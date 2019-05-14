Запретить нельзя оставить. Откуда в российской еде канцероген, вызывающий рак

Российские прилавки магазинов ломятся от продуктов питания, которые содержат диоксид титана — пищевой краситель Е171, что делает всё белее на своём пути. У нас эта добавка разрешена, а в ЕС диоксид титана уже признали веществом, которое при вдыхании может вызывать онкологию. Так почему в продуктах питания его до сих пор используют? Лайф разбирался, чем грозит употребление Е171, кому выгодно кормить людей химикатами и запретят ли опасное вещество в российской пищевой промышленности.

Пищевая добавка Е171, или диоксид титана (TiO 2 ), выглядит как белый порошок без вкуса и запаха. Его добавляют в продукты, цвет которых нужно сделать ярче и привлекательнее. Пирожные, конфеты с глазурью, белые соусы, крабовые палочки, мороженое, жевательные резинки и даже таблетки — везде можно найти эту добавку. Любите M&M’s — любите и TiO 2 .

По сути, это отличный маркетинговый ход, ведь белый цвет ассоциируется с чистотой и свежестью. На белом фуд лукизме производители пищевых товаров зарабатывают миллиарды, добавив всего один ингредиент — Е171. Вот только учёные подтвердили: эта добавка опасна, может накапливаться в организме и вызывать рак. Франция — единственная страна, которая боролась за отмену диоксида титана и добилась своего. Правда, только у себя.

Борьба Франции за независимость от E171

Французские учёные с 2016 года пытались доказать опасность TiO 2 , предоставляя результаты воздействия добавки на подопытных крыс. Первые опыты подтвердили, что вдыхание частиц диоксида титана может вызвать онкологию. По инициативе Франции в 2017 году Европейское агентство по химикатам (ECHA) признало диоксид титана возможным канцерогеном для человека при его вдыхании (группа 2 классификации канцерогенности. — Прим. Лайфа). Американская компания по производству пончиков Dunkin’Donuts даже отказалась от использования добавки в сахарной пудре для посыпки изделия. Следующим шагом были исследования, доказывающие опасность добавки E171 в пищу.

Учёные Французского института сельскохозяйственных исследований (INRA) в течение 100 дней поили подопытных крыс водой с диоксидом титана. В ходе исследования в ыяснилось, что ежедневное употребление пищевого Е171 вызвало онкологические изменения кишечника у 40% животных. Причиной таких последствий стали наноразмерные частицы, содержащиеся в диоксиде титана. Они настолько малы, что могут проникать через стенки кишечника в кровоток, накапливаться в организме, снижать иммунитет, вызывать воспаления и даже рак. Результаты этого исследования в начале 2017 года оп убликовал н аучный журнал Scientific Reports . Франция об ратилась с этим исследованием в Комиссию ЕС, пояснив, что эта информация доказывает необходимость запрета Е171. Комиссия поручила Европейскому агентству по безопасности продуктов питания (EFSA) провести дополнительную проверку, ознакомиться с новыми исследованиями и предоставить заключение. Агентство ответило, что доказательств опасности E171 для человека нет.

Но французские учёные не останавливались. Всё больше исследований доказывало токсичность E171. Некоторые из них даже подтверждали воздействие диоксида титана на ДНК. В феврале 2019 Франция в очередной раз обратилась в Европейскую комиссию. И снова EFSA решило, что оснований признавать Е171 опасной при употреблении в пищу нет, несмотря на 25 новых исследований. Якобы исследования проводились на крысах и сведений о влиянии на человека недостаточно. Решить проблему агентство посоветовало так: поощрять производство продуктов, которые не содержат наноматериалов.

Тогда Французское агентство по продовольствию и охране здоровья (ANSES) самостоятельно провело оценку рисков использования E171 и 15 апреля 2019 года опубликовало информацию о потенциальной канцерогенности добавки для людей. После получения этой оценки министры Франсуа де Ружи (Минэкологии) и Бруно Ле Мэр (Минэкономики) подписали декрет о запрете пищевых продуктов, содержащих эту добавку с 1 января 2020 года.

Сначала TiO 2 признали опасным при вдыхании, теперь запрет на использование в продуктах питания есть во Франции. Может и другим странам тоже пора задуматься, что с белым порошком что-то не так?

Е171 шагает по России! Можно ли его остановить?

У нас пищевой краситель Е171 хоть и находится в списке подозрительных, однако разрешён к свободному использованию в пищевой промышленности. Мы знаем о случаях, когда Россия следовала примеру ЕС и отказывалась от запрещённых там добавок. Например, в 2005 году РФ исключила пищевые добавки Е216 и Е217 из списка разрешённых вслед за Евросоюзом. Возможно, запрет диоксида титана волной прокатится по ЕС и дойдёт до нас?

