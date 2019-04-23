Бизнес на бис. Как структуры Зеленского заработали в России сотни миллионов

Российские фирмы, связанные с Владимиром Зеленским, зарабатывают на отечественном зрителе в среднем 235 миллионов в год. А всего около миллиарда рублей с 2013 года.

Как минимум до января 2019-го победитель президентской гонки на Украине Владимир Зеленский владел офшором, куда стекались российские деньги. Кипрская компания числится соучредителем трёх фирм, которые до 2014-го производили фильмы и сериалы в России.

Деловые интересы комика-президента в основном вращаются около ресторанной и развлекательной сфер. Он владеет семью украинскими и пятью иностранными компаниями, зарегистрированными в офшорах.

Один из центральных активов Зеленского — кипрская Green Films LTD, в чьём названии обыгрывается фамилия учредителя: green с английского — "зелёный". Зеленский владел там долей до 25 января 2019-го. В одном из интервью украинским СМИ он рассказывал, что через кипрский офшор идут деньги, вырученные с показов сериала "Сваты".

По словам самого Зеленского, контракт заключён на десять лет, до 2021 года. На момент интервью он объявил, что намерен выйти из состава участников кипрской компании.

Согласно базе СПАРК, Green Films LTD владеет тремя российскими компаниями, работающими в сфере производства кинофильмов. Это ООО "Грин филмс", "Вайсберг пикчерс" и "Платинумфильм". На троих они заработали 88 млн в 2017-м году (последний год, за который отражена бухотчётность).

Компания "Грин филмс", по данным из открытых источников, получила в 2017-м 35 млн рублей от Фонда кино. С 2011 по 2015 год она совместно с продюсерским центром "Горад" выпустила фильмы "8 первых свиданий", "8 новых свиданий" и "8 лучших свиданий". Франшиза из трёх кинолент вошла в пятёрку самых кассовых по итогам проката в 2012–2015 годах.

С Зеленским может быть связан ещё один офшор в Белизе под названием "Квартал Леополис студиос". Это совладелец ныне ликвидированного российского ООО "Квартал синема". Эта фирма обладает правами на российский фильм "Я буду рядом", снятый в 2012-м. Продюсером фильма выступил Владимир Зеленский.

В совокупности три упомянутых компании принесли выручки около миллиарда рублей за пять лет. В среднем каждая приносит по 235 миллионов в год. Правда, в 2016–2017-м доходы компаний сильно упали. Некоторые даже показали убытки. Несмотря на гигантские обороты, в российский бюджет приходит совсем немного налогов от их деятельности — около 3 млн рублей за год.

Будущий президент Украины на публику заявляет, что не собирается вести бизнес в России после своего избрания, но и без своей копеечки явно не уйдёт.

— Контракт заключён на десять лет. Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от "Сватов". Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет, — заявил он журналистам. — Мы возьмём эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят на Украину, и на это мы снимаем здесь.

Зеленский рассказал журналистам не обо всех проектах, которые сопровождал. В этом списке была и программа "Угадай ящик", которую вела Ксения Собчак, и "Хочу к Меладзе" с ведущими Игорем Верником и Верой Брежневой.

Примечательно, что ещё в 2018-м Зеленский уверял прессу, что закрыл свой российский бизнес по производству коммерческого кино и телесериалов, несмотря на то что компания "приносила очень много". Однако последние регистрационные изменения с этими фирмами произошли в январе 2019-го.

У комика есть также общий бизнес с украинским олигархом Игорем Коломойским. Согласно СПАРК, Зеленскому принадлежит 15% акций "Квартал ТВ", дочерней структуры группы компаний "Приват".

Супруга Зеленского, Елена, владеет четвертью компании по переработке рыбы "Зелари фиш". Комик контролирует там же ещё 15% акций.

Зеленский в кандидатскую декларацию о доходах вписал и другие свои офшоры. Помимо кипрского Green Family, там есть упоминание о Vilhar Holdings, Aldorante и San Tommaso (Италия), а также Megiritano Ventures и Film Heritage (Белиз).