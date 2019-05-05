Челябинская резня. Секс-чаты, измены, тюрьма и массовое убийство

Настоящий кошмар случился в частном секторе на окраине глухого городка Нязепетровска (Челябинская область). Убиты двое мужчин, две женщины и четырёхлетний ребёнок. Сейчас следователи допрашивают подозреваемого в страшной резне. Подробности — в расследовании Лайфа.

Началось всё с банального застолья вечером 3 мая. Дешёвая водка, незамысловатая закуска. Хозяевами праздника были 34-летний Марат Ганеев и его пассия, 26-летняя Анастасия Половодова. В гости к ним пришли 31-летний Виталий Вахитов и его ровесница Лилия Бычкова со своими детьми — четырёхлетним Владиславом и годовалым младенцем Елисеем.

Что в точности произошло потом, пока неизвестно, но к утру почти все перечисленные люди оказались зарезаны. Со взрослыми убийца действовал хладнокровно, нанеся им по одному точечному ножевому удару в сердце. Буквально растерзан маленький Владислав. У мальчика не менее шести проникающих ранений. Единственный выживший в кровавой бане — Елисей. Он лежал в коляске. Душегуб то ли не заметил его, то ли пожалел. И ещё одна жуткая деталь: одну из убитых девушек обнаружили полностью раздетой.

Нязепетровск входит в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Произошедшая трагедия и последовавшее расследование очень много говорят о нравах, царящих в городке. Челябинские соцсети полны обсуждений и версий.

Лилия Бычкова — мать-одиночка. Помимо Владислава и Елисея у неё ещё есть старшая дочь Вероника. Сейчас она у бабушки. А отец детей в тюрьме. Как рассказывают местные, мужчина работал в полиции, имел хорошую репутацию в городе. А сел он за убийство из ружья любовника Лилии.

— Не нам судить Бычкову. Раньше она жила счастливо и полно. Очень любила детей. И семья у неё интеллигентная. Но после случая с мужем и любовником она начала злоупотреблять спиртным. Её жизнь полетела под откос. С каждым днём становилось всё хуже, — говорят соседи Лайфу.

Интересно, что у Лилии два аккаунта в соцсетях. Публичный, но давно заброшенный — с фотографиями её бывшего мужа и счастливой семьи. И новый, закрытый, недоступный для просмотра.

У Анастасии Половодовой не менее сложная судьба. С Маратом Ганеевым она сожительствовала недавно. А ранее была женой Игоря Герасимова . Тот тяжело переносил разрыв. Неоднократно угрожал Анастасии местью. Логично, что именно Герасимова поначалу и обвинили в содеянном. По всем постам была разослана его ориентировка. Фото Игоря поспешили опубликовать даже федеральные СМИ. Беднягу уже начали проклинать знакомые в соцсетях. Однако и СМИ, и соседи ошибались. Чуть позже напуганный Герасимов сам позвонил в полицию и предъявил неопровержимые доказательства своей невиновности. Его даже не было в городе.

К слову, о личности Половодовой много говорят её соцсети. Года три назад она выглядела юной, свежей девушкой. На последних фото уже сильно побита жизнью. Добавим, что её новый суженый Ганеев — жених как минимум сомнительный. Он был зарегистрирован на всех местных сайтах знакомств и любил пообщаться в секс-чатах.

А 5 мая в деле появился новый подозреваемый — сосед Марата, 33-летний Евгений Иванов (на фото ниже).

Его арестовали пьяным, он уверяет, что убил только Ганеева, а тот зарезал всех остальных. Местные не сомневаются: когда Евгений протрезвеет, будет всё отрицать. Какой он человек?

— Могу одно сказать: неплохой, — рассказывает знающая его Ксения Богатырёва. — Просто спился и в последнее время, бывало, даже белку ловил. У него двое детей, его экс-жену тоже не так давно посадили за убийство...

Массовое убийство в Нязепетровске сегодня активно обсуждается в челябинских соцсетях. Работает следствие. Лайф будет следить за его ходом.