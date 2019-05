Как самый известный бизнес-тренер России создал свою секту

Планирует человек начать собственный бизнес или нет, у него наверняка в ленте "ВКонтакте" хоть раз, да появлялась реклама курсов "Like центра", или Аяза Шабутдинова. Всё одно. "Like центр" — это проект Аяза, инфобизнесмена, который продаёт клиентам секреты успеха. Среди выпускников его школы есть успешные люди, и о них Аяз без конца говорит на выступлениях. Однако хватает и тех, кто с треском провалился и потерял деньги прямо у Шабутдинова под носом. Но о них бизнесмен предпочитает не распространяться. Лайф заинтересовался историей одного из учеников с долгами и решил подробнее рассказать про "Like центр" и Аяза Шабутдинова. Возможно, это ещё один хорошо завуалированный вид мошенничества с признаками сектантства.

Аязу 28 лет. Родился в семье владельца пивоконсервного завода в посёлке Куеда, что в Пермском крае. О последнем бизнесмен непременно напоминает при каждом публичном появлении. Ещё бы, ведь эта деталь безупречно вписывается в типичную историю успеха — про парня из глубинки, который много работал и стал миллиардером. Жаль только, для отца в этой легенде не нашлось места. На самом ли деле Аяз — миллиардер, утверждать не возьмёмся, но отметим, что молодой человек действительно при деньгах. Ездит на Ferrari и Porsche, носит дорогие часы, регулярно посещает экзотические страны и Европу.

Есть все причины полагать, что Аяз действительно успешный бизнесмен. У него несколько собственных компаний, и самая известная из них — "Like центр", который, как Like Travel и Like Hostel, входит в "Like холдинг". Всё вместе только в 2018 году принесло выручку в размере то ли 1,2 миллиарда, то ли 3,2 миллиарда рублей. Товарищи сами путаются: на разных вкладках сайта указаны разные цифры. Однако "Like центр" объяснил Лайфу, что в первом случае указана выручка образовательного центра, а во втором — всего "Like холдинга". Как бы то ни было, по данным Росстата, доход ООО "ГК ЛАЙК" за 2017 год составил 45,6 миллиона рублей.

Бизнес-конференции с песнями и танцами

Основной деятельностью "Like центра" является обучение людей бизнесу в разных формах. Самые ходовые — лекции и тренинги. Они платные, и к ним есть вопросы. Например, многие сомневаются в пользе "Концентрата" — цикла лекций, на которых, судя по видеозаписям участников, зачитываются мотивирующие и философские банальности о личностном росте. А ещё там танцуют, поют, прыгают и занимаются другими вещами, по которым и не скажешь, что это бизнес-конференция.

Многие участники отмечают бесполезность таких мероприятий, поскольку они не получают информацию, как делать бизнес. Хотя реклама мероприятия делает акцент именно на ней. "Программа для тех, кто хочет получить бизнес-опыт более 1 000 000 участников наших курсов и всей группы компаний Like за один день" — гласит синопсис "Поколения", лекции, которая пришла на смену "Концентрату".

— С одной стороны, получаешь кучу мотивации, знакомишься с людьми, которых вряд ли бы встретил в обычной жизни, которые, как и ты, стремятся изменить свою жизнь. С другой стороны, находишься в некотором шоке от происходящего: танцы, прыжки, хлопанье в ладоши друг друга. Задумываешься, а не в секту ли ты попал. На "Концентрате" бурлит такая энергетика, такой заряд сил даёт! Правда, ненадолго, — рассказывает Вероника Воеводина, одна из бывших клиенток Аяза. Она участвовала в "Концентрате" и "Долине". По её мнению, главная цель этого мероприятия — продажа продуктов "Like центра".

Тренинги, на которых рвут деньги

Как мы уже отметили, на этих лекциях много времени уделяется промотированию образовательных программ "Like центра". Наибольшую известность за всё время существования проекта Аяза получила "Долина" — эдакий курс молодого бойца для начинающих бизнесменов и полных нулей. За несколько недель в рамках "Долины" клиентам обещают помочь развить либо начать бизнес.

Организаторы не только читают лекции, но и нагружают своих учеников домашними заданиями. Слушателей, которые с ними не справляются, штрафуют. Штрафуют также за несоблюдение дресс-кода и опоздания на занятия. В среднем взыскивают по 2000 рублей за каждый проступок. При общении с Лайфом "Like центр" назвал эти выплаты не штрафами, а доплатой за восстановление в программе обучения.

