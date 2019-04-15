Фанаты "Динамо" закрасили "стену Цоя". И другой дикий креатив болельщиков клуба

"Стена Цоя" на Старом Арбате пополнилась огромной цитатой из песни — на половину стены. Её нанесли фанаты "Динамо", окрасив в цвета клуба. Случившееся спровоцировало жаркие споры в соцсетях о морально-этической стороне акции. А вандализм и нездоровый хайп, похоже, становятся фирменным стилем динамовских фанатов.

Неизвестные фанаты крупно написали: "Перемен требуют наши сердца". Букву "д" стилизовали под логотип "Динамо". Сам клуб, хоть и не подтвердил свою причастность к произошедшему, поддержал фанатское творчество и даже предложил первому, кто пришлёт фотографию на фоне обновлённой "стены Цоя", билеты на матч. В соцсетях отнеслись к акции в основном негативно: называли авторов вандалами и требовали возбудить уголовные дела. Разбираем, чьей кисти могла принадлежать спорная надпись, и вспоминаем другие скандальные выходки фанатов бело-голубых.

Художественная акция или вандализм?

Надпись появилась на "стене Цоя" в ночь на 14-е апреля, перед домашним матчем "Динамо" с "Краснодаром". Уже на следующее утро — не успела высохнуть краска — у той самой стены сфотографировался не кто-нибудь, а Дмитрий Дерунец — клубный журналист. Он ведёт программы на клубном телевидении "Динамо-ТВ" и считается публичным лицом клуба.

Широкой публике Дерунец стал известен после того, как побил фаната "Спартака" во время матча, чем чуть не спровоцировал массовые беспорядки. На поле выбежал один из фанатов красно-белых. У кромки поля Дерунец ударил его по лицу и отвесил пинок, после чего с центральных секторов в сторону ведущего полетели посторонние предметы и едва не вспыхнули большие беспорядки. Лишь после того, как динамовский ведущий вынужденно прервал свою работу и скрылся в подтрибунном помещении, на секторах вновь стало спокойно.

Его селфи на фоне надписи вскоре опубликовал официальный аккаунт клуба в "Инстаграме".

— Перемены в результатах нам очень нужны! Надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня. А тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи и выложит в "Инстаграм", получит два билета на хорошие места, — гласит подпись под кадром.

Тем самым клуб если не подтвердил свою "официальную" принадлежность к появлению надписи, то по крайней мере идеологически одобрил её и поощрил вандальные наклонности своих фанатов.

Клуб написал, что фотографию Дерунец сделал "по пути в Химки" — имелось в виду, по пути на тот самый матч с "Краснодаром". И вот тут начинаются странности. Дмитрий Борисович живёт на проспекте Мира — по крайней мере, так было пару лет назад. То есть случайно, "по пути", оказаться на Арбате он вряд ли мог. И уж совсем диким совпадением кажется то, что он прибыл туда уже через пару часов после появления надписи.

Эти совпадения позволяют предположить, что кто-то из фанатской среды рассказал Дмитрию о рисунке. Возможно, тот, кто и нанёс надпись на "стену Виктора Цоя".

14 апреля в группе "Новости околофутбола" во "ВКонтакте" опубликовали анонимное обращение фанатов "Динамо", имеющих отношение к надписи. Они объясняют, какой смысл вкладывали в акцию. По их мнению, тем самым они "отдали дань памяти" Виктору Цою.

— Наши действия не были направлены на оскорбление памяти В. Цоя. Мы использовали строчку из его песни, которая для нас имеет актуальность, <…> сделали это красиво, тем самым мы отдали дань уважения его творчеству, — пишут "художники". — Мы устали от всего дерьма, которое сопровождает наш клуб. Мы хотим перемен не только в игре, результатах команды и возвращения на родной стадион, но и хотим, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думают не только о своих кошельках, но и о судьбе клуба и его болельщиках.

В соцсетях "творчество" футбольных фанатов вызвало настоящее возмущение.

— Ребят, <…> вы на территории почитателей творчества Цоя, а это мощная армия, и вас заклюют <…>. Тупость какая с вашей стороны. Символика футбольных клубов — это явно не то, что должна отображать стена Цоя. И явно не в таких пропорциях, — комментирует в "Инстаграме" Алёна Куликова.

Не все поклонники клуба одобрили фанатские художества на чужой территории.

— С детства болею за "Динамо", всякого повидал, но это уже перебор, — пишет в соцсетях Сергей Шомполов. — Эта стена для многих — народный памятник Цою. Зачем было её портить? Вы запустили эстафету дебилизма, т.к. теперь другие движи (фанатские группировки. — Прим. Лайфа) будут пытаться перебить надпись, и конца-края этому не будет.

