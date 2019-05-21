Как самый известный бизнес-тренер России создал свою секту

Как самый известный бизнес-тренер России создал свою секту

Коллаж: © L!FE. Фото: © Shutterstock © Facebook / "Like центр"

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Планирует человек начать собственный бизнес или нет, у него наверняка в ленте "ВКонтакте" хоть раз, да появлялась реклама курсов "Like центра", или Аяза Шабутдинова. Всё одно. "Like центр" — это проект Аяза, инфобизнесмена, который продаёт клиентам секреты успеха. Среди выпускников его школы есть успешные люди, и о них Аяз без конца говорит на выступлениях. Однако хватает и тех, кто с треском провалился и потерял деньги прямо у Шабутдинова под носом. Но о них бизнесмен предпочитает не распространяться. Лайф заинтересовался историей одного из учеников с долгами и решил подробнее рассказать про "Like центр" и Аяза Шабутдинова. Возможно, это ещё один хорошо завуалированный вид мошенничества с признаками сектантства.

Аязу 28 лет. Родился в семье владельца пивоконсервного завода в посёлке Куеда, что в Пермском крае. О последнем бизнесмен непременно напоминает при каждом публичном появлении. Ещё бы, ведь эта деталь безупречно вписывается в типичную историю успеха — про парня из глубинки, который много работал и стал миллиардером. Жаль только, для отца в этой легенде не нашлось места. На самом ли деле Аяз — миллиардер, утверждать не возьмёмся, но отметим, что молодой человек действительно при деньгах. Ездит на Ferrari и Porsche, носит дорогие часы, регулярно посещает экзотические страны и Европу.

Есть все причины полагать, что Аяз действительно успешный бизнесмен. У него несколько собственных компаний, и самая известная из них — "Like центр", который, как Like Travel и Like Hostel, входит в "Like холдинг". Всё вместе только в 2018 году принесло выручку в размере то ли 1,2 миллиарда, то ли 3,2 миллиарда рублей. Товарищи сами путаются: на разных вкладках сайта указаны разные цифры. Однако "Like центр" объяснил Лайфу, что в первом случае указана выручка образовательного центра, а во втором — всего "Like холдинга". Как бы то ни было, по данным Росстата, доход ООО "ГК ЛАЙК" за 2017 год составил 45,6 миллиона рублей.

Бизнес-конференции с песнями и танцами

Основной деятельностью "Like центра" является обучение людей бизнесу в разных формах. Самые ходовые — лекции и тренинги. Они платные, и к ним есть вопросы. Например, многие сомневаются в пользе "Концентрата" — цикла лекций, на которых, судя по видеозаписям участников, зачитываются мотивирующие и философские банальности о личностном росте. А ещё там танцуют, поют, прыгают и занимаются другими вещами, по которым и не скажешь, что это бизнес-конференция.

<p>Фото © Facebook / &#34;<a href="https://www.facebook.com/likefamily1/photos/a.1607628282817620/2074822276098216/?type=3&theater" target="_blank">Like центр&#34;</a></p>

Многие участники отмечают бесполезность таких мероприятий, поскольку они не получают информацию, как делать бизнес. Хотя реклама мероприятия делает акцент именно на ней. "Программа для тех, кто хочет получить бизнес-опыт более 1 000 000 участников наших курсов и всей группы компаний Like за один день" — гласит синопсис "Поколения", лекции, которая пришла на смену "Концентрату".

— С одной стороны, получаешь кучу мотивации, знакомишься с людьми, которых вряд ли бы встретил в обычной жизни, которые, как и ты, стремятся изменить свою жизнь. С другой стороны, находишься в некотором шоке от происходящего: танцы, прыжки, хлопанье в ладоши друг друга. Задумываешься, а не в секту ли ты попал. На "Концентрате" бурлит такая энергетика, такой заряд сил даёт! Правда, ненадолго, — рассказывает Вероника Воеводина, одна из бывших клиенток Аяза. Она участвовала в "Концентрате" и "Долине". По её мнению, главная цель этого мероприятия — продажа продуктов "Like центра".

Тренинги, на которых рвут деньги

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-88954528_418340422" target="_blank">Максим Белоусов</a></p>

Как мы уже отметили, на этих лекциях много времени уделяется промотированию образовательных программ "Like центра". Наибольшую известность за всё время существования проекта Аяза получила "Долина" — эдакий курс молодого бойца для начинающих бизнесменов и полных нулей. За несколько недель в рамках "Долины" клиентам обещают помочь развить либо начать бизнес.

Организаторы не только читают лекции, но и нагружают своих учеников домашними заданиями. Слушателей, которые с ними не справляются, штрафуют. Штрафуют также за несоблюдение дресс-кода и опоздания на занятия. В среднем взыскивают по 2000 рублей за каждый проступок. При общении с Лайфом "Like центр" назвал эти выплаты не штрафами, а доплатой за восстановление в программе обучения.

