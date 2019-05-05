Кошмар в небе и на земле. Кто ответит за гибель 13 человек в "Суперджете"

Росавиация и авиакомпании уже давно предупреждали, что "Сухой Superjet" представляет потенциальную опасность, однако не останавливали их эксплуатацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагедии в столичном аэропорту Шереметьево, где в воскресенье вечером во время жёсткой посадки загорелся пассажирский "Сухой Superjet" компании "Аэрофлот". По предварительным данным, 13 человек погибли, в том числе и двое детей, ещё несколько пострадали. Пока известно, что вскоре после взлёта на борту самолёта отказала электроника, а при экстренной посадке у него загорелись двигатель и баки с горючим. Теперь в причинах трагедии разбираются следователи и эксперты. "Суперджеты" SSJ-100 с самого начала производства стали проклятьем российского авиапрома. По данным Лайфа, Росавиация несколько дней назад рассылала в авиакомпании предупреждения, что 50 российских "Суперджетов" потенциально опасны из-за проблем с креплением двигателей и закрылков.

Катастрофа произошла в столичном аэропорту Шереметьево. В 18:03 в небо поднялся "Сухой Superjet 100" авиакомпании "Аэрофлот", который следовал из Москвы в Мурманск. Самолёт вышел на курс и стал набирать высоту. На его борту находилось около 80 человек: пять членов экипажа и 73 пассажира. Через 10 минут после взлёта, когда самолёт находился на высоте более трёх тысяч метров, экипаж доложил на землю об аварийной ситуации на борту — стала отказывать электроника. Борт запросил экстренную посадку. После этого связь с экипажем прервалась.

Примерно в 18:29 диспетчеры увидели, как со стороны торца ВПП 24 заходит на расчётном удалении "Суперджет". При пробеге было заметно сильное горение на левой стороне самолёта. В конце ВПП "Суперджет" развернуло поперёк полосы, и он остановился. В огне полыхала вся хвостовая часть фюзеляжа и крыло. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувному трапу через передние двери на левой и правой стороне. Люди скатывались к земле и бежали подальше от горящего самолета. Лишь через минуту к "Суперджету" примчались пожарные расчёты и начали тушить огонь. Члены экипажа сначала помогли спастись пассажирам и только потом покинули самолёт.

По предварительным данным, во время пожара погибло 13 человек, еще пятеро пассажиров пострадали. Эту информацию подтверждает Следственный комитет.

— Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), — рассказали Лайфу в СКР.

Источники Лайфа в СКР рассказали, что среди приоритетных версий отрабатывается технический фактор. Сценарий мог быть такой: после возникновения на борту самолета аварийной ситуации экипаж принял решение вернуться в Шереметьево.

— Из-за отказавшей электроники садились в полной тишине. Посадка во внештатном режиме была жесткой, самолет три раза сильно ударился о полосу, шасси "подломились", задев топливные баки, которые и загорелись, — рассказал Лайфу источник в СКР.

"Сухой Superjet 100-95B" с заводским номером 95135, ботовым RA-89098 и именем М. Карим был изготовлен в 2017 году. 21 июня 2017 года он был передан "Аэрофлоту". Общий налёт составлял более 3 тысяч часов. Можно сказать, что для самолета это детский возраст.

Следователи уже проводят выемки документов в офисе "Аэрофлота". В первую очередь эксперты и следователи будут выяснять, в каком состоянии этот "Суперджет" отправился в последний рейс, кто и как его обслуживал. Кроме того, будут изъяты образцы топлива, которые исследуют на качество. Также будет тщательно изучена версия человеческого фактора. Не исключена и ошибка экипажа при взлёте.

Источник Лайфа рассказал, что несколько дней назад при вылете того самого самолёта в списке "не важных мелочей" был лючок от топливного бака — он отсутствовал. Но самолёт все же отправили на взлёт. Также, по данным источника, пилоты компании негодуют, что техников "Аэрофлот" взял на подряд из компании "Атехникс". И порой они даже не понимают, о чем идет речь в докладе пилота перед запуском двигателя (например, не знают что такое "декомпрессионные клапаны"), и при этом "выпускают"самолеты. А иногда при возникновении вопросов о неполадках предлагают "проверить визуально".

