транжирят казённые деньги

Генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что в "Роскосмосе" похитили 1,6 миллиарда, выделенных на модернизацию технической базы и на разработку новых видов ракетно-космического оружия. А Счётная палата ранее пеняла "Роскосмосу" за недостаточный контроль за расходованием бюджетных средств. По фактам хищений возбуждено несколько уголовных дел. Лайф узнал об одном из них.

Пермский НИИ получил от "Роскосмоса" заказ на создание материала-изолятора для новых типов ракет. Для этого требовалось купить особый измерительный прибор за 10 миллионов. Один из руководителей НИИ искусственно завысил цену прибора, а разницу положил себе в карман. О том, как ФСБ через проворовавшегося учёного вышла на других участников хищений, — в материале Лайфа.

"Основа" для отката

В 2016-м "Роскосмос" взялся за разработку особого кристаллического пьезоматериала, обладающего изоляционными свойствами. Подробности засекречены. Опытно-конструкторская разработка получила шифрованное название "Основа". Часть средств для работы над "Основой" получил пермский НИИ физических измерений (НИИФИ).

Для измерения того, как "Основа" деформируется под воздействием разных факторов, учёным понадобился прибор дилатометр. Немецкий завод, который его производит, просит за такое устройство 15 миллионов рублей (по курсу евро в 2016-м). Однако у начальника 6-го отдела НИИФИ Ильи Баринова возникла идея, как можно на этом "заработать".

Баринова назначили руководителем ОКР "Основа". Он попросил представителя немецкой фирмы завысить на четыре миллиона стоимость прибора в официальных документах. Свою просьбу он объяснил тем, что НИИ якобы нуждался в наличных средствах для текущей операционной деятельности. Поэтому четыре миллиона Баринов попросил вернуть обратно, но уже в виде наличных средств.

Баринов, действуя в сговоре с другим топ-менеджером НИИ, ввёл в заблуждение своего начальника — директора НИИ Андрея Николаева, и тот подписал контракт по заведомо завышенной цене. На самом же деле означенные четыре миллиона на счета института Баринов переводить не собирался.

Оговорённый "откат" Баринов надеялся получить частями по два миллиона. Контракт заключили в декабре 2017-го, а спустя неделю после подписания в номере пензенского отеля Heliopark Residence Баринов получил первый транш. Там же, на выходе из отеля, его и скрутили оперативники ФСБ.

Чекисты на тот момент давно знали о готовящемся хищении и "вели" Баринова ещё с первых встреч с представителем немецкой компании.

Начальник 6-го отдела сразу во всём сознался и пошёл на сотрудничество со следствием — в обмен на смягчение наказания. Он рассказал ещё об одном эпизоде преступления — как они с другим сотрудником института похитили полмиллиона на поставке высоковольтных источников питания. Институт оплатил два источника, а Баринов с коллегами купили только один, разделив остаток денег между собой.

В августе 2018-го Баринов и двое его коллег-подельников — Гришин и Белов — были признаны виновными в мошенничестве (дело № 1-119/2018 Ленинского райсуда Пензы). Баринов за активное сотрудничество со следствием отделался тремя годами условного срока. Плюс у него арестовали внедорожник "Мерседес" и несколько земельных участков — в счёт компенсации материального ущерба.

Что насчитала в "Роскосмосе" Счётная палата

Претензии к тому, как космическая госкорпорация распоряжается бюджетными деньгами, возникают не только у прокуратуры. Несколько лет назад Счётная палата пеняла "Роскосмосу" на неаккуратное ведение бюджета. Тот относился к материальным активам и объектам недвижимости спустя рукава: подолгу не регистрировал право собственности на них, а результаты научно-исследовательских и конструкторских работ (новые изобретения) не фиксировал на своём балансе.

— В результате контрольного мероприятия установлены грубые нарушения правил бухгалтерского учёта, которые повлекли искажение бухгалтерской и бюджетной отчётности "Роскосмоса" за 2014-й год более чем на 10%, — говорится в представлении Счётной палаты № 08-109/08-03 в адрес руководства Федерального космического агентства.

Выяснилось: вложения в спутники ГЛОНАСС в размере 5,97 миллиарда, а также средства на разработку в размере 71 миллиарда провели по другим статьям бюджета. По документам получалось так, что траты на опытно-конструкторские работы — это не вложения, а расходы, а спутники превратились в "недвижимое имущество". Тогда на главного бухгалтера "Роскосмоса" Александра Зеленова завели административное дело по статье 15.11 "Грубое нарушение требований к бухгалтерской отчётности".

Параллельно выяснилось, что на часть объектов недвижимости у "Роскосмоса" и подведомственных учреждений не было оформлено даже права собственности, создавались "риски утраты неучтённых активов". То есть кто угодно мог по злому умыслу присвоить себе здания, которые по факту эксплуатировались "Роскосмосом", но не принадлежали ему на бумаге.

Долги и нарушения

В июне 2018-го в "Роскосмос" пришла новая администрация во главе с Дмитрием Рогозиным. Начались кадровые перестановки и вводилась строгая финансовая отчётность.

О том, что более 40% нарушений, выявленных Счётной палатой за 2017 год, относились к деятельности "Роскосмоса", глава СП Алексей Кудрин сообщил ещё в июне. Тогда же называлась конкретная сумма — 760 миллиардов рублей. По результатам проверок были открыты уголовные дела. По итогам проведённых ведомством контрольных мероприятий погашена задолженность "Роскосмоса" перед бюджетом в размере 47 миллиардов рублей.

Общая же сумма выявленных нарушений составила 1,865 триллиона рублей. Согласно уточнению Кудрина, это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше по сравнению с 2015-м.

Всего по итогам проверок финансовой деятельности "Роскосмоса" за 2017 год было возбуждено 389 административных дел. К административной ответственности привлечено 130 человек, уплативших штрафы на общую сумму 15,2 миллиона рублей. В прокуратуру и следственные органы передано 105 материалов, по которым возбуждено 35 уголовных дел.