Мы не штрафуем людей за невыполнение заданий, а предлагаем формат, когда ты или делаешь домашние задания в срок, или мы приостанавливаем обучение. То есть штрафов за невыполненные задания набежать не может. Но если ученик хочет продолжать занятия, придётся заплатить 2000 рублей за просроченное домашнее задание, — объясняет бизнес-инкубатор.

Также "Like центр" любезно предоставил нашей редакции две версии договора с клиентами "Долины" — за 2018 и 2019 годы. В старой версии договора нет ни слова про выплату в размере 2000 рублей. Однако отзывы участников "Долины" указывают на то, что "доплаты" были и в прошлом году.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-88954528_418340605" target="_blank">Максим Белоусов</a></p>

— А ещё мы тут рвали деньги, представляете? Причём свои! Не спрашивайте зачем, пишет Воеводина на одном из агрегаторов отзывов. В разговоре с Лайфом она уточнила, что она купюры не портила. А вот молодёжь — да. По её мнению, это неразумно. "Like центр" же настаивает, что в их курсе таких заданий нет. Но не исключает, что какой-нибудь наставник мог добавить такой ивент от себя. Мол, филиалов много и уследить за всеми сложно.

— "Концентрат" и "Долина" обещают светлое будущее. Причём на "Концентрате" говорят, что это легко и доступно каждому. Но, уже придя на "Долину", люди понимают, что не всё так просто, как заявлялось, и впоследствии разочаровываются в себе. Также смущает, что курс "Долина" переименовали в "Скорость". Преподносится это как усовершенствование продукта, но, думаю, это делается в том числе и для того, чтобы избежать негативных отзывов о "Долине". Не удивлюсь, если скоро переименуют и "Скорость", — подводит грустный итог Вероника и добавляет, что людям с начатым делом эти курсы могут быть полезными, в отличие от новичков.

Жизнь после Аяза

Исходя из вышеперечисленного, можно заподозрить компанию "Like центр" в выманивании денег у людей. Но даже платные лекции с платными штрафами — это не предел. Куда жёстче Аяз порой обходится с людьми, приходящими к нему за откровением, с уже готовым бизнесом. В начале мая в редакцию Лайфа пришло письмо из "Like центра". В нём представитель компании просит рассказать, что уже Аяза хотят объегорить на 1,5 миллиона рублей. И не кто-нибудь, а его бывший протеже — Дмитрий Решетников, создатель сети школ робототехники для детей StartJunior. Бизнес-инкубатор утверждает, что в 2015 году Аяз получил 15% этой компании, а впоследствии договорился выкупить у Решетникова эту долю за 1,5 миллиона рублей. Однако Решетников не уложился в сроки совершения сделки, а Шабутдинов тут же принялся заваливать своего ученика судебными исками. Попутно "Like центр" сгустил краски, заявив, что вот-вот с цепей сорвутся и инвесторы, которые некогда поддержали стартап.

<p><strong>Он предложил, чтобы я бесплатно передал ему 25% доли взамен на более быстрый рост. Но я согласился только на 15%.</strong></p>

Решетников же рассказал Лайфу другую версию. Согласно ей, основатель "Like центра" точно не святой. Выяснилось, что Дмитрий пришёл в контору Аяза уже с готовым и перспективным бизнесом. Аяз немедленно захотел вступить в долю, точнее, вбежать, поскольку просил сразу 51% компании, к тому же бесплатно.

— В течение года он пытался меня уговорить, но мы всё равно отказывались. Зимой 2016-го мы стали быстро расти, привлекли инвестиции и попали в десятку лучших стартапов года по версии Forbes. Тогда, видимо для репутации и показателей, Аязу мы стали ещё нужнее. По его инициативе мы встретились. Он предложил, чтобы я бесплатно передал ему 25% доли взамен на более быстрый рост. Но я согласился только на 15%. Мы подписали документы, и он вошёл в состав учредителей, рассказывает Дмитрий Решетников Лайфу.

Договаривались, что Аяз поможет связаться с партнёрами, расскажет, как работают его компании, поможет с пиаром и будет участвовать в заседаниях совета директоров. Но вместо этого Шабутдинов начал активно эксплуатировать бренд Решетникова и на каждом выступлении приводить StartJunior как пример успешного кейса. Причём не забывал при этом напоминать, что Решетников был учеником "Like центра". Вообще, похоже, Аяз очень любит приписывать себе чужие славу и успехи, но об этом позже.

<p>Скриншот LIFE</p>

— На этом всё. За три года Аяз не вложил в развитие проекта ни одного рубля, не присутствовал ни на одном учредительном собрании, не вёл никаких переговоров и не принимал никакого участия в развитии бизнеса, — объясняет владелец StartJunior.