У следователей уже есть серьёзные вопросы с пожарным и специальным службам аэропорта Шереметьево. По предварительным данным, к приёму аварийного самолета никто не был готов. А пожарные расчеты прибыли тушить пожар, когда фактически вся хвостовая часть "Суперджета" уже сгорела.

"Сухой Superjet" считается проклятьем российского авиапрома. С момента начала производства этих самолетов, которые должны были заменить морально и технически устаревшие Ту-134 и Ту-154, их преследуют катастрофы и инциденты. В большинстве своем из-за проблем и отказов техники. В 2012 году, 9 мая, когда компания "Сухой" презентовала Superjet в Индонезии, один из них разбился в горах. Ежегодно с этими самолетами происходит несколько инцидентов.

Единственный европейский эксплуатант российских "Суперджетов" (CityJet, Ирландия) недавно отказался от них. Как сообщали специалисты, самолёты оказались сложны в техобслуживании, их было тяжело ремонтировать из-за проблем с запчастями. Ранее, как сообщали СМИ, "Аэрофлот" также признавал, что "Суперджеты" доставляют беспокойство.

Как выяснил Лайф, это может быть связано с недавней проблемой с титановыми деталями. Росавиация выпустила экстренную директиву, где сообщила авиакомпаниям: на некоторых лайнерах модели SSJ-100 применяли титановые полуфабрикаты "неподтверждённого происхождения". Это значит, изготовитель титана не подтвердил соответствие металла техническим регламентам. Потенциально небезопасными сочли крепления двигателей к крылу, крепления закрылков и других элементов механизации крыла, а также стойки шасси. Проблема может коснуться полсотни лайнеров в пользовании "Аэрофлота", "Азимута", упомянутой ирландской компании и ещё нескольких. По словам заслуженного пилота России Юрия Сытника, проблема весьма серьёзна, касается безопасности полётов и в перспективе может ударить по репутации производителя.

24 декабря 2018-го главный конструктор АО "Гражданские самолёты Сухого" Владимир Лавров утвердил программу проверки узлов крепления двигателей, шасси и механизации крыла. Их начали осматривать уже с 31 января 2019-го. Оперативная проверка потребовалась из-за того, что производитель титана — корпорация ВСМПО-АВИСМА — не подтвердила качество изготовленных деталей.

Опасения у производителя вызвали многочисленные кронштейны, лонжероны и так называемые серьги. Особенно пристальное внимание рекомендуется уделить при осмотре закрылкам и фитингам (соединительным элементам трубопроводов). Их собираются изучить с эндоскопом.

В документе перечислены заводские номера потенциально проблемных бортов. Лайф насчитал 48 машин. Это примерно четверть всего авиапарка SSJ-100, когда-либо поставленных на крыло. В список попали машины "Аэрофлота", "Ираэро", "Азимута" и "Ямала". Минимум два из них были в эксплуатации у упомянутой ирландской CityJet. Подробности — в инфографике.

По словам заслуженного пилота и члена Комиссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации Юрия Сытника, "Суперджет" не очень выгоден авиакомпаниям потому, что его сложно ремонтировать. При малейшей необходимости техобслуживания или замены деталей, объясняет лётчик, приходится подолгу ждать запчасти. Самолёт же приносит авиакомпаниям деньги, только когда летает. Когда стоит на бетоне, от него одни убытки.

SSJ-100 — ближнемагистральный пассажирский самолёт, то есть он летает на расстояния не больше трёх тысяч километров. Его разработали "Гражданские самолёты Сухого" при участии Alenia Aeronautica и консультациях Boeing. Примерно 22% узлов самолёта произведены в США. Предназначен для перевозки до ста пассажиров. Проект обошёлся в 44 миллиарда рублей.

Согласно статистике Центрального МТУ Росавиации, с самолётами SSJ в 2018 году произошло 10 авиационных событий по сравнению с единственным в 2017-м. Ранее Лайф писал о проблемах с иллюминаторами "Суперджетов", которые могут привести к падению давления в салоне.