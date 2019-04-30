Авиакомпания Utair погрязла в долгах, а топ-менеджеры повышают себе премии

ПАО "Ютэйр" понесло убытки в 22 миллиарда, а размер его долгов вырос на 26%. Авиакомпания вынуждена продавать даже невостребованные складские запасы вещей и оборудования, которые используются в рейсе — от форменных комплектов одежды до кружек и чашек. Несмотря на это, топ-менеджеры увеличили себе бонусные выплаты до 338 миллионов в год.

Utair больше пяти лет обслуживает кредиты перед Сбербанком, банком "Россия", "Открытие", "Юникредит банк" и несколькими другими. Авиакомпания выплатила лишь около четверти всех долгов, при том, что большинство должна закрыть в 2020-м. В залоге у банков находятся вертолётные и самолётные двигатели стоимостью в десятки миллионов рублей — если компания не сможет погашать долг, двигатели перейдут в собственность банков. Компания надеялась выправить финансовое положение в высокий сезон летом, для чего заказала шесть новеньких Boeing 737-8MAX. Но её ждал удар: из-за двух катастроф этой модели (в Индонезии и в Джакарте) завод вынужден был отложить поставку. На фоне финансовой нестабильности Utair экономит, в том числе на пассажирах. Генпрокуратура в прошлом году выявляла случаи овербукинга, когда на рейс продавали больше билетов, чем было мест на борту, в надежде, что кто-то из пассажиров опоздает.

В начале апреля авиакомпания опубликовала финансовую отчётность, подготовленную аудиторами из Ernst&Young. В ней указано, что компания рискует приостановить свою деятельность из-за накопившейся краткосрочной задолженности, которую необходимо погасить в течение года.

Чтобы не потерять деньги в зимний (низкий) сезон, компания допустила просрочку по некоторым платежам. К концу года это аукнулось: из-за особенностей бюджетного процесса и правил требования долга её краткосрочные обязательства увеличились с 23 млрд в 2017-м до 91 млрд в 2018-м.

Так что 2019 финансовый год компания встретила с отрицательной величиной чистых активов. Это означает, что совокупная стоимость всего имущества Utair (вертолёты, самолёты, здания, иные активы) меньше, чем сумма её долгов. В данном случае, отметили в Ernst&Young, долги больше активов на 30 млрд.

Основной причиной формирования отрицательных чистых активов Группы стали убытки прошлых лет, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014–2015 годах. Ситуация ухудшилась в 2018 году из-за роста цен на авиатопливо, и конкурентного давления на доходные тарифы.

Лайф ещё в 2017-м писал, что компания балансирует на финансовом обрыве. По многим кредитным договорам авиакомпания ещё даже не сделала ни единого платежа. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в интервью, что Utair пошла на сокращение расходов, чтобы успевать гасить долг. В 2017-м, похоже, финансовая ситуация заставила руководителей авиакомпании дать банкам дополнительные гарантии. Показать, что компания способна гасить кредиты, их есть "из чего" отдавать. Для этого в начале октября Utair заложила Сбербанку 99,9% акций своей дочерней фирмы, занимающейся вертолётными перевозками, — ПАО "ЮТэйр — Вертолётные услуги".

Напряжённая финансовая ситуация внутри компании, похоже, не сильно беспокоит её руководство. В 2017-м Utair заработала более двух миллиардов, а в 2018-м ушла в убыток аж на 22 млрд. Убыток не помешал топ-менеджерам выплатить себе 338'031'000 рублей за год1. Эта сумма распределена между 15 членами Совета директоров и членов правления. Цифра складывается из зарплат и премий, которые начальство, по сути, выписало само себе. Причём премии выросли почти на 40 млн по сравнению с 2017-м.

В том же отчёте аккуратно отмечена плачевная ситуация, характерная для всей отрасли: нехватка профессиональных пилотов на региональном уровне2. Из-за неё, пишут аудиторы, произошло недополучение прибыли и, как следствие, убытки. Одна из причин кадровых проблем в российской гражданской авиации, писал "Коммерсант", — массовый отток российских пилотов за границу. Экипажи не хотят работать за те деньги, которые предлагает большинство отечественных авиакомпаний, и устраиваются на работу в китайские авиалинии, где им платят до миллиона рублей в месяц (для сравнения, средняя зарплата второго пилота в РФ — 320 тысяч, командира — 470 тысяч).

Однако если бы руководители Utair решили в условиях финансовых неурядиц сократить себе премии, скажем, до 100 млн в год, у них высвободилось бы 238 млн на оплату труда других сотрудников. На эти деньги можно, например, нанять 60 вторых пилотов.

Однако пока компания предпочитает действовать другими методами для получения дополнительной выручки. 25 марта Роспотребнадзор закончил проверку, по итогам которой выявил случаи овербукинга, когда на рейс продавали больше билетов, чем предусмотрено мест в салоне3. Недобросовестные перевозчики делают это в надежде, что кто-то из пассажиров да опоздает. Деньги обратно вернуть он уже не может. Однако в феврале Utair напоролась на пассажира, который не опоздал. Его не пустили на борт, мотивируя отказ отсутствием свободных мест, хотя у человека был куплен билет именно на этот рейс. Пассажир, как человек юридически подкованный, пошёл в Роспотребнадзор.

В августе 2018-го Юрий Д., следовавший из Внуково в Краснодар, не попал на свой рейс: представители Utair отказали ему, сославшись на отсутствие свободных мест. На возмущение Юрия ответили просто: сбой в системе бронирования. За этот "сбой" авиакомпанию оштрафовали на 25 тысяч по административному кодексу после заявления Юрия в Роспотребнадзор4.

Справедливости ради, компания предприняла попытку увеличить пассажиропоток и, как следствие, выручку за счёт покупки шести широкофюзеляжных Boeing 737-8MAX. Однако случилось то, чего Utair никак предсказать не могла: за полгода сразу два самолёта новой модели потерпели крушение сначала в Индонезии, затем в Эфиопии. Авиационные эксперты считают, что крушения могут быть вызваны заводскими проблемами с "мозгами" лайнера. Это вынудило многие страны, в том числе Россию, приостановить эксплуатацию бортов до окончания расследования. Так что и поставки бортов в Utair, первоначально намеченные на апрель, откладываются на неопределённый срок.

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1) Стр. 81 Годового финансового отчёта по МСФО Utair.

2) Стр. 77 Годового финансового отчёта по МСФО Utair ( https://www.utair.ru/about/corporate/investors/inform/ifrs/ )

3) Распоряжение о проведении проверки Роспотребнадзора по Москве №02-44-00006 от 21.02.2019