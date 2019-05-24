Омерзительная восьмёрка. Земли клинского мэра уплывают из-под ареста

16 мая суд арестовал незаконно нажитое имущество Александра Постриганя — экс-мэра Клинского района. Речь о земле, домах и автомобилях на сумму 4 млрд рублей. Однако Лайф выяснил, что одни активы Постриганя уже выведены из-под ареста и проданы, другие по факту так и не были арестованы и продолжают приносить выгоду его "семье". Если так пойдёт и дальше, то к концу следствия конфисковывать будет уже нечего!

Кто такой Александр Постригань?

1992-й — это год, когда Егор Гайдар включил стране шоковую терапию, впервые показали Санта-Барбару, а 43-летний Александр Постригань сел в кресло мэра Клинского района. Его царствование продлилось четверть века. За это время в Клину произошло немыслимое число скандалов, которые жители связывали с бывшим главой. Например, продажа в частные руки роддома, детских и медицинских учреждений, рейдерский захват парковок и заводов, продажа 3000 га сельхозземель офшору, убийство руководителя ОАО "Клинволокно" Петровой. Несмотря на многочисленные протесты "подданных", Постригань переизбирался мэром четырежды, а в отставку ушёл сам в 2014-м. Говорил, что просто устал.

За что его судят?

В июне 2018-го экс-мэра Александра Постриганя задержали в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, он пытался покинуть страну. Сам Постригань настаивал на том, что летел на похороны родственницы. Суд не поверил, оставив его под стражей. Инкриминируют ему три уголовные статьи: 286-ю "Превышение должностных полномочий" при подписании акта ввода в эксплуатацию саморазрушающегося жилого дома; 292-ю "Служебный подлог" в виде выдачи без разрешения Госстройнадзора документации на ввод в эксплуатацию жилого дома, не оснащённого противопожарной системой и газоснабжением; 290-ю "Получение взятки" за незаконную выдачу разрешения на летнюю веранду. В масштабах российской коррупции вроде бы мелочи?

Какое имущество Постриганя арестовали?

Иск об изъятии в пользу государства незаконно нажитого Постриганем имущества подала на днях Генпрокуратура. А уже 16 мая 2019 года Клинский горсуд по требованию ведомства арестовал эти активы.

— Установлено, что Постригань использовал служебное положение для личного обогащения за счёт муниципальной собственности, — сообщает пресс-секретарь ГП РФ Александр Куренной. — Речь о 407 объектах недвижимости стоимостью 0,9 млрд руб., автомобилях Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi А8, Audi Q5 ценой 9,4 млн и денежном эквиваленте уже проданных активов на 3 млрд.

Проблема в том, что большая часть этой роскоши оформлена не на экс-мэра, а на 8 человек его родственников и друзей. К слову, богатства Постриганя уже арестовывались в августе 2018-го. Тогда говорилось о 454 объектах . Однако в декабре того же года Мосгорсуд отменил арест активов по иску их юридических владельцев, тех самых 8 родственников и друзей. Кто же они такие?

Назовём по именам: сын — Постригань Валерий, бывшая жена — Постригань Елена, племянник — Ермошкин Вадим, родственница зятя — Аракелова Н.А., друзья Палий Наталья, Марченко Александр, Кядиковы Эдуард и Надежда.

Нельзя так просто арестовать земли сына Постриганя

Сын Постриганя Валерий — видный бизнесмен, владевший 33 клинскими предприятиями. 6 из них до сих пор функционируют. В апреле Валерий Постригань одержал судебную победу над Росреестром, сняв арест с 143 участков в д. Матвеево под Клином. Это сельхозземли для дачного строительства, которые Постригань-младший вот-вот продаст некоему ИП "Сметанин Юрий", о чём говорится прямо в решении суда. Каждый участок в среднем имеет размер 1 га и стоит около 0,5 млн руб. Но рыночная оценка земли может радикально отличаться. У Валерия также имеются земли в д. Соколово. А ещё он владеет фирмой СК "Ольвия-бау", на балансе которой до осени 2018-го числились 4 земельных участка в с. Спас-Заулок. Сейчас они проданы неким Акселю и Наталье Хартманн. Общая площадь 852 га, стоимость превышает 205 млн. Валерию принадлежит и торговый центр "Континент" кадастровой стоимостью 179 млн. Если бы ТЦ был арестован, то не работал бы. Но он работает, то есть ареста на нём нет.

Евроимперия дочки и зятя экс-мэра Постриганя

Дочь Постриганя Наталья с супругом Валерием Аракеловым успешно развивают гостиничный бизнес в Словении и Чехии. С октября 2007-го и по сей день они бенефициары чешской компании Ar senij-Plus s.r.o. Текущая сумма её активов — €9,4 млн. Это жилая и гостиничная недвижка в Карловых Варах по адресам Sadová 813/10, 876/6 и 815/8. Плюс компания приобрела в 2014-м за €8,5 млн словенский spa -курорт Te r me Resort, состоящий из 4 отелей. Вся эта роскошь не попала под арест. А ещё Валерий Аракелов — владелец построенного в стиле альпийского шале отеля "Вэй лер" в Адлерском районе Сочи. Ему же принадлежит ресторан "Лагуна" на первом этаже. Оба заведения не были арестованы, поэтому продолжают свою работу. По крайней мере корреспондент Лайфа позвонил туда и без проблем заказал номер. Впрочем, ничего удивительного. Ведь о Валерии Аракелове следственные материалы не упоминают. Зато вспоминают его родственницу Аракелову Н.А. В базах СПАРК-Интерфакса такая не числится, т.е. никаких юрлиц на неё не зарегистрировано.

