Знания — силой. В красноярской школе и раньше били детей

Выбитые зубы и сотрясения. Лайф насчитал в 151-й школе Красноярска три случая за три года, когда ученики получали травмы разной степени тяжести. К этому добавились нарушения по образовательной и санитарной линии.

Учительница английского языка красноярской школы № 151 оттаскала за волосы и приложила головой о парту двух восьмиклассниц. Одна девочка получила ушибы, вторая — ссадины и сотрясение мозга. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете России. Лайф с помощью источников в прокуратуре и материалов судов выяснил: за школой тянется нехороший шлейф из повторяющихся случаев насилия над учениками, а госорганы регулярно находят там нарушения.

Не в первый раз

Конфликт разгорелся в результате перепалки между учительницей (имя представители школы не называют) и восьмиклассницами. Разозлившись за что-то (причины не называются), педагог по английскому ударила по лицу девушку. Её подруга попыталась заступиться, но досталось и защитнице. Учительница с криками схватила вторую ученицу за волосы и ударила головой о парту.

На следующий день педагога уволили, а информацию об инциденте передали в полицию и Следственный комитет России. Если докажут, что здоровью детей причинён вред, для вспыльчивой "англичанки" это выльется в уголовное дело.

Как выяснил Лайф, в школе не первый раз происходят драки, которые оканчиваются серьёзными травмами.

В 2017 году Ксения Морозова, мать одного из учеников, потребовала со школы и с родителей его одноклассницы 250 тысяч компенсации за то, что девочка выбила парню зуб. Из них 100 тысяч она просила истребовать со школы.

На перемене мальчик дразнил одноклассницу. Та не выдержала, толкнула его и стала бить сумкой, в которой лежала сменка. При падении парень ударился лицом, у него целиком откололся зуб.

Эту информацию Лайф узнал из материалов Советского районного суда Красноярска. 1 Адвокаты, представлявшие родителей девочки, переложили ответственность на школу: в классе должна была находиться классный руководитель. На ней, утверждали адвокаты, лежит обязанность следить за безопасностью детей и порядком.

Суд согласился с адвокатами и установил: образовательное учреждение, где дети временно находились без присмотра родителей, должно нести ответственность за отсутствие должного надзора за ними в момент причинения им вреда. Школу признали виновной в инциденте, правда, сумму компенсации значительно снизили. Администрацию школы обязали выплатить родителям мальчика всего лишь 17 тысяч.

Второй случай с ребятами из 151-й произошёл не на школьной территории. Школа периодически направляет своих учеников в детский лагерь "Адмирал". База отдыха находится в Дивногорске, на берегу залива Шумиха. Среди деревьев прячутся аккуратные бревенчатые коттеджи, неподалёку — гостевой городок, кемпинг и гостиница. Среди местных "Адмирал" считается премиальным местом отдыха.

В 2017-м на территории лагеря получил травму один из учеников 151-й школы. 2 Его родители подали в суд на владельцев лагеря с требованием компенсации вреда, причинённого здоровью. Третьим лицом по иску выступала школа.

Между ноябрём 2018-го и январём 2019-го произошло некое событие, которое заставило оставить свой пост директора школы Татьяну Дебелову. Примерно в это время, не позднее 29 января 2019-го, ещё один ученик получил травму.

Такая информация содержится во внутренних отчётах школы. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке. В документе не указано, при каких обстоятельствах ученик заработал повреждения, но после этого случая началась служебная проверка. По её итогам школе пришлось отчитываться перед прокуратурой. Это третий подобный случай, не считая апрельских побоев от учительницы по английскому.

Проверяющие остались недовольны

Периодически школу навещают с проверками Роспотребнадзор, МЧС России и Федеральная служба по надзору в сфере образования. Инспекторы из последней зафиксировали: 13 учителей не получили обязательного дополнительного образования по своим педагогическим специальностям. Ещё один педагог преподавала физику, не имея профильного диплома.3

Другие претензии касались организации учебного процесса. Школа неаккуратно вела бумаги, не заполняла нужные документы и спустя рукава относилась к проведению аттестации учеников.4

В 2013 году был период, когда школа функционировала вообще без лицензии на образовательную деятельность.5

В мае 2018-го нарушения по санитарной части находил и Роспотребнадзор.

Эти сведения содержатся в документах Генпрокуратуры, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

Лайф позвонил в школу с просьбой прокомментировать ситуацию. В секретариате сообщили, что комментарии дают только в местном департаменте образования. Телефон пресс-службы департамента не отвечал.

Ранее исполняющая обязанности директора школы Ирина Боринских пообщалась с некоторыми СМИ. Она ограничилась сухим сообщением, что о ситуации уведомили родителей и направили сообщение в полицию. Сейчас пострадавшие девочки проходят медицинское освидетельствование — врачи оценят степень повреждений.

[1] Согласно материалам дела № 2-13275/16 Советского районного суда г. Красноярска.

[2] Об этом свидетельствуют материалы дела № 2-591/2018 Советского районного суда г. Красноярска.

[3] Согласно предписанию Министерства образования Красноярского края № 13-БНН/152-19- 02/П.

[4] Согласно материалам проверки № 24180702400193 от 11.09.2017 Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

[5] Дело № 2-4717/2013 Советского районного суда Красноярска.