Человек из околофутбольной среды на условиях анонимности объяснил Лайфу, чем именно могли быть недовольны авторы граффити. По его мнению, причиной стали спортивные результаты и работа управленцев клуба. Особо накалённая атмосфера сгустилась вокруг домашнего стадиона — "ВТБ-арены", чьё открытие в очередной раз перенесли.

— Уже десять лет ребята не могут заехать на домашний стадион. Они даже устроили акцию "10 лет ожидания, 10 минут молчания". Перед каждым матчем они встречают свою команду тишиной и молчат первые 10 минут игры, — рассказывает болельщик. — Так они выражают своё недовольство тем, что владельцы никак не могут достроить арену.

В начале апреля Лайф писал об акции протеста, которую устроили фанаты "Динамо" из-за проблем с родным стадионом. Они растянули транспаранты с надписями "Хотим домой" и "10 лет ждём" рядом с десятками отделений ВТБ в Москве (ВТБ — генеральный спонсор клуба).

Тогда активисты, устроившие протест, сообщили Лайфу, что останавливаться не намерены и планируют "продолжать доносить свою позицию до руководства любыми законными методами". Не исключено, что появившаяся в ночь с субботы на воскресенье надпись — дело рук всё тех же людей.

Чем известны динамовские "фирмачи" и ультрас

На фанатском жаргоне "фирмачами" называют особо преданных фанатов, которые всю жизнь болеют за один клуб и устраивают фанатские побоища "стенка на стенку". Термин "ультрас" применяют к радикально настроенным болельщикам, которые почти не дерутся, а ограничиваются поддержкой команды только на трибунах.

Радикальных фанатов "Динамо" именуют "динамитами" — по названию одной из старейших футбольных фирм России White-Blue Dinamyte.

Официально фанатское сообщество клуба представлено некоммерческой организацией "Клуб болельщиков Динамо". В прошлом году там сменился президент. Вместо Алексея Пименова, который стал фигурой легендарной из-за своих неоднозначных высказываний и действий, туда пришёл вологжанин Иван Серафимин по кличке Лацио.

Пименова незадолго до его ухода МВД объявило персоной нон грата. Силовики попросили чиновников и руководство клуба прекратить с Пименовым любые контакты. Как рассказывал телеграм-канал "Мутко против", Пименов на матче Россия — Бразилия избил болельщика при его ребёнке. А спустя несколько месяцев, уже на игре со "Спартаком", попытался прогнать с трибуны "Динамо" темнокожего болельщика, затем напал на другого фаната, заступившегося за него.

Серафимин ещё ни в чём одиозном засветиться не успел. Его имя в Вологде связывали с позитивными анонимными акциями — болельщики высадили на улице Мира аллею, названную "Динамовской", и каждый год участвуют в акции "Бессмертный полк".

Однако прежние годы в истории фанатского движения "Динамо" окрашены отнюдь не в мирные тона.

В 2012-м в фанатском сообществе гремела история о том, как "динамики" перед матчем с питерским "Зенитом" разбрасывали по городу листовки, в которых "шутили" над блокадным Ленинградом. На небольшого формата бумажках были отпечатаны репринты блокадных хлебных карточек, по которым в голодающем, осаждённом врагом городе люди могли получить драгоценную провизию.

В 2010-м бывший игрок "Динамо" и тренер "Зенита" Владислав Радимов нелестно отозвался о своей прежней команде. Он назвал свою карьеру в "Динамо" "самым чёрным пятном в спортивной биографии". В ответ фанаты "Динамо" весь матч оскорбляли жену Радимова певицу Татьяну Буланову.

Однажды, как утверждают люди из околофутбола, динамовцы отметелили собственную команду.

— Лет десять назад "динамики" приехали на базу своего клуба и прямо на тренировке избили футболистов, — рассказал Лайфу один из "фирмачей"-"старичков" по имени Алексей. — Тогда к футболистам звучали претензии за плохую игру и вызывающее поведение. Особенно им не понравилось, что футболисты в день матча вместо тренировок любят разгуливать по торговым центрам и прочим увеселительным заведениям.

Лайф попытался связаться с бывшим и действующим руководителями фан-клуба "Динамо" — Пименовым и Серафиминым, однако их телефоны оказались недоступны. Пресс-служба клуба не смогла оперативно ответить на вопросы редакции: Считают ли в клубе этически приемлемой акцию своих фанатов и начнут ли собственное расследование, кто именно нанёс надпись?