Чем важна роль бывшей жены?

Экс-супруга Постриганя Елена с 1996 по 2008 год возглавляла Клинское представительство Московской областной регистрационной палаты. Её роль — оформлять сделки с муниципальной собственностью и менять статус недвижимости. Сейчас счета Елены арестованы. Из имущества — описано помещение в административном здании площадью 786 кв. м. Добавим, что заместителем Елены в регистрационной палате всегда числилась её сестра Ирина Ермошкина. Кстати, Ирину следствие тоже не упоминает. Меж тем она учредитель ТСЖ в Сочи.

Чем владеет любимый племянник?

Племянник Постриганя Вадим Ермошкин тоже при деле. Он был собственником и директором 22 фирм в Клину. Сейчас ему принадлежат лишь три из них. Остальные обанкрочены или реорганизованы. Как, например, ресторан "Копакабана", до сих пор принадлежащий Ермошкину. Сейчас он закрыт, на его месте работает другое кафе. Однако прежнее юрлицо всё ещё функционирует. Также Ермошкин — совладелец компании "Альмагея", а той принадлежат земля с домом, приобретённые у Администрации Клина. Их площадь 1,5 га, цена 3,6 млн руб. На данный момент арестованы.

Как спасает активы друг семьи Александр Марченко?

Александр Марченко в разное время владел или руководил 15 клинскими предприятиями, пять из них до сих пор принадлежат ему. В частности, у этого господина есть ресторан традиционной украинской кухни " Казачий курень ". На данный момент заведение закрыто, телефон не отвечает. Видимо, арестовали. Марченко сейчас вообще сложнее всех из семьи. Его счета заморожены. Под арестом также два участка промышленных земель (их цена 35,5 млн руб.), которые висят на балансе его компании в д. Ясенево. Но Марченко не сдаётся. Он успел уменьшить свою долю в стройкомпании "Меркадона" со 100% до 1%. Почти довёл до банкротства свой завод по производству пластмассовых изделий "Ренессанс и К". Добавим, что "друг семьи" ещё является совладельцем дачного партнёрства "Языково".

Что утекло через чету Кядиковых?

Супруги Кядиковы — немаловажная деталь в механизме Постриганя. Муж Эдуард до сих пор является гендиром клинского Водоканала. Также он представляет интересы управляющей компании "Клинстройдом". Эти два предприятия контрагенты. Налицо коррупционная составляющая. Жена Надежда — бывший совладелец двух фирм в Астрахани и одной московской. Сейчас она никакой предпринимательской деятельности не ведёт.

Что доверено Наталье Палий?

Наталья Игоревна управляет карловарской недвижимостью Постриганя-старшего (смотри ниже) и периодами, когда шеф попросит, владеет ею. В Клину на неё зарегистрировано 17 предприятий, из которых семь действующих. В частности, она совладелец четырёх клиник и сети аптек. Они функционируют, то есть не арестованы. Ранее на неё был оформлен магазин "Клинский пассаж" в центре города. Успела продать.

Какая ещё недвижимость есть у Постриганя?

Александр Постригань с ноября 2006 г. владеет чешской компанией KRASNODAR s.r.o . Она зарегистрирована в Карловых Варах, а главный её актив — квартира по адресу Stará Louka 342/32 стоимостью около €230 тысяч.

Шикарный фамильный дворец Постриганей с полем для гольфа, винотекой, солнечными батареями, флигелем для прислуги, теплицами, прилегающим лесом расположен в д. Плюсково под Клином. Это роскошество не только раздражает простых клинчан, но вдобавок преграждает им выход к единственному в округе водоёму. Хозяев особняка местные жители не видели с полгода. Последним был замечен сын Валерий. Сейчас имение оцепила Росгвардия.

Рыболовно-охотничья база " Клёвое место " расположена в дельте реки Волга в 60 км от Астрахани. Гостям обещают прекрасно организованный отдых, где сочетаются первоклассные рыбалка и охота с комфортом европейского уровня. Согласно СПАРК-Интерфаксу, единственный владелец этого рая — сам экс-мэр напрямую. Мы позвонили в "Клёвое место": оно работает в обычном режиме. Можно приезжать рыбачить хоть завтра — ареста нет.

Эпилог

В деле экс-мэра Александра Постриганя явно фигурируют не все его друзья и родственники. Из тех, кого Лайф не упомянул ранее, есть ещё его сестра-пенсионерка Валентина. На неё были оформлены земли в Астрахани. Или ещё одна родственница зятя Валерия Аракелова — Маргарита. За ней числилось офисное здание на Кутузовском проспекте в Москве. В тени осталась и семья Дмитрия Постнова, известного кикбоксера с криминальным прошлым. Он долгое время руководил МУП "Чистый город" в Клину и был другом Постриганей.

Но самое главное, к большому удивлению многих клинчан, в материалах дела отсутствуют — даже как свидетели — Алёна Сокольская, нынешняя глава Клинского района, и её муж Александр Козлов, бывший клинский прокурор. Они-то знают Постриганя очень хорошо и проработали с ним бок о бок