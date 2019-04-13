Сбивший курсанта МЧС воронежец — шизофреник с правами и медицинской компанией

"Курсанты надоели". Лайф выяснял, за что лихач на "мерседесе" возненавидел воспитанников академии МЧС и как заработал на трёхэтажный особняк в центре.

Видео из Воронежа, на котором паркетник Mercedes сбивает мирно стоявшего на обочине курсанта МЧС Давида Геворгяна, разлетелось по Сети 9 апреля. За рулём престижной иномарки сидел 45-летний Вячеслав Дмитренко, сын известного в Воронеже главврача. Инцидент произошёл 1 апреля, однако водителя задержали только 9-го. Всё это время местная полиция не могла найти машину по её номеру. Затянувшийся поиск ускорил общественный резонанс. Однако до сих пор нет ответа на вопрос, почему Дмитренко вообще пустили за руль: у мужчины группа инвалидности из-за шизофрении. Лайф изучил, чем зарабатывает на жизнь семья Дмитренко, и попытался ответить на некоторые вопросы этой запутанной истории.

Скромная жизнь российских врачей

Через дорогу от академии МЧС, где сбили курсанта, возвышается трёхэтажный особняк из красного кирпича. Согласно кадастровой выписке Росреестра, он принадлежит Людмиле Дмитренко — матери водителя. Да и сам Вячеслав впоследствии признался силовикам, что живёт именно там. Кадастровая стоимость дома — около 6,5 млн, однако по факту туда могли вложить примерно 30 млн.

67-летняя Людмила Дмитренко большую часть жизни проработала врачом в 8-й поликлинике в Воронеже. Причём последние 15 лет — главным врачом. В сентябре 2010 года прокуратура области сообщала, что экспертная комиссия по освидетельствованию водителей допускала водителей за руль "при отсутствии сведений о том, что они не состоят на диспансерном учёте с диагнозами "алкоголизм", "наркомания", "токсикомания". Главврачу прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. В 2017-м Людмилу Борисовну сократили, поскольку 8-ю поликлинику присоединяли к 10-й. Женщина попыталась оспорить сокращение в суде, но проиграла (дело № 2­1208/17 Центрального райсуда Воронежа).

Но даже за столь долгую карьеру врача на такой особняк не заработаешь. Можно предположить, что матери помог деньгами сын. В молодости он получил юридическое образование, затем работал помощником председателя районного суда. Вячеслав на протяжении шести лет числился директором и единственным владельцем фирмы "Технологии здоровья", которая занималась врачебной практикой: платными консультациями. Характерно, что коммерческая фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и государственная клиника матери. Судя по отсутствию записей о доходах в Росстате, фирма, похоже, никогда не сдавала отчётность в налоговую. Сейчас она закрыта.

В картотеке мирового суда района, где живёт водитель "мерседеса", на человека с такой же фамилией и инициалами пять раз подавала в суд налоговая инспекция. Ответчик не перечислял необходимые платежи в бюджет. Также на него подала в суд коллекторская контора.

Судьям Центрального района Воронежа вообще хорошо знакома фамилия Дмитренко. По сообщениям местных СМИ, на мать выписан 21 штраф, а на сына — 46 штрафов за нарушение правил дорожного движения. При этом минимум один раз главврач попадала в ДТП и даже получила от страховой компенсацию в размере полумиллиона рублей.

Похоже, неадекват за рулём — стиль вождения Дмитренко. В 2015-м в YouТube появилась запись видеорегистратора, на которой Вячеслав за рулём белого седана разворачивается через сплошную и встраивается во встречный поток. Вячеслав, недовольный, что его не пропустили, вылезает из машины и угрожающе размахивает руками.

Мусорили у особняка

ДТП произошло в двух шагах от дома водителя "мерседеса". На видео иномарка проезжает мимо молодого человека, потом разворачивается и наезжает на него. Курсант Геворгян словно родился в рубашке. После того как в него на скорости около 50 км/ч въехал двухтонный "мерс", парень отделался сотрясением головного мозга, ушибами грудного отдела и гематомой на голени. По факту наезда на пешехода следователи завели дело о покушении на убийство. Из формулировок следует, что Вячеслав намеренно хотел убить студента.

Особняк семьи Дмитренко находится через дорогу от здания академии МЧС. Местные жители говорят, что семейство медиков постоянно конфликтует с кадетами. Вячеслава особенно возмущало, что курсанты якобы бросали мусор к забору особняка, пишут местные издания.

Не исключено, что и в тот роковой день курсанты, проводившие субботник, снова вызвали гнев Дмитренко. Следователи, ведущие дело, считают, что мужчина развернул внедорожник в сторону парня "на почве внезапно возникшей неприязни". Однако что явилось причиной такой неадекватной реакции на возникшую неприязнь?

Ответ прозвучал 10 апреля в суде, где арестовали Дмитренко-младшего. Перечисляя данные о личности Дмитренко, судья сообщил, что с 2000 года Вячеслав страдает от шизофрении. В связи с этим ему установлена инвалидность 2-й группы. Сейчас он пенсионер (закон позволяет инвалидам выйти на пенсию раньше).

Мужчина пояснил, что периодически проходит лечение. Дмитренко уверил суд, что в последнее время почти не ездил на автомобиле и не получал штрафов.

Непонятно только, как шизофреник вообще получил водительские права. Год назад Вячеславу пришло время менять документы (их обновляют в 45-летнем возрасте). Человеку с таким диагнозом не выдают водительские права. В предоставленных им справках из психоневрологического и наркологического диспансеров нет никаких упоминаний о патологиях.

Позиция матери обвиняемого в этой ситуации выглядит плохо продуманными оправданиями.

— Он не преступник и не убийца! Он выехал купить себе сигареты, он слепой, и он поехал, как в речку, совершенно случайно он задел этого парня... У него тяжёлое заболевание головы и психики. И он не опасен для окружающих. Да он кота не обидит, не то что кого-то убивать, — сказала журналистам Людмила Дмитриенко.

Адвокат обвиняемого Ольга Журавлёва сообщила Лайфу, что не даёт комментариев, касающихся процесса, и отметила, что будет подавать апелляцию на решение суда о заключении Дмитренко под стражу.