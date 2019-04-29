Труба смерти. В гибели пенсионерки в Нижнем Тагиле обвинили коммунальщиков

Жительница Нижнего Тагила погибла в результате внеплановой опрессовки труб, считает её сын. Коммунальные службы утверждают, что их вины тут нет. Лайф разбирался в трагической истории.

Трагедия произошла в марте 2019 года. До смерти своего супруга Людмила Костина проживала с ним в трёхкомнатной квартире на последнем этаже четырёхэтажной "сталинки" в Нижнем Тагиле. Последние месяцы одиночество женщины скрашивали любимый кот Тихон, телефонные звонки и визиты сыновей.

— Я разговаривал с ней утром. Она была бодра. Только вернулась с осмотра из поликлиники. Мама готовилась к операции. А уже в районе 20:00 мне позвонили соседи. Мы им на всякий случай оставляли ключи от маминой квартиры. Они сказали, что из квартиры пахнет гарью. Когда двери открыли, хлынула вода, а потом уже обнаружили маму, — рассказывает Илья, стоя у могилы матери.

Тело Людмилы Костиной лежало в проходе, ведущем из коридора в объятую пламенем большую комнату. При этом из квартиры валили дым, пар и кипяток. Вода, бьющая фонтаном из трубы, затушила пламя до приезда пожарных. Огнеборцы только вытащили застрявшего между оконными рамами надышавшегося гарью Тихона. А Людмиле Костиной уже ничего не могло помочь.

— В доме внепланово отключали горячую воду. А потом внепланово включили, и напор был такой силы, что труба вылетела из фитинга — соединения труб. Кипяток залил удлинитель, произошло короткое замыкание и возгорание. Маму могло убить что угодно: она могла задохнуться, обвариться или получить разряд тока, — рассуждает Илья Костин.

Сразу после ЧП пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщила нижнетагильским СМИ, что пожар начался из-за "аварийного режима работы электрической грелки".

— Этой "грелкой" они, не разобравшись, назвали удлинитель в оплавленной плёнке. Сейчас он изъят следователями в качестве вещдока, — объясняет Костин.

Такое объяснение пожарных Илью не устроило, он попытался самостоятельно разобраться в причинах трагедии. Сын убеждён, что за смерть матери должны ответить коммунальщики.

Это убийство?

Как выяснилось, 14 марта около 10:00 работники ЖКХ без предупреждения отключили горячую воду и отопление в доме на улице Окунева, 3. Около 15:00 подачу воды возобновили.

— По всему дому батареи ходили ходуном. Я ещё думала: "Выдержат ли трубы?", — вспоминает старшая по подъезду Татьяна Сапожкова.

Галина Барин, проживающая этажом ниже Костиной, утверждает, что после 19:00 почуяла запах гари.

— Мне соседи постучали в дверь, я пошла открывать и увидела, что в коридоре с потолка льётся вода. Подумала ещё: "Как хорошо, что мы ремонт так и не сделали", — рассказала Барин. — Поднялись к Костиной, открыли двери — и из квартиры повалил пар, дым и кипяток. Лилось по всему подъезду и по внешней стене дома. Воды в квартире было по колено. Мы даже не смогли зайти.

Илья Костин уверен, что его мать спала в соседней комнате, пока в зале начинала разворачиваться катастрофа.

— Скорее всего, она проснулась от дыма и, уже надышавшаяся, пошла выяснять, в чём дело. А что произошло дальше, непонятно. Она и отравилась дымом, и обварилась в кипятке, а может, упала, получив разряд тока, — рассуждает Костин.

После случившегося сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту гибели Людмилы Костиной. Однако в итоге следователи отказали в возбуждении уголовного дела.

— Причиной возгорания явилась неполадка электрооборудования, — объяснил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Причина смерти женщины — отравление окисью углерода. Телесных повреждений не обнаружено, признаков криминальной смерти не имеется.

Неофициально в Следственном отделе по Дзержинскому району объясняют:

— Причиной отказа в возбуждении дела стало то, что сейчас довольно сложно установить последовательность событий. Если сначала загорелся удлинитель, а распространившееся пламя оплавило пластиковые трубы, из-за чего и начался потоп, — тут явно вина хозяина жилья. А то, что из-за подачи воды произошёл прорыв трубы и залило удлинитель, что и вызвало пожар, мы утверждать не можем.

— Пока я даже не знаю, кто и зачем отключал горячее водоснабжение, — пожимает плечами Костин.

К коммунальщикам слишком много вопросов

Корреспондент Лайфа отправился в управляющую компанию "Огни Вагонки". Помимо злополучного дома на улице Окунева компания управляет ещё 28 домами в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Судя по всему, дела у коммунальных бизнесменов идут не очень.

Компания, зарегистрированная в 2015 году, уже успела оскандалиться. Год назад из-за недоработок сотрудников "Огней Вагонки" на прохожего рухнула глыба льда. Прокуратура установила: коммунальщики не очищали наледь с крыш подведомственных им домов.

Финансовые показатели УК также оставляют желать лучшего. Согласно базе данных "Контур фокус", только за последние 12 месяцев в арбитражном суде накопилось исков к компании на сумму 21 миллион рублей.

Директором "Огней Вагонки" является Михаил Полин. В день приезда корреспондента Лайфа 15 апреля он отсутствовал на рабочем месте, а сотрудники отказались от комментариев.

Ситуация повторилась и в нижнетагильском МУП "Горэнерго" — поставщике тепла в дома. Несмотря на то что предприятие с 2011 года является банкротом, оно продолжает отапливать Дзержинский район Нижнего Тагила. Главный кредитор "Горэнерго" — знаменитый нижнетагильский производитель вагонов и танков АО "НПК "Уралвагонзавод". На предприятии "Ростеха" утверждают, что муниципальный актив задолжал 828 миллионов рублей.

Руководство МУП "Горэнерго" знает о трагедии на Окунева, 3. Но заместитель директора Сергей Шейкин на все вопросы ответил: "Мы дадим письменный ответ, как, что и почему, в установленные законом сроки". Сын погибшей направил ему запрос на информацию. Ответ от Шейкина должен быть в мае.

В старом подвале, где разместились сотрудники Жилищно-эксплуатационного участка № 2, нам объяснили, почему произошло отключение.

— Отключали воду в "Горэнерго". У них была авария на теплотрассе. "14 марта закрыт теплоузел. В 15:00 включили подачу". Вот у меня записана заявка, — процитировала запись из журнала отключений Лариса Бобкова, начальник ЖЭУ-2. — Если "Горэнерго" оповещает нас за два-три дня, то мы, конечно, пишем объявление, оповещаем жителей. А если они отключают в 9:00, а нам звонят в 9:30, то я людей уже не смогу предупредить.

Как рассказали в ЖЭУ-2, именно МУП "Горэнерго" ответственно за напор горячей воды, подаваемой в дома.

Илья Костин убеждён, что действия сотрудников "Горэнерго" запустили цепь событий, приведших к трагедии. Его версия подтверждается и заключением независимой экспертизы, специалисты которой пришли к однозначному выводу:

— Причиной возгорания послужило короткое замыкание электрооборудования в результате попадания на него воды вследствие разгерметизации трубопровода системы отопления. Причиной разгерметизации трубопровода системы отопления послужил гидравлический удар — изменение давления (понижение или снижение) в системе отопления.

В ближайшие дни Костин собирается обжаловать решение Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела.