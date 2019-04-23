Бизнес на бис. Как структуры Зеленского заработали в России сотни миллионов

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Бизнес на бис. Как структуры Зеленского заработали в России сотни миллионов

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Коллаж © L!FE. Фото © Shutterstock Inc//AP Photo/Vadim Ghirda

Российские фирмы, связанные с Владимиром Зеленским, зарабатывают на отечественном зрителе в среднем 235 миллионов в год. А всего около миллиарда рублей с 2013 года.

Как минимум до января 2019-го победитель президентской гонки на Украине Владимир Зеленский владел офшором, куда стекались российские деньги. Кипрская компания числится соучредителем трёх фирм, которые до 2014-го производили фильмы и сериалы в России.

Деловые интересы комика-президента в основном вращаются около ресторанной и развлекательной сфер. Он владеет семью украинскими и пятью иностранными компаниями, зарегистрированными в офшорах.

Один из центральных активов Зеленского — кипрская Green Films LTD, в чьём названии обыгрывается фамилия учредителя: green с английского — "зелёный". Зеленский владел там долей до 25 января 2019-го. В одном из интервью украинским СМИ он рассказывал, что через кипрский офшор идут деньги, вырученные с показов сериала "Сваты".

По словам самого Зеленского, контракт заключён на десять лет, до 2021 года. На момент интервью он объявил, что намерен выйти из состава участников кипрской компании.

<p>Кадр фильма &#34;8 первых свиданий&#34;/ © Кинопоиск</p>

Согласно базе СПАРК, Green Films LTD владеет тремя российскими компаниями, работающими в сфере производства кинофильмов. Это ООО "Грин филмс", "Вайсберг пикчерс" и "Платинумфильм". На троих они заработали 88 млн в 2017-м году (последний год, за который отражена бухотчётность).

Компания "Грин филмс", по данным из открытых источников, получила в 2017-м 35 млн рублей от Фонда кино. С 2011 по 2015 год она совместно с продюсерским центром "Горад" выпустила фильмы "8 первых свиданий", "8 новых свиданий" и "8 лучших свиданий". Франшиза из трёх кинолент вошла в пятёрку самых кассовых по итогам проката в 2012–2015 годах.

С Зеленским может быть связан ещё один офшор в Белизе под названием "Квартал Леополис студиос". Это совладелец ныне ликвидированного российского ООО "Квартал синема". Эта фирма обладает правами на российский фильм "Я буду рядом", снятый в 2012-м. Продюсером фильма выступил Владимир Зеленский.

В совокупности три упомянутых компании принесли выручки около миллиарда рублей за пять лет. В среднем каждая приносит по 235 миллионов в год. Правда, в 2016–2017-м доходы компаний сильно упали. Некоторые даже показали убытки. Несмотря на гигантские обороты, в российский бюджет приходит совсем немного налогов от их деятельности — около 3 млн рублей за год.

<p>Фото © AP Photo/Sergei Grits</p>

Будущий президент Украины на публику заявляет, что не собирается вести бизнес в России после своего избрания, но и без своей копеечки явно не уйдёт.

Контракт заключён на десять лет. Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от "Сватов". Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет, — заявил он журналистам.Мы возьмём эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят на Украину, и на это мы снимаем здесь.

Зеленский рассказал журналистам не обо всех проектах, которые сопровождал. В этом списке была и программа "Угадай ящик", которую вела Ксения Собчак, и "Хочу к Меладзе" с ведущими Игорем Верником и Верой Брежневой.

Примечательно, что ещё в 2018-м Зеленский уверял прессу, что закрыл свой российский бизнес по производству коммерческого кино и телесериалов, несмотря на то что компания "приносила очень много". Однако последние регистрационные изменения с этими фирмами произошли в январе 2019-го.

У комика есть также общий бизнес с украинским олигархом Игорем Коломойским. Согласно СПАРК, Зеленскому принадлежит 15% акций "Квартал ТВ", дочерней структуры группы компаний "Приват".

Супруга Зеленского, Елена, владеет четвертью компании по переработке рыбы "Зелари фиш". Комик контролирует там же ещё 15% акций.

<p>Елена и Владимир Зеленские. Фото © AP Photo/Sergei Grits</p>

Зеленский в кандидатскую декларацию о доходах вписал и другие свои офшоры. Помимо кипрского Green Family, там есть упоминание о Vilhar Holdings, Aldorante и San Tommaso (Италия), а также Megiritano Ventures и Film Heritage (Белиз).

Подробнее об украинских и других зарубежных активах Зеленского читайте в этой статье.

Автор:
АВ
Алексей Веларов
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