Более того, партнёрство обернулось для Дмитрия дополнительными хлопотами. "Like центр" просил его регулярно участвовать в конференциях чуть ли не по всей России. Пришлось выступать даже в Южно-Сахалинске. При этом никакой речи об оплате труда не было. "Like центр" не оплачивал даже дорогу. В 2017 году Решетников разорвал отношения с инкубатором. При этом Аяз без устали хвалился на всех конференциях, что воспитал бизнесмена, которого заметил Forbes.

— В феврале 2018 года со мной связался помощник Аяза и предложил помощь в развитии бизнеса, на что я сказал, что Аяз не выполнил ни одного своего обещания и я хочу прекратить сотрудничество. Чтобы разойтись в хороших отношениях, я предложил выкупить 15%-ную долю за 1 500 000 рублей, несмотря на то что Аяз получил её бесплатно. Мы подписали соглашение, согласно которому до конца 2018 года я должен передать Аязу 1 500 000 рублей, — поясняет Решетников.

Но в 2018 году StartJunior постигли неудачи из-за неправильного менеджмента. Дополнительно стартовала проверка налоговой, за которой последовала заморозка операционного счёта. — Подходил срок сделки с Аязом. Я сообщил "Like центру", что в связи с финансовыми трудностями не готов перевести деньги. Однако готов сделать это до конца весны 2019 года, — рассказывает представитель StartJunior.

Что до грядущих судов с инвесторами, то это, если верить Решетникову, неправда. StartJunior ведёт переговоры со всеми партнёрами, перед которыми есть задолженность. Никаких конфликтов не предвидится. Решетников также добавил, что он не единственный, кто оказался в подобной ситуации. — Таких проектов большинство. Просто об этом не принято говорить, — подытожил он.

Позорный агрессивный маркетинг

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-88954528_418340366" target="_blank">Максим Белоусов</a></p>

Как уже было сказано, успехи StartJunior Аяз ставил и себе в заслугу. Но это не единственный случай, когда "Like центр" пришил себе белыми нитками чужую славу. Один из самых громких скандалов на эту тему случился в феврале прошлого года. На бизнес-форуме "Трансформация — 2" Аяз заявил, что его ученица Аза Мисакян улетела в США и открыла в Лос-Анджелесе бизнес, который за полтора месяца принёс прибыль в размере 476 тысяч долларов. Вскоре выяснилось, что прибыльное дело не принадлежит Азе. Александр Донской, основатель компании Big Funny, нанял ученицу Аяза в качестве менеджера, чтобы она выполняла его поручения.

— Во время стройки приходилось пинать её, как и любого наёмного сотрудника, который впервые работает над значительным проектом, пишет в "Фейсбуке" Донской.

Не гнушается "LIke холдинг" и недобросовестной рекламой. В сентябре прошлого года Аяз закусился с Николаем Ганайлюком, предпринимателем, известным по детскому познавательному представлению "Шоу сумасшедшего профессора Николя" (ныне — "Научное шоу профессора Николя"). В один момент в активе "Like холдинга" появился аналогичный проект — Like Show. И для продвижения своего продукта Аяз использовал, мягко говоря, агрессивную рекламу, в которой Like Show сравнивалось с шоу Ганайлюка. Разумеется, не в пользу последнего. В "Фейсбуке" Ганайлюку рекомендовали обратиться в суд, но в переписке с Лайфом Николай рассказал, что до этого дело не дошло.

<p>Старая презентация Like Show. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216776473394827&set=pcb.10216776480315000&type=3&theater" target="_blank">Николай Ганайлюк</a></p>

— В комментарии пришёл некто Антон Макаров с просьбой написать ему, что именно в презентации не так. Я объяснил и попросил, что нужно не только исправить презентацию, опубликовать опровержение и извиниться. Лично передо мной и публично, — объяснил Лайфу Ганайлюк.

Лайф выпросил у Like Show обновлённую презентацию, и, к чести компании, упоминание "Шоу сумасшедшего профессора Николя" из неё исчезло. Но теперь авторы документа утверждают, что Like Show — это единственный в России и СНГ проект в своей нише, который оказывает партнёрам полную и постоянную поддержку. Также компания называет свои шоу самыми зрелищными. Ганайлюк на громкие фразы конкурента отреагировал спокойно.

— Во многих городах, где они открывались и уже было наше научное шоу, спустя некоторое время они закрылись. А некоторые их франчайзи просто сменили название и стали работать самостоятельно. Это свидетельствует о слабой поддержке со стороны головной компании Like Show, — объясняет Николай. Что до извинений и опровержения, то их в публичном поле не было.

Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
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