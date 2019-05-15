Короли клоунов. Двойные закупки, фальшивый диплом и другие фокусы Росгосцирка

За последние 12 лет в Росгосцирке сменилось 7 директоров. Почти каждый уходил со скандалом. На днях Дорогомиловский суд Москвы установил, что последний год учреждением Министерства культуры руководил человек с поддельным дипломом о высшем образовании Сергей Беляков. Сегодня он занимает должность заместителя и отвечает за гастрольную деятельность.

Кроме поддельного диплома на репутации Сергея Белякова есть пятна и пожирнее. Против него как директора Удмуртского госцирка в 2011 году ФСБ возбудило дело по эпизодам вывода 120 млн рублей. Другим фигурантом расследования стал Дмитрий Иванов. Будущие руководители Росгосцирка придумали интересную и прибыльную схему: заключили десятки фиктивных договоров на организацию цирковых представлений с подставными компаниями ООО "Премьера" и ООО "Планета". Парадокс в том, что цирк мог бы самостоятельно провести эти шоу, а подрядчики, напротив, не обладали ни штатом, ни опытом, ни оборудованием. Окончательно всё становится ясно, когда видишь бенефициаров компаний. Среди них жена Белякова — Марина Кузьмина.

Не сидела без дела и супруга Дмитрия Иванова — Бэла Кудрявцева. Она арендовала площади в цирке под два кафе за плату значительно ниже рыночной и без учёта оплаты коммунальных платежей. Работала без договора.

Доказательства были исчерпывающие, но дело приостановили...

Вот с таким бэкграундом руководители Удмуртского цирка Иванов и Беляков заняли руководящие посты в Росгосцирке. Вскоре появилось распоряжение, позволившее частным предпринимателям без конкурса арендовать цирковые площади. Как всё это работало, наглядно показывает уголовное дело, возбуждённое против финансового директора Астраханского цирка. Он взял у предпринимателя взятку 85 тыс. руб. за право торговать напитками и игрушками без заключения договора.

Контроль над важными "буфетными" сборами осуществляет директор компании "Цирк сервис", ставленница Иванова — Татьяна Бушкова. Её структура наделена исключительными правами на реализацию поставок и аренды. При ней в курском цирке стали продавать шубы, трусики и бюстгальтеры, в брянском — рыбу, в ставропольском — приправы. Всё это складывается в миллионы неучтённой налички, неуплаченных налогов и арендных платежей от использования федерального имущества. Это выводы ФАС и Росимущества. А арбитражный суд решил, что "Цирк сервис" без проведения торгов незаконно распоряжался госсобственностью Волгоградского цирка для организации частной торговли.

В цирковых кругах Бушкову называют автором "закона о пирожках" — это правило, по которому еды должно быть продано во время представления на половину суммы, потраченной зрителями на билеты.

Когда Росгосцирку подчинили самый прибыльный цирк — Санкт-петербургский, директором ликвидируемого и нового юрлица стал Сергей Беляков. И, судя по порталу госзакупок, одну и ту же программу братьев Запашных "ЦиркUS 2.0" он закупал для питерского цирка дважды: от имени ликвидируемого ФГБУКа (закупка № 31704724416; 27,940 млн руб.) и от имени филиала Росгосцирка (закупка № 12122091; цена контракта: 22,352 млн руб.). Программа была одна и та же.

По этой же схеме Беляков дважды закупил для питерского цирка и другой номер Запашных — "Шамбала". Вот закупка № 0373100075717000002 на 5 млн руб. филиала Росгосцирка. Вот закупка № 31704693809 на 6,3 млн руб. ликвидируемого ФГБУКа.

