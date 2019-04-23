Доставка через все круги ада. Кто ответит за смерть курьера "Яндекс.Еды"

На выходных СМИ облетела новость о смерти курьера "Яндекс.Еды" в Санкт-Петербурге. У 21-летнего парня остановилось сердце, и он замертво упал с велосипеда. После инцидента работники сервиса начали обнародовать детали невыносимых условий работы в службе доставки, после которых многим приступ не кажется случайностью. Лайф рассказывает, что именно выяснилось про работу в "Яндекс.Еде", и чем может обернуться эта история для компании.

Артык Орозалиев скончался во время выполнения заказа. Прохожий, который был с Артыком последние секунды его жизни, говорит, что курьер попросил купить сигареты и спустя миг замертво упал с велосипеда. Экспертиза показала, что причиной смерти стала остановка сердца.

Родственник погибшего рассказал , что Артык никогда не жаловался на здоровье, а в "Яндексе" ему нравилось. Впрочем, накануне трагедии парень рассказывал про сложный график и штрафы. Семья Артыка не думает ни о каком возмездии и хочет только одного: чтобы в дальнейшем с другими курьерами не происходило ничего подобного.

Тяжело, но не обязательно смертельно

Как сообщают СМИ, ссылаясь на коллег Артыка, парень умер в день, когда его смена длилась 10 часов без перерывов. Отдыха не было, потому что не разрешал супервайзер. Кажется, что в современном мире такого не может быть. Но, увы, это правда, и случай с Артыком — не единственный. Интернет-газете "Фонтанка" сотрудник доставки рассказал, как ему лично в течение шести часов не давали перекурить.

Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Юрий Серебрянский, считает, что такие нагрузки избыточны, однако это совсем не значит, что они напрямую приводят к смерти. Тем более у молодых людей.

— По большому счёту это выносимо. Смерть совершенно здорового молодого человека при такой нагрузке маловероятна. Я склоняюсь к версии, что это случай внезапной смерти у молодых людей. Часто они происходят на фоне сердечной недостаточности, связанной с врождёнными заболеваниями, которые дают о себе знать при интенсивной работе. Более точный ответ в этой ситуации можно получить только после вскрытия, — рассказал Юрий Серебрянский.

Доставка через все круги ада

На смерть курьера обратили внимание не только журналисты, но и пользователи социальных сетей. В "Твиттере", например, неравнодушные люди запустили что-то вроде флешмоба: в постах с хэштегом #ЯндексСмерть они делятся мнением о случившемся и требуют ответа от агрегатора. Но куда интереснее народного негодования то, что в ходе акции сами сотрудники "Яндекс.Еды" начали рассказывать о невыносимых условиях работы. Самая популярная ветка обсуждений за несколько дней набрала больше 11 000 лайков и 3000 репостов. Её автор анонимно публикует рассказы курьеров.

Пример заказа

> прибыть за 14 мин

> 4 км

> даже на общественном транспорте дольше

> пешком тем более

Изобретай телепорт или получай штраф pic.twitter.com/jMnmSyjA5a — Доктор Далек (@Gipotez4) 18 апреля 2019 г.

В одном из рассказов супервайзер просит курьера пройти 4 км за 14 минут. Тогда как сторонний навигационный сервис показывает, что на этот путь даже на общественном транспорте уйдёт 23–24 минуты, пешком — все 40. Не успеешь? Штраф. В другой похожей ситуации курьер в ответ на жалобу о некорректном расчёте времени получил от супервайзера равнодушное: "Постарайся как можно быстрее добраться до точки назначения". На других скриншотах видно, как агрегатор влепил курьеру долг 773 рубля ни за что: у него было 0% опозданий. Ребята жалуются, что в фирменных зимних куртках уже жарко, но им отвечают, что переодеваться рано. А снимать нельзя — штраф. К слову, о куртках. Кардиолог Юрий Серебрянский говорит, что в тёплую погоду они оказывают на организм отнюдь не позитивный эффект.

Штрафует компания рядовых сотрудников за малейшие нарушения. Нередко с зарплат удерживают даже из-за багов приложений: например, запланированные смены могут сами собой поменяться или просто отмениться. Да что уж там… Даже смерть — не оправдание. Артык Орозалиев попал в список провинившихся на следующий день после своей кончины.

Итак. Свежая инфа

Умершему курьеру (см 1 твит) выписали штраф за прогул

Увы, и такое бывает pic.twitter.com/lkrLPeBV3A — Доктор Далек (@Gipotez4) 18 апреля 2019 г.

