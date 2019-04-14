Кто такой блогер Дава, перекрывший Арбат? Риелтор-неудачник на кредитном мерсе

Мы привыкли, что звёзды "Ютуба" и "Инстаграма" живут напоказ, зачастую презирая правила общественной морали. Но это вопрос нравственный и дискуссионный. Но когда топ-блогер Давид Манукян для съёмок клипа взял и перекрыл одну из важнейших магистралей столицы — Новый Арбат, это уже административное правонарушение. Сколько времени он сдерживал поток, судить сложно. Но даже пятиминутного затора в центре Москвы вполне достаточно, чтобы эффект домино привёл к закупорке смежных трасс, а значит, экономическим потерям бизнеса и государства. А если в это время к кому-то ехала скорая? Лайф изучил, что скрывается за демонстративно-роскошной жизнью топ-блогера Dava_M, который уверен: вы все подождёте, пока он снимает контент.

В "Инстаграме" — дорогие иномарки, квартира в Москва-Сити, золотые часы "Ролекс" и толпы девушек. А за фасадом роскошной жизни — кредитный "мерседес", кинутые дольщики и полумиллионные долги.

Инстаграм-знаменитость под ником Dava_M с шестью миллионами подписчиков и заводными мажорскими видео оказался сыном новосибирского строителя, которого обвиняли в обмане дольщиков. Сам Давид тоже проворачивал сомнительные сделки с недвижимостью. Об этом свидетельствуют данные базы ЕГРЮЛ, материалы судов Новосибирской области и публикации новосибирской прессы.

Семейный подряд под снос

Несколько лет назад бизнесмен Ашот Манукян купил на окраине Новосибирска два участка, отведённых под строительство частных домов, и в 2013 году вопреки закону отгрохал трёхэтажную многоквартирку, где продавал малометражки площадью 25−45 кв. метров по средней цене 1,3 млн рублей. Всего в доме 15 квартир, то есть на их продаже бизнесмен мог заработать порядка 20 млн.

Вскоре дом признали самостроем. Это помешало Манукяну-старшему оформить его в собственность, а жильцам прописаться. Уже несколько лет постройка балансирует на грани сноса, а владельцы квартир через суд требуют вернуть им деньги. Следователи возбудили уголовное дело в отношении Манукяна-старшего о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.

Недавно под нажимом обстоятельств предприниматель всё же оформил право собственности и зарегистрировал участок с разрешением на нём строительства многоквартирных домов. Решение суда о сносе отменили, а Манукяну повезло — попал под амнистию в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Неосновательное обогащение Давы

Материалы новосибирских судов говорят и о другом объекте недвижимости, из-за которого подали в суд уже на сына предпринимателя. Это дом в Верх-Тулинском сельском поселении, недалеко от Новосибирска. Как следует из материалов Заельцовского райсуда Новосибирска (дело № 2-608/2018), 20-летний Дава, ещё даже не мечтавший о блогерстве, помогал своему деловому партнёру Рубику Геворгяну собирать деньги с покупателей. Иск подали Евгения Вагнер и Наталья Коваленко, называющие себя давними знакомыми семьи Манукян.

Истицы рассказали суду, что давно оказывают Даве услуги по поиску покупателей на квартиры, а в 2016-м решили сами приобрести жильё у делового партнёра. Женщины заплатили за квартиру площадью 80 квадратов, однако так и не смогли оформить право собственности. Как утверждают истицы, после достройки дома квартиру перерегистрировали на других людей, то есть одну и ту же жилплощадь продали дважды.

Право собственности на приобретённую истцами квартиру зарегистрировано за иными лицами, которым ответчик вторично продал приобретённую истцами квартиру Материалы Заельцовского суда Новосибирска

Сумма иска равна миллиону рублей. В документе не указано, кто именно совершил двойную продажу квартиры: Давид или Рубик Геворгян. Зато прямо говорится, что Давид не должен был собирать деньги с дольщиков, так как не имел статуса застройщика. Поэтому суд обязал его вернуть более чем полумиллионный взнос как "неосновательное обогащение".

