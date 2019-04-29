Ревность, гаджеты и частные детективы. Сколько стоит слежка за женой

В спальне и ванной главного специалиста "Роснефти" обнаружены подслушивающие жучки! Кто их установил и что за это бывает — в расследовании Лайфа.

Специалист "Роснефти" Елена Резникова нашла под своей кроватью жучок. Совершенно случайно, во время уборки. Позвонила в полицию. Правоохранители намётанным глазом обнаружили в её квартире ещё одну прослушку — в ванной.

Дальше простая дедукция. Резникова живёт в элитном доме на западе Москвы. Территория охраняется, чужакам сюда не попасть. Муж в командировке. Их брак трещит по швам. Как быстро выяснилось, супруг-то и решил проследить за Еленой. А жучки ему помогли приобрести частные детективы. По информации пресс-службы УВД по ЗАО, никаких дел по итогам расследования инцидента возбуждено не было.

За комментарием Лайф обратился к Олегу Пырьеву (имя изменено), сыскарю ведущего столичного детективного агентства:

— Если квартира оформлена на мужа, то никаких законов он не нарушал — имел право. Но устанавливать прослушивающее устройство не у себя дома и не в своей машине запрещено. Статья 138! До 4 лет тюрьмы. Мы же сами, частные детективы, с жучками предпочитаем дел не иметь. Только даём консультации желающим использовать. Но купить их можно без проблем на том же Савёловском рынке. По сути, обычные диктофоны. Просто размер мини. Это легально, главное, чтобы у производителя был сертификат. Хороший жучок пишет звук на протяжении месяца без подзарядки. Его стоимость — около 20 тысяч рублей.

По словам Пырьева, чаще всего к ним в агентство обращаются юрлица с вопросами экономического характера: аудиты, компроматы на конкурентов, проверки контрагентов и соискателей на высокую должность. Слежка за неверным супругом по популярности входит в топ-5 услуг. Обычно ревнивцу это обходится в 30–40 тысяч рублей.

— Как ни крути, детективы здесь работают на грани, если не за гранью закона! С одной стороны, снимать скрытой камерой и взламывать соцсети запрещено. С другой стороны, мужу, очевидно, нужны доказательства измены — переписки, видео либо фото. Из-за этих и многих других нюансов светиться мы не любим.

Меж тем сам детективный бизнес абсолютно легален. Для его ведения необходима лицензия. Получить её вправе лица, не менее трёх лет проработавшие в МВД или ФСБ, либо имеющие юридическое образование, или же окончившие специальные курсы. Кроме лицензии придётся ещё потратиться на транспорт, радиосвязь и спецтехнику. Закон позволяет работать в одиночку и создавать объединения.

Без лицензии работать невозможно: "Яндекс" не позволит дать рекламу у себя в поисковике, это уж не говоря об уголовном наказании. На данный момент в Москве примерно 30 крупных раскрученных детективных агентств и порядка 100 малых. В целом же по России частным сыском занимаются свыше 200 тысяч человек.

Три амурные истории с гаджетами и сыскарями

Москвичка из богатой семьи нашла жениха из рабочих. Родителям он не понравился, и они наняли детективов — вытащить наружу его скелетов в шкафу. Была установлена слежка, объект пробили по базам. Выяснилось, что зависимостей/судимостей у него нет. Но имелся другой порок. Парень волочился за каждой юбкой. Москвичка под прессом доказательств сама перестала общаться с ним.

По заказу ревнивца, сыскари подслушали его девушку. Она находилась в своей питерской квартире и болтала с подружками. Детективы сидели в машине на улице аккурат под её окнами и записывали весь разговор посредством лазерного дальномера. Устройство фиксирует колебание стекла, по этим данным воссоздаётся диалог внутри помещения. Ревнивец ничего особенного не узнал, а девушка испугалась и сбежала за границу.

Жительница Воронежа заказала через Интернет ручку со скрытой камерой. Цель — проследить за мужем, которого она подозревала в измене. Едва она получила свою покупку на почте, как тут же была задержана полицией. Ей грозило до 4 лет в колонии. Ст. 138.1 УК РФ. "Приобретение техсредства, предназначенного для негласного получения информации". Но в итоге она отделалась штрафом в 10 тысяч рублей. К слову, по этой же статье в 2017 г. было осуждено 254 человека, в 2016-м — 228. Добавим, что не привлекут вас за покупку шпионских гаджетов, если они понадобились для обеспечения безопасности себя, своих близких, а также слежки за животными.