Перемен требуют сердца курьеров. Но не таких

В том же треде оперативно публикуются скриншоты корпоративной рассылки в "Яндекс.Еде". Так, стало известно, что вскоре после инцидента в Санкт-Петербурге столичное подразделение организации ввело фиксированную минимальную ставку — 150 рублей в час. Она действует даже в дни низкой загруженности или отсутствия таковой вообще. Однако, чтобы не потерять льготу, необходимо выполнять ряд требований. Нарушение даже одного из них лишает права на минимальную ставку. А как раз-таки одно из правил соблюсти очень сложно. "Яндекс.Еда" требует, чтобы курьеры принимали заказы в ресторанах в течение полутора минут. Однако это возможно далеко не всегда, поскольку в наименьшей степени зависит от курьера.

Я тут в попыхах не заметил одну маленькую, но важную вещицу

Яндекс просит курьеров молчать, не писать про эту инфу со смертью и с условиями работы под угрозой увольнения, что в очередной раз доказывает их отношение к сотрудникам#ЯндексСмерть#ЯндексЕдаОтветь pic.twitter.com/E0e86NDwVc — Доктор Далек (@Gipotez4) 20 апреля 2019 г.

Разумеется, вылившиеся в соцсети откровения агрегатору совсем не на руку. Поэтому компания чуть ли не угрожает курьерам "ответственностью за распространение подобных материалов".

В публичном же пространстве "Яндекс.Еда" ведёт себя кротко. На запрос Лайф компания не отреагировала, однако другим СМИ разослала однотипные ответы. "В ближайшее время мы рассмотрим варианты технологических решений для того, чтобы организовать контроль над переработками в курьерском приложении, чтобы они не брали много длинных смен", — ответила пресс-служба сервиса РИА. Проще говоря, агрегатор хочет отнять у курьеров длинные или двойные смены вообще.

Отчасти, конечно, это решит проблему: конкретно на службе у "Яндекса" курьеры от переработок, скорее всего, больше не будут умирать. Но не надо быть гением, чтобы понять, что курьерам это поможет едва ли. Отработав короткую смену в одном месте, человек пойдёт на смену в другом, чтобы свести концы с концами. Возможно, люди в цветных куртках не стремились бы перерабатывать, если бы их зарплата была выше. Однако, прежде чем обвинять "Яндекс" в жадности, надо понимать, во сколько курьеры обходятся одной из крупнейших IT-компаний в России. И "Яндекс" ли вообще платит курьерам напрямую.

— Говорить про "Яндекс" в контексте зарплат курьеров я бы не стал. Поскольку, уверен, что они работают не на IT-компанию, а на какую-нибудь рекрутинговую контору, которая вообще выведена из-под трудового кодекса. А без грамотно составленного трудового договора добиться повышения заработной платы сложно. Другое дело, если бы у курьеров был профсоюз. Тогда можно было бы составить ряд требований, с которыми работодатель будет обязан считаться. В них будет оговорена и заработная плата, и, к слову, лимит рабочей смены, который не позволит курьерам работать до посинения, даже если они того захотят, — говорит генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов.

Обещания о зарплате до 3,5К в день всего лишь обещания

Хотя, это можно было и без меня понять

Но, просто знайте, что выше 1,5К при стандартном рабочем дне вы не подниметесь pic.twitter.com/UqMqhB2kxg — Доктор Далек (@Gipotez4) 18 апреля 2019 г.

Добиться человеческого отношения от работодателя сложно, но возможно

Допустим, корреляция между спонтанными переработками и смертностью мизерная. Но это не значит, что нужно мириться с нечеловеческими условиями работы. Бороться с ними, по словам Храмова, сложно, но возможно.

— В случае с переработками Государственная трудовая инспекция просто взимает штраф. Причём весьма небольшой и не в пользу пострадавшего. Другое дело, если нарушение Трудового кодекса привело к летальному исходу. В случае со смертью курьера "Яндекс.Еду" и его партнёров ждут жесточайшие проверки. В худшем случае какому-нибудь менеджеру дадут три года условно, — говорит Храмов.

Спикер считает, что самый действенный способ достучаться до работодателя, который пренебрегает Трудовым кодексом, — это профсоюзы. Только не те, что обслуживают недобросовестные компании, так как они, вероятнее всего, ангажированы. Нужно создавать свои профсоюзы и уже через них вызвать профсоюзную инспекцию труда.

К слову, о жесточайших проверках. Лайфу в Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге ответили, что орган власти уже начал проверку в отношении "Яндекс.Еды" по факту смерти Артыка Орозалиева. Более того, инспекция решила не ограничиваться своими ресурсами и привлекла к расследованию Следственный комитет и прокуратуру.