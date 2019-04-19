Суицид или спасение от огня: почему погибла питерская студентка

В Высшей школе экономики (ВШЭ) уверяют: датчики огня в общежитии сработали. Родители погибшей, екатеринбургские бизнесмены, убеждены, что от них скрывают правду. Лайф через Генпрокуратуру узнал результаты проверок МЧС, проходивших в общежитии. Публикуем документы и подробности.

11 апреля в общежитии ВШЭ в Петербурге случился пожар. В реанимацию попала второкурсница Женя Руденко: девушка выпрыгнула с 4-го этажа. Через неделю она скончалась в больнице. Поначалу СМИ писали, что прыжок был последней надеждой на спасение. Потом в Сеть попали скриншоты, предположительно, Жениной переписки. Девушка сообщала подруге, что собирается свести счёты с жизнью.

Родители в суицид дочери не поверили и убеждены, что в общежитии не работала сигнализация. По их версии, администрация получила доступ к аккаунту девушки и через рассылку фейковой переписки пытается скрыть нарушения пожарной безопасности. Пресс-служба института сообщает, что претензий от пожарных не было.

Лайф получил документы, которые свидетельствуют: в других корпусах Вышки инспекторы МЧС уже находили серьёзные нарушения по пожарному профилю. Иногда такие серьёзные, что по ним проводил проверку Следственный комитет. А в общежитии, где случился пожар, за последнее время вообще никаких проверок не проводилось — возможно, поэтому пресс-служба так уверенно говорит об отсутствии претензий. Нет проверок — нет претензий.

Суицид или бегство от огня

В момент трагедии в комнате была только Женя — соседка куда-то отлучилась. Причиной пожара стало, по неподтверждённой версии, короткое замыкание. Родители Жени и некоторые однокурсники, опрошенные Лайфом, утверждают: в здании не сработала пожарная сигнализация. Вероятнее всего, дезориентированная девушка выпрыгнула из окна, пытаясь спастись. Спустя неделю она скончалась в Институте скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, куда её доставили в тяжёлом состоянии: множественные переломы и черепно-мозговая травма.

Корпус общежития на Ленсовета, 29, где случился пожар

Погибшая училась на платном отделении менеджмента. Любила путешествовать: на странице "ВКонтакте" фотографии из Нью-Йорка и Германии. На всех снимках Женя выглядит жизнерадостной и широко улыбается.

Представители ВУЗа рассказали, что после происшествия создали комиссию во главе с проректором. Комиссия установила, что сигнализация работает исправно, а эвакуационные выходы открыты. С полной версией ответа пресс-службы можно ознакомиться по ссылке.

Позже в соцсетях, как будто сами собой, появились скрины предсмертной переписки Жени с кем-то из её подруг. Переписка может свидетельствовать, что студентка подожгла комнату и решила покончить с собой.

— Я не знаю, останутся ли улики, но поджог совершила я. Единственное тело в 416-й комнате — моё (если там что-то, кроме углей, останется, конечно). Лучше не хоронить, но это вам решать, мне уже плевать на это, — написано в скриншотах.

Там же девушка сообщает, что выпивала сидр перед тем, как сделать последний шаг.

Друзья и родные не верят, что она была способна на это. В крови Жени нет алкоголя — таковы результаты медицинской экспертизы. Отец студентки Роман Руденко написал заявление в СК. Отец и мать утверждают, что компьютер и телефон дочери попали в руки сотрудников Вышки. По их словам, фальшивую переписку от имени погибшей могли распространить сотрудники службы безопасности института, для того чтобы скрыть проблемы с противопожарной системой.

"Доступ к её страничке "ВКонтакте" сейчас только у того, у кого её телефон, там даже пароль не нужен. Нам тайком пишут многие однокурсники из ВШЭ. Извиняются, что боятся администрацию, поэтому не поддерживают нас открыто". Мама Евгении, Людмила Руденко

Ещё трое опрошенных Лайфом друзей и однокурсников Евгении не верят, что она могла быть автором предсмертной записки.

— Женя вообще так не пишет, — прокомментировала одна из её однокурсниц Саша1. — Я вам честно могу сказать, что все версии с суицидом сделаны в интересах ВШЭ. Она бы так никогда не сделала.

— Она о карьере мечтала, только что из Германии вернулась, у неё были планы на жизнь. И таким языком она бы не стала писать, она работала в газете, когда ещё в школе училась, так что это абсурднейшая ложь, — говорит подруга Марина.

Что пожарный надзор нашёл в питерской Вышке

В распоряжение Лайфа попали материалы проверок МЧС, проведённых в общежитиях питерского филиала ВШЭ. Согласно им с 2016-го управление МЧС по Петербургу минимум 13 раз приходило с проверками в общежития и учебные корпуса.

Вот что нашли в некоторых корпусах инспекторы. В общежитии ВШЭ на Витебской, 14 отсутствовали автономные пожарные извещатели (то есть не запитанные от общей сети2). Пути эвакуации были слишком узкими.

На завхоза корпуса № 9 завели административное дело по статье 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Женщина отделалась всего лишь предупреждением.

Общежитие НИУ ВШЭ на Витебской, 14

А к главному корпусу ВШЭ в Петербурге вообще возникли вопросы у Следственного комитета. 21 августа 2018-го следователи направили сообщение3 в управление МЧС по городу, где просили ответить, насколько хорошо соблюдают там нормы пожарной безопасности. Силовики увидели потенциальную угрозу безопасности студентов и преподавателей.

Пожарные выяснили: несущие конструкции здания не отвечают требованиям по огнеустойчивости. При этом в документах на проведение работ нашелся акт, где сказано, что конструкции обработаны специальным огнезащитным составом. По факту слой огнеупорного материала на колоннах четвёртого этажа и основных несущих балках оказался слишком тонким. Не исключено, что таким образом могли сэкономить на пожарной безопасности, и причины этой экономии очень заинтересовали СК. К чему в итоге пришли следователи, на этот момент выяснить не удалось.

Главное здание НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Проверку Жениного корпуса, согласно данным Генпрокуратуры, запланировали только на ноябрь 2019-го4.

Данные о предыдущих проверках этого корпуса за 2016–2018 годы отсутствуют в базе Генпрокуратуры. Это значит, что информация прокурорам либо не передавалась, либо никаких проверок не было.

Нестыковки есть ещё в одном аспекте. Представители ВШЭ в интервью СМИ сообщали, что "горела всего одна кровать", поэтому пожар так быстро потушили. Однако на снимках из соцсетей видно, что выгорела вся комната.

Территориально злополучный корпус относится к инспекции МЧС по Московскому району. Сотрудники инспекции отказались отвечать на вопросы Лайфа, не подтвердив и не опровергнув отсутствие претензий к общежитию.

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1. Имена однокурсников и друзей здесь и далее по тексту изменены. Скриншоты переписок есть в редакции.

2. Предписание пожарного надзора по СПб № 2-8-217/1/1 от 22.03.2019.

3. Входящий № 2-10-1751 от 21.08.2018.

4. Генпрокуратура РФ, мероприятие по контролю № 781900932140.