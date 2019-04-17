Владелец челябинского завода любит "Ламборджини", но экономит на рабочих

Челябинский предприниматель и экс-депутат Госдумы в первую очередь известен землякам не своими заслугами перед городом. Именно благодаря 69-летнему Александру Аристову челябинцы знают, как ревут легендарные моторы Ferrari и Lamborghini и как блестят под уральским солнцем Maybach и отремонтированный недавно за 3,5 млн рублей Rolls-Royce.

ОСАГО не спасает в суровых челябинских ДТП

11 апреля собственник Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Аристов на своей Lamborghini Aventador попал в ДТП в центре города — его зацепил Renault. Водитель бюджетной иномарки сдавал задом и ударил в правое заднее крыло итальянского суперкара. Для Аристова это не первое ДТП, прошлая авария с его участием прогремела на всю Россию.

Три года назад ВАЗ-2114 проехал на красный свет и влетел в Rolls-Royce Phantom Coupe Аристова стоимостью более 20 млн рублей. К слову, автомобиль находится в собственности ЧЭМК, а не самого бизнесмена. Вначале Аристов великодушно простил водителя ВАЗа за помятую дверь элитной иномарки, но вскоре обратился в суд с иском о взыскании 3 млн. Водитель "четырнадцатой" проиграл суд и теперь ежемесячно перечисляет 25 тысяч — половину своего заработка — в качестве уплаты долга.

Фантомы челябинских автострад

В 2012 году Аристов занимал 167-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $550 млн. Через два года предприниматель стал участником другого любопытного рейтинга — самых дорогих автомобилей Челябинска. Согласно списку, четыре из пяти люксовых иномарок города принадлежат Аристову, пятая — его бизнес-партнёру Юрию Антипову. В автопарке предпринимателя помимо скандально известных Lamborghini и Rolls-Royce Phantom значатся Ferrari 458 и Maybach. В интервью челябинским СМИ он признавался: "Автомобили — это моя слабость". Иронично, но за владельцем коллекции суперкаров Аристовым в базе приставов числится долг на сумму 500 рублей — скорее всего, за превышение скорости.

Ведь за рулём "Ламборджини" сложно соблюдать установленный ПДД скоростной режим, да и вообще на челябинских дорогах водить спорткар непросто.

Самый влиятельный коллекционер суперкаров

Местная пресса называет Аристова самым влиятельным бизнесменом Челябинской области. В общей сложности в разные годы он учредил десяток компаний разного профиля — от издания газет до строительства нежилых помещений. Некогда простой слесарь организовал в конце 1980-х кооператив по производству колбасных изделий. Через десять лет Аристов вместе с Антиповым основали центр пищевой индустрии "Ариант". Это слово, сложенное из двух фамилий, известно всем челябинцам. Бизнесмены используют его для обозначения принадлежащих им и членам их семей многочисленных активов.

В лихие девяностые, именно в год создания "Арианта", предприниматели получили контроль над Челябинским электрометаллургическим комбинатом. Сейчас Аристов — член совета директоров завода. 100% ЧЭМК принадлежат Урало-Сибирской металлургической компании (УСМК), доли в которой бизнесмены поделили между собой, жёнами, также по 10% есть у дочери и зятя Аристова. Таким образом, две самые богатые семьи Челябинска полностью контролируют некогда государственный комбинат.

Социально ответственный бизнес? Не, не слышал!

Пока Аристов демонстрирует челябинцам свой элитный автопарк и требует взыскать неподъёмные для участников ДТП суммы на ремонт, работники его комбината болеют на вредном производстве. Недавняя проверка Роспотребнадзора установила, что концентрация некоторых опасных веществ на предприятии превышает норму. В результате работники цехов страдают от хронической обструктивной болезни лёгких.

Предыдущая проверка 2016 года выявила неэффективную работу вентиляции, из-за чего концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму в сотни раз. Это привело к возникновению профессиональных болезней у 38 человек, двоим из них медики диагностировали онкологию.