Почему же команду Иванова и Белякова из Удмуртии отправили на повышение в Москву, а не поместили в другой "казённый дом"? До 2020 года в рамках концепции развития циркового дела Росгосцирк должен перейти на самоокупаемость, а количество зрителей — вырасти в 1,5 раза. Ответственность за эту задачу министр культуры Мединский несёт в самом высоком кабинете страны. Реализовать это и должны были решительные управленцы из Ижевска. Консолидируя региональные площадки вокруг большой государственной идеи, "эффективные менеджеры" действовали жёстко: несогласных директоров обвиняли в нарушениях правил пожарной безопасности и увольняли. Иванову судьба ответила бумерангом: ему пришлось покинуть пост главного по аренам в стране по следам скандала с Омским цирком. Там нашли 80 нарушений пожарной безопасности. Кресло Иванова в роскошном здании на Пушечной улице занял его многолетний зам Беляков. К слову, своё детище в Ижевске Иванову также удалось оставить в надёжных руках. Там руководит брат его тёщи Андрей Лещинский. Примечательно, что Удмуртский цирк при правлении Иванова исчез из структуры Росгосцирка и вновь, как в дореформенные времена, стал отдельным юрлицом. Чем не вотчина для циркового лорда на покое!

Яркий эпизод, характеризующий методы работы дуэта, случился в октябре 2018 года. Иванов объявил о сокращении должности директора Екатеринбургского цирка. Её уже четверть века занимал Анатолий Марчевский — известный и уважаемый в городе и цирковой среде человек. Формальным поводом послужила всё та же пожарная сигнализация. Марчевский боролся как мог, но 1 февраля его всё же уволили по статье "Халатность".

— Скрывать мне нечего, в чём уверен, то и буду говорить, — начал разговор с Лайфом Марчевский. — Я абсолютно убеждён, что руководство Иванова — Белякова — Бушковой — самое разрушительное за всю историю Росгосцирка!

Уволено огромное количество артистов. А это нарушает всю экосистему цирков.

У всех артистов Росгосцирка была медкнижка, шёл стаж, копилась пенсия. Но вот появляются люди со стороны ООО и ИП — прокатчики. Они говорят: "Давайте мы организуем гастроли более эффективно". Потом берут на прокат артистов и заключают договор с Сергеем Беляковым. Гастроли — это его епархия, самый жирный кусок. При этом прокатчик до 85% прибыли забирает себе. Именно из-за прокатчиков начались сокращения. А сами артисты теперь работают в основном как частные лица без социальной защищённости по филькиному договору.

Мы (цирк Екатеринбурга. — Прим. Лайфа ) могли похвалиться самой большой посещаемостью и тем, что были самоокупаемы и не пользовались ни копейкой бюджетных денег. Потом пришёл Сергей Беляков и всё испортил. Сократили штат с 285 человек до 61. Распустили наш оркестр. Увеличили стоимость билетов. Дмитрий Иванов говорил о проблеме с пожарной сигнализацией в моём цирке. Проблему не отрицаю, но относился я не халатно, а наоборот, год добивался выделения денег на её решение. Росгосцирк мне их не дал. А своих нет — с недавних пор всё прокатчики Белякова забирают.

Беляков — это серый кардинал. Дмитрий Иванов всегда был его марионеткой. Компромат на него у Белякова, вероятно, есть. Изначально мы-то все верили Иванову. Даже рекомендовали его на должность гендира Росгосцирка. Но ошиблись, он нас предал. Про его ранние дела в Удмуртии я ещё не знал. Как только господин Беляков оказался у кормушки, он сделал на базе Росгосцирка свои 5 частных программ, которые курирует лично. Это цирк на воде, цирк на льду и три шоу со слонами из Германии, Италии, Польши. Наших же, отечественных дрессировщиков слонов, ту же династию Корниловых, он выжил на работу в Азию.

Беляков просил старшего Запашного (родного дядю Эдгарда и Аскольда Запашных. — Прим. Лайфа) выделить ему любой цирк в управление. Мстислав Запашный ответил отказом: "Да у тебя нет высшего образования для такой должности". Беляков засиял и сказал: "Не проблема". Достал где-то диплом и получил должность директора Нижнетагильского цирка, — последнюю фразу Марчевского полностью подтверждает свежее решение Дорогомиловского суда Москвы о том, что диплом Белякова поддельный. А это уже статья 327 УК РФ — "Использование заведомо подложного документа", которая для госчиновника плавно должна перетекать в следующую статью: 159 — "Мошенничество". Ведь по подложному диплому по специальности "Экономика и управление на предприятии торговли и общественного питания" Беляков многие годы занимал должность, которой не соответствует, получая высокую зарплату, на которую не имел права.

