Популярные противозачаточные оказались опаснее, чем значилось в инструкции

Росздравнадзор сообщил больницам и поликлиникам, что гормональные контрацептивы от Bayer вдвое увеличивают риск образования тромбов.

Гормональные контрацептивы "Жанин" вдвое чаще провоцируют тромбоз, чем считалось раньше. Соответствующее информационное письмо составил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Обновлённые сведения чиновникам добровольно предоставил производитель, немецкий фармацевтический гигант Bayer. Правда, в инструкции к таблеткам повышенная опасность ещё не отражена: пройдёт пара месяцев, прежде чем новую инструкцию согласует Минздрав. Какие пациенты попадают в группу риска и что делать, чтобы сохранить здоровье, — в материале Лайфа.

Предохраняйтесь от инвалидности

Пару лет назад 35-летняя москвичка Ольга почувствовала сильную головную боль, которая долго не проходила. Спустя время к мигрени добавились судороги и ухудшилось зрение. С очередным приступом Ольгу отвезли в больницу. Там поставили диагноз — синусовый тромбоз. Отток крови от мозга ухудшился из-за закупорки вен кровяными сгустками (тромбами). Врачи сказали пациентке, что она балансировала на пороге смерти.

О полном восстановлении речи не шло, и женщине дали инвалидность. По мнению Ольги, причиной тромбоза стал приём гормональных противозачаточных "Жанин" и её пристрастие к курению.

— Хочу всех предупредить, чтобы не наступили на те же грабли, что и я. Если вам выписывают гормональные контрацептивы, периодически сдавайте кровь на свёртываемость, — рассказывает о своём печальном опыте Ольга. — Я курила и принимала "Жанин", который мне назначили для нормализации гормонального фона. А о необходимости контролировать свёртываемость крови меня то ли [врачи] не предупредили, то ли я забыла.

В конце марта в аптеки, поликлиники и больницы страны поступили новые данные о безопасности препарата "Жанин". Там есть новые указания врачам, как следует построить общение с пациентом, чтобы избежать печальных случаев, подобных Ольгиному. Усиленное внимание к этому типу таблеток вызвано свежими результатами исследований.

Несколько месяцев назад производитель препарата "Жанин" — фармацевтическая компания Bayer провела метаанализ четырёх наблюдательных исследований. Метаанализ в данном случае означает статистическую оценку ранее проводимых исследований эффективности препарата. Выборка получилась огромной — 228 тысяч европейских женщин, принимавших противозачаточные. Оценивался в первую очередь риск тромбоэмболии, то есть отрыва уже сформировавшегося тромба. По результатам метаанализа оказалось, что риски повышены почти в два раза по сравнению с другими противозачаточными.

Риски тромбоза были приуменьшены

В распоряжении Лайфа оказались документы из Росздравнадзора, подписанные главой службы Михаилом Мурашко. В приложении к письму оказалась копия письма от производителя о новых данных по безопасности препарата.

Выяснилось, что стероидный женский половой гормон прогестин в сочетании с эстрогеном, применяемый как оральный контрацептив, способен вызвать тромбоэмболию у 8–11 женщин из 10 тысяч. Тогда как некоторые другие контрацептивы демонстрируют почти вдвое меньшие риски — 5–7 женщин на 10 тысяч.

Именно об этом в приложении к письму Росздравнадзора сообщает Bayer.

— Риск развития венозной тромбоэмболии оценивался во многих исследованиях (тромбоз глубоких вен, эмболия лёгочной артерии) среди женщин, принимающих различные комбинированные гормональные контрацептивы, — пишет медицинский директор АО "Байер" в России Дмитрий Власов. — Препараты, такие как "Жанин", могут увеличивать данный риск в 1,6 раза. Выбор в пользу [контрацептива] с более высоким риском развития венозной тромбоэмболии может быть сделан только после консультации с женщиной, позволяющей убедиться, что она полностью понимает риск <…>.

По словам медицинского директора самой компании, риск развития тромбоэмболии максимален в первый год приёма таких препаратов.

Этой весной Bayer направил в российский Минздрав проект изменений в инструкцию к препарату. В ней укажут новые данные о безопасности. Однако сейчас в продаже в аптеках страны находятся десятки тысяч упаковок "Жанина" с устаревшими сведениями в инструкции.

Кто в группе риска

Кто более склонен к образованию тромбов? Медики сообщают, что это люди старше 40 лет, страдающие ожирением, имеющие сердечную недостаточность или заболевания лёгких. В группе риска даже те, кто часто совершает длительные перелёты.

Приём гормональных препаратов сразу повышает вероятность образования тромбов — в три-пять раз. Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии госпитального центра клиники "Семейный доктор" Сергей Дробязго по просьбе Лайфа оценил ситуацию и рассказал, как распознать тромбоз.

Существует более 50 способов контрацепции, это только о которых мне известно. Поэтому, если "Жанин" назначается в качестве контрацептива, об этом надо подумать много-много раз Врач-флеболог, к.м.н. Сергей Дробязго Фото: vk.com/drobyazgosergey

Производитель: "Серьёзные побочные эффекты встречаются редко"

Лайф попросил производителя противозачаточных, компанию Bayer, прокомментировать ситуацию. Вот что нам сообщили:

Применение любых комбинированных оральных контрацептивов (КОК), в том числе выпускаемых Bayer, связано с повышенным риском развития венозных и артериальных тромбоэмболических осложнений. Эти серьёзные побочные эффекты известны и встречаются редко Пресс-служба АО "Байер"

По словам представителя пресс-службы Екатерины Балобаевой, метаанализ включал данные четырёх проспективных когортных исследований, в которых оценивался риск развития ВТЭ при краткосрочном и долгосрочном применении комбинированных препаратов, содержащих ЭЭ+ДНГ и этинилэстрадиол с левоноргестрелом (ЭЭ+ЛНГ).

— Поскольку развитие венозных тромбоэмболических осложнений — это риск, который присущ всем комбинированным оральным контрацептивам, включая препарат "Жанин", компания Bayer проводит непрерывный мониторинг и оценку данного риска, — добавили в пресс-службе Bayer. — Данные, полученные в ходе метаанализа, не повлияли на профиль соотношения пользы и риска препарата "Жанин".

С полным текстом ответа Bayer на запрос редакции вы можете ознакомиться по ссылке.