Как создать свой бизнес и "начать зарабатывать"

База службы судебных приставов показывает: тёзка Манукяна с совпадающей датой рождения проходит должником за неуплату 580 тысяч.

Согласно сведениям из Единого реестра юрлиц (ЕГРЮЛ), Дава — предприниматель. Причём не сказать, что особо успешный.

— Я занимался разными видами бизнеса, их было много, были и провальные, — признаётся сам блогер в подписях к одному из постов в "Инстаграме". — Я захотел влезть в транспортный бизнес, а влез в ***. Купил самосвал, договорился с транспортными компаниями, а с водителями забыл договориться, что бухать за рулём нельзя. Один водила устроил погоню в стиле ГТА с пятью экипажами сотрудников ДПС и открытым огнём по машине. <...> Бизнес ушёл в ноль, как и сами водители.

В разные годы Давид управлял двумя компаниями, из которых сейчас действует только одна — по продаже мужской, женской и детской одежды (ООО "Альянс фешн"). Вторая фирма — под названием "Ада" — специализируется на сдаче внаём нежилой недвижимости и раньше принадлежала Ашоту Куйбышевичу Манукяну. То есть Давид и Ашот владели одним активом. Это с большей долей вероятности позволяет предположить наличие родственных связей. А учитывая отчество Давида, Ашот Куйбышевич приходится ему отцом.

Творческая личность и "социальные проекты"

В трёхлетнем возрасте Давида отдали в бальные танцы по совету маминой подруги. Об этом он рассказывал в интервью новосибирскому каналу СТС после победы в чемпионате России по танцам.

Дава вместе с партнёршей стал победителем первенства России и серебряным призёром первенства мира по десяти танцам, бронзовым призёром первенства России как по стандарту, так и по латине. В 2011-м, после чемпионства, Давид объявил о завершении танцевальной карьеры и переключился на социальные проекты.

— Моя мечта — создать клуб для творческого развития детей, где бы они могли найти занятия по душе. Тогда на улицах будет меньше предоставленных самим себе подростков, — делился Давид в интервью новосибирским СМИ.

Лакшери-потребитель

Но мечта так и осталась мечтой, а связал он свою жизнь с "Инстаграмом", где демонстративно прожигает жизнь: потребляет товары престижных брендов и водит люксовую иномарку. Но если приглядеться, успех Давида — лишь красивые картинки. Квартира в Москва-Сити, где он снимает скетчи, явно нежилая и взята в аренду под съёмки в стиле лакшери. Серебристый "мерседес" С-класса в полной комплектации под хром — и тот кредитный. Куплен в 2015 году за 1,7 млн рублей в кредит, взятый в "Юникредит-банке" до 2020 года.

В августе прошлого года на "мерседес" Давы наложили арест, который после сняли. Арест означает запрет совершать регистрационные действия с автомобилем — продавать его или дарить кому-либо. Но именно этот "мерседес" Давид и разыграл 22 марта. В обмен на репосты и подписки Манукян пообещал иномарку тому подписчику, которого выберет случайным образом.

В ролике, где разыгрывается авто, Давид со слезами на глазах рассказал, что это его первая крутая тачка, которую он купил на последние деньги, когда у него были сложности в жизни. О кредите не упомянул. Топ-блогер и автокредит — это примерно как доширак на вилле в Марбелье.

Лайф проверил историю регистрации автомобиля через ГИБДД. Действительно, через неделю после розыгрыша у "мерседеса" появился новый владелец (согласно базе ГИБДД). Названная победительница теперь предлагает уже своим подписчикам в "Инстаграме" покатать их на хромированном автомобиле. Она хоть и из Анапы, но теперь тоже как бы относится к сегменту лакшери. Ей тоже нужно больше подписчиков и просмотров, чтобы зарабатывать на рекламе потребления столько же, сколько Дава.