— Мы не штрафуем людей за невыполнение заданий, а предлагаем формат, когда ты или делаешь домашние задания в срок, или мы приостанавливаем обучение. То есть штрафов за невыполненные задания набежать не может. Но если ученик хочет продолжать занятия, придётся заплатить 2000 рублей за просроченное домашнее задание, — объясняет бизнес-инкубатор.

Также "Like центр" любезно предоставил нашей редакции две версии договора с клиентами "Долины" — за 2018 и 2019 годы. В старой версии договора нет ни слова про выплату в размере 2000 рублей. Однако отзывы участников "Долины" указывают на то, что "доплаты" были и в прошлом году.

— А ещё мы тут рвали деньги, представляете? Причём свои! Не спрашивайте зачем, — пишет Воеводина на одном из агрегаторов отзывов. В разговоре с Лайфом она уточнила, что она купюры не портила. А вот молодёжь — да. По её мнению, это неразумно. "Like центр" же настаивает, что в их курсе таких заданий нет. Но не исключает, что какой-нибудь наставник мог добавить такой ивент от себя. Мол, филиалов много и уследить за всеми сложно.

— "Концентрат" и "Долина" обещают светлое будущее. Причём на "Концентрате" говорят, что это легко и доступно каждому. Но, уже придя на "Долину", люди понимают, что не всё так просто, как заявлялось, и впоследствии разочаровываются в себе. Также смущает, что курс "Долина" переименовали в "Скорость". Преподносится это как усовершенствование продукта, но, думаю, это делается в том числе и для того, чтобы избежать негативных отзывов о "Долине". Не удивлюсь, если скоро переименуют и "Скорость", — подводит грустный итог Вероника и добавляет, что людям с начатым делом эти курсы могут быть полезными, в отличие от новичков.

Жизнь после Аяза

Исходя из вышеперечисленного, можно заподозрить компанию "Like центр" в выманивании денег у людей. Но даже платные лекции с платными штрафами — это не предел. Куда жёстче Аяз порой обходится с людьми, приходящими к нему за откровением, с уже готовым бизнесом. В начале мая в редакцию Лайфа пришло письмо из "Like центра". В нём представитель компании просит рассказать, что уже Аяза хотят объегорить на 1,5 миллиона рублей. И не кто-нибудь, а его бывший протеже — Дмитрий Решетников, создатель сети школ робототехники для детей StartJunior. Бизнес-инкубатор утверждает, что в 2015 году Аяз получил 15% этой компании, а впоследствии договорился выкупить у Решетникова эту долю за 1,5 миллиона рублей. Однако Решетников не уложился в сроки совершения сделки, а Шабутдинов тут же принялся заваливать своего ученика судебными исками. Попутно "Like центр" сгустил краски, заявив, что вот-вот с цепей сорвутся и инвесторы, которые некогда поддержали стартап.

Решетников же рассказал Лайфу другую версию. Согласно ей, основатель "Like центра" точно не святой. Выяснилось, что Дмитрий пришёл в контору Аяза уже с готовым и перспективным бизнесом. Аяз немедленно захотел вступить в долю, точнее, вбежать, поскольку просил сразу 51% компании, к тому же бесплатно.

— В течение года он пытался меня уговорить, но мы всё равно отказывались. Зимой 2016-го мы стали быстро расти, привлекли инвестиции и попали в десятку лучших стартапов года по версии Forbes. Тогда, видимо для репутации и показателей, Аязу мы стали ещё нужнее. По его инициативе мы встретились. Он предложил, чтобы я бесплатно передал ему 25% доли взамен на более быстрый рост. Но я согласился только на 15%. Мы подписали документы, и он вошёл в состав учредителей, — рассказывает Дмитрий Решетников Лайфу.

Договаривались, что Аяз поможет связаться с партнёрами, расскажет, как работают его компании, поможет с пиаром и будет участвовать в заседаниях совета директоров. Но вместо этого Шабутдинов начал активно эксплуатировать бренд Решетникова и на каждом выступлении приводить StartJunior как пример успешного кейса. Причём не забывал при этом напоминать, что Решетников был учеником "Like центра". Вообще, похоже, Аяз очень любит приписывать себе чужие славу и успехи, но об этом позже.

— На этом всё. За три года Аяз не вложил в развитие проекта ни одного рубля, не присутствовал ни на одном учредительном собрании, не вёл никаких переговоров и не принимал никакого участия в развитии бизнеса, — объясняет владелец StartJunior.