Беспощадное сокращение штата цирковых артистов на 27,5% — первое, что сделал Росгосцирк для "выхода на самоокупаемость". Суровая оптимизация породила множество человеческих трагедий.

Супруги-дрессировщики Владимир и Любовь Артёмовы выступали в "русском стиле". Их коровы катались на самокате, козы играли в футбол, медведи — в шашки, на подтанцовках — свинья, овца и барашек. Артёмовы были завалены работой. Чтобы привлечь их в свои шоу, прокатчики Казани и Петербурга платили Росгосцирку большие деньги:

— А 9 мая 2018-го, когда мы были в отпуске, от Росгосцирка пришла "праздничная" телеграмма, что наш номер расформировывают, — голос Артёмовой дрожит. — Муж отдал цирку 30 лет, дрессировщик от бога, ему до пенсии год. Я умоляла по-человечески: дайте доработать. "Нет! Ваш русский стиль вышел из моды". Начальство вызвало нам фуру и отправило куда подальше. Животину мы разместили у нашего дома в Поволжье, где сняли гараж. А живём на мою пенсию 8 тысяч рублей. Самим поесть не хватает, какие уж тут козы-коровы. Раздали всех по хозяйствам. Медведей — цирковым дрессировщикам, — рассказывая о потерянных питомцах Лайфу, Артёмова расплакалась, и беседа прервалась!

Показательна история с Андреем Ковгаром, руководителем акробатического ансамбля из 15 человек. Его номера признавались лучшими на престижных фестивалях Китая, Монте-Карло, Италии и Венгрии. Видимо, поэтому в случае Ковгара начальство Росгосцирка действовало осторожнее.

— Однажды лично и.о. гендиректора Сергей Беляков говорит мне: "Ваш номер, Андрей, дорогой и сложный. Посидите пока в общежитии, негде вам тренироваться. Как всё организуем, вызовем". Просидели два месяца без тренировок, номер перестал существовать. Ансамбль распался. Ребят я устроил в Китай. Сам хочу работать в России. Но с нынешним руководством это невозможно. У власти дельцы из 90-х. От профессиональных артистов они избавляются. Взамен на аутсорс берут дешёвую рабочую силу со всего СНГ и работают с ней без обязательств и налогов, — на самом деле Ковгар употреблял в разговоре с Лайфом слова куда жёстче. Цирковым акробатам, чтобы тренироваться и показывать сложные номера, необходимы сложные воздушные подвески. Но они, по мнению руководства Росгосцирка, занимают слишком много места и мешают... натянутым над манежами киноэкранам!

Скандалы в Росгосцирке возникали не только из-за отношения к людям, но и к казённым деньгам. Несколько лет назад почти на четверть миллиарда рублей для 24 цирков было закуплено кинооборудование. Так Минкульт решил отметить Год кино. Но кто-то не подумал, что арены круглые и запах на них специфический. Да и кинотеатры, где фильмы показывать логичнее, заполнены далеко не на 100%. Этот фокус обошёлся государству в 240 миллионов рублей. Чтобы как-то ответить критикам провального проекта, экраны иногда достают с пыльных складов. Для формальной отчётности. Смотреть кино зрители по-прежнему ходят в специальные кинотеатры, а то, что в цирке мешают акробаты, — уже симптоматично. Надо заметить, что цирко-кинотеатры оборудовали в тех городах, где вполне хватает кинопрокатчиков. По крайней мере, Лайф отыскал в Сети только одинокую киноафишу Ярославского цирка. В репертуаре российский "Миллиард", провалившийся с треском в прокате по всей стране.

Росгосцирк — федеральное казённое предприятие, где работают тысячи сотрудников. Оно управляет всеми государственными цирками, кроме Казанского и Большого Московского. В 2018-м посещаемость составила 10 млн человек, это меньше на два миллиона по сравнению даже с 2011 годом. Билеты на представления стоят до 5 тысяч рублей.

При этом почти все региональные арены сегодня убыточны. Экс-директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко утверждает, что федеральный Росгосцирк зарабатывает деньги в первую очередь почему-то для частных прокатчиков.