Лайф попросил эксперта по техническому регулированию, стандартизации и качеству ТПП РФ Ларису Зайцеву прокомментировать запрет Е171 во Франции и рассказать, какое влияние оказывают красители на здоровье человека.

Появляются негативные данные, которые технически невозможно было получить ранее, наука не стоит на месте. В таком случае подаётся отчёт во Всемирную организацию здравоохранения, всё перепроверяется. Но некоторые страны могут посчитать, что предварительных исследований достаточно, и запретить такую добавку у себя. Производители заманивают яркими красками в продуктах, но химические красители негативно сказываются на здоровье, особенно детей, организм которых крайне восприимчив. Отсюда и столько аллергиков. В целом я считаю пример Франции позитивным и советую употреблять продукты, содержащие натуральные красители.

Лайф: Как отразится запрет диоксида титана во Франции, например на французских производствах в России?

Никак не отразится. Производство пищевых продуктов с использованием Е171 в России разрешено. И производства на нашей территории подчиняются российскому законодательству. Совсем не обязательно, что отказ от диоксида титана во Франции повлечёт его отмену у нас, — констатирует Лариса Зайцева.

Трудно отказаться от того, что приносит огромную прибыль пищевой промышленности. Спрогнозировать, что будет дальше, сложно, но мы попытаемся.

Кому это выгодно и невыгодно?

По данным компании Venator, на 2019 год более половины мирового производства TiO 2 поделили между собой шесть крупнейших производителей.

США — лидер производства TiO 2 (30% рынка). А компания Chemours — предприятие, выделенное из DuPont (США). Ранее DuPont занималась производством пороха, взрывчатых веществ, химического, психотропного и ядерного оружия. Это тот самый DuPont, что был крупнейшим производителем фреона. В 80-х наблюдалось снижение спроса на это вещество из-за нападок защитников озонового слоя. Под шумок DuPont придумала ему замену — новый фреон, безопасный для экологии, но, конечно, более дорогой и прибыльный, и запатентовала его. Компания бросила все силы на запрет старого фреона. Борьба увенчалась успехом. Был подписан Монреальский протокол, запрещающий использование опасного вещества. Так ярый защитник озонового слоя DuPont расправился с конкурентами и стал монополистом на замену старого фреона. Мы не говорим, что в случае с диоксидом титана история повторяется.

Агентство аналитики Industrial Minerals сообщило о резком падении продаж TiO 2 в первые три месяца 2019 года у компании Chemours. Продажи в первом квартале составили 555 млн долларов по сравнению с 854 млн в первом квартале 2018 года. Такое резкое падение могло быть связано с тем, что ЕС уже отнёс диоксид титана к канцерогенам при вдыхании. Это решение Соединённые Штаты оспаривают в ВТО. Штаты боятся, что нанесение маркировки с предупреждением о канцерогенности может повлечь потерю миллиардов долларов в торговле между США и ЕС.

На мораторий TiO 2 в качестве пищевой добавки во Франции незамедлительно отреагировала TDMA (Ассоциация производителей диоксида титана). В которую входят все шесть крупнейших производителей вещества. Ассоциация выразила сожаление на своей официальной странице, однако заявила, что более чем за 50 лет использования диоксида титана в качестве красителя никакой связи между ухудшением здоровья человека и потреблением добавки выявлено не было.

СМИ многих европейских стран критически высказались в сторону Европейской комиссии, которая уже несколько лет игнорирует научные исследования.

Центр здоровья Германии предложил гражданам остерегаться продуктов, содержащих пищевую добавку E171, высказав мнение, что Евросоюз, скорее всего, будет продолжать использовать вещество, потому что это выгодно.

Лайф обратился в российские представительства французских компаний, которые производят или продают пищевые продукты. Представительство "Данон" на момент публикации не ответило Лайфу на вопрос, будет ли запрещённая во Франции пищевая добавка исключена из производственных циклов российских заводов компании. Пиар-служба "Ашана" на вопрос о возможном прекращении продажи французской сетью продуктов с диоксидом титана ответила оперативно, но словами: "Не готовы давать комментарий по этой теме. Надеемся на понимание".

И, судя по написанному выше, все всё понимают. Продукты на прилавках должны выглядеть привлекательно. Роспотребнадзор никаких тревожных заявлений о добавке не делал, рекомендаций не давал. Е171 содержится даже в детском питании. В России это не проблема. Пока только французы готовы есть чистые и безопасные продукты, даже если выглядят они не так красиво и аппетитно.