Более того, партнёрство обернулось для Дмитрия дополнительными хлопотами. "Like центр" просил его регулярно участвовать в конференциях чуть ли не по всей России. Пришлось выступать даже в Южно-Сахалинске. При этом никакой речи об оплате труда не было. "Like центр" не оплачивал даже дорогу. В 2017 году Решетников разорвал отношения с инкубатором. При этом Аяз без устали хвалился на всех конференциях, что воспитал бизнесмена, которого заметил Forbes.

— В феврале 2018 года со мной связался помощник Аяза и предложил помощь в развитии бизнеса, на что я сказал, что Аяз не выполнил ни одного своего обещания и я хочу прекратить сотрудничество. Чтобы разойтись в хороших отношениях, я предложил выкупить 15%-ную долю за 1 500 000 рублей, несмотря на то что Аяз получил её бесплатно. Мы подписали соглашение, согласно которому до конца 2018 года я должен передать Аязу 1 500 000 рублей, — поясняет Решетников.

Но в 2018 году StartJunior постигли неудачи из-за неправильного менеджмента. Дополнительно стартовала проверка налоговой, за которой последовала заморозка операционного счёта. — Подходил срок сделки с Аязом. Я сообщил "Like центру", что в связи с финансовыми трудностями не готов перевести деньги. Однако готов сделать это до конца весны 2019 года, — рассказывает представитель StartJunior.

Что до грядущих судов с инвесторами, то это, если верить Решетникову, неправда. StartJunior ведёт переговоры со всеми партнёрами, перед которыми есть задолженность. Никаких конфликтов не предвидится. Решетников также добавил, что он не единственный, кто оказался в подобной ситуации. — Таких проектов большинство. Просто об этом не принято говорить, — подытожил он.

Позорный агрессивный маркетинг

Как уже было сказано, успехи StartJunior Аяз ставил и себе в заслугу. Но это не единственный случай, когда "Like центр" пришил себе белыми нитками чужую славу. Один из самых громких скандалов на эту тему случился в феврале прошлого года. На бизнес-форуме "Трансформация — 2" Аяз заявил, что его ученица Аза Мисакян улетела в США и открыла в Лос-Анджелесе бизнес, который за полтора месяца принёс прибыль в размере 476 тысяч долларов. Вскоре выяснилось, что прибыльное дело не принадлежит Азе. Александр Донской, основатель компании Big Funny, нанял ученицу Аяза в качестве менеджера, чтобы она выполняла его поручения.

— Во время стройки приходилось пинать её, как и любого наёмного сотрудника, который впервые работает над значительным проектом, — пишет в "Фейсбуке" Донской.

Не гнушается "LIke холдинг" и недобросовестной рекламой. В сентябре прошлого года Аяз закусился с Николаем Ганайлюком, предпринимателем, известным по детскому познавательному представлению "Шоу сумасшедшего профессора Николя" (ныне — "Научное шоу профессора Николя"). В один момент в активе "Like холдинга" появился аналогичный проект — Like Show. И для продвижения своего продукта Аяз использовал, мягко говоря, агрессивную рекламу, в которой Like Show сравнивалось с шоу Ганайлюка. Разумеется, не в пользу последнего. В "Фейсбуке" Ганайлюку рекомендовали обратиться в суд, но в переписке с Лайфом Николай рассказал, что до этого дело не дошло.

— В комментарии пришёл некто Антон Макаров с просьбой написать ему, что именно в презентации не так. Я объяснил и попросил, что нужно не только исправить презентацию, опубликовать опровержение и извиниться. Лично передо мной и публично, — объяснил Лайфу Ганайлюк.

Лайф выпросил у Like Show обновлённую презентацию, и, к чести компании, упоминание "Шоу сумасшедшего профессора Николя" из неё исчезло. Но теперь авторы документа утверждают, что Like Show — это единственный в России и СНГ проект в своей нише, который оказывает партнёрам полную и постоянную поддержку. Также компания называет свои шоу самыми зрелищными. Ганайлюк на громкие фразы конкурента отреагировал спокойно.

— Во многих городах, где они открывались и уже было наше научное шоу, спустя некоторое время они закрылись. А некоторые их франчайзи просто сменили название и стали работать самостоятельно. Это свидетельствует о слабой поддержке со стороны головной компании Like Show, — объясняет Николай. Что до извинений и опровержения, то их в публичном поле не было.