— Я ещё в ноябре попросил главу Росгосцирка, чтобы новогодний сезон отдали Ростовскому цирку и мы могли бы сами заработать те 20 миллионов, которые нам нужны на пожарную безопасность. В итоге приехал частный прокатчик, заработал 42 миллиона, отдав цирку лишь 6 за аренду. Ремонт пожарной системы мы осуществить не смогли.

Как рассказала глава Творческого объединения цирковых коллективов Виктория Ваганова, в Санкт-Петербурге цирковые буфеты, услуги фотографирования, катания на животных и детский аквагрим в новогодние каникулы приносят несколько миллионов рублей в месяц. Если сложить доход всех филиалов Росгосцирка и умножить на 12, то получится значительная сумма, которая вполне может приблизить окупаемость. Но, судя по ветшающим аренам, с этими деньгами происходят какие-то фокусы. Требуют ремонта две трети стационарных куполов Росгосцирка. Их износ до 80%. Проблемы с размещением животных ужасают. Например, на гастролях в Челябинске дрессировщик просто не нашёл, куда пристроить животных. Рассовал их по клеткам в автобусе и продержал в такой "тюрьме" трое суток.

Весной 2019-го Владимир Мединский рассказал о грядущих радикальных реформах в цирковой индустрии. Поползли слухи о приватизации Росгосцирка. А руководить структурой назначили человека с очень серьёзным резюме.

Новый директор Росгосцирка Владимир Шемякин работал на больших должностях в "Кока-коле" и "Пепсико". Прошёл курсы "Управление предприятием" в Немецкой академии менеджмента и "Корпоративное управление" во Всемирном банке. Это возвело его на олимп гиганта "Юнимилк". Среди успешно решённых Шемякиным задач: сращивание "Юнимилка" с мегабрендом "Данон" в России. Затем возглавил ЗАО "Группа тренд видео интернешнл" и ЗАО "Видео интернешнл тренд". Стал депутатом Госдумы от Марий Эл, но досрочно сложил депутатские полномочия, чтобы возглавить продажу рекламы в АО "Газпром-медиа". На этой должности он работал под началом Михаила Лесина, тогда гендира АО "Газпром-медиа". В рекламе Шемякин проработал вплоть до ухода в Росгосцирк.

Сразу два праздника — назначение на должность гендира Росгосцирка и свой 50-летний юбилей — новый шеф отметил на арене цирка в родной Туле. Уникальное видео Лайфа — с самого закрытого циркового представления. Среди гостей Шемякина и "так много сделавший" для индустрии его предшественник — Сергей Беляков. В настоящее время он является заместителем нового директора. Но поддельный диплом может повлечь скорое возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве. И тогда кабинет на Пушечной улице Беляков может сменить на площадь меньшего метража.

Для цирковой индустрии Владимир Шемякин не совсем чужой. В 2015 году его компания "Максмедиа" готовила рекламные материалы для Удмуртского цирка. Цена подряда составила 528 тыс. руб. А как индивидуальный предприниматель Шемякин заключил 300-тысячный договор на рекламу для Московского цирка Запашных.

Владимир Шемякин не выглядит человеком, которому необходимо придумывать схемы с пирожками или двойными прокатами шоу.

В 2011 году он купил в Юрмале особняк за 1,2 миллиона латов. Это пятая по величине сделка с недвижимостью в Латвии. В 2012 году аффилированная с Шемякиным структура АО "Поток" выкупила латвийский частный Институт транспорта и связи. Председателем совета института теперь является его жена — Светлана Шемякина. В этом же совете заседает сын Никита.

По данным Регистра предприятий, Шемякин в "Потоке" является председателем правления. Поскольку для него указан латвийский личный идентификационный код, можно предположить, что у Владимира есть вид на жительство в Латвии. А его жена Светлана Валерьевна — член правления фирмы Ērgļi VT, крупнейшего девелопера Юрмалы.

И это главная загадка всей новейшей цирковой истории. Для чего на арену вышел такой представительный и фактически западный топ-менеджер? Добить хромающую на все ноги отрасль и организовать приватизацию её активов или в режиме цейтнота за оставшийся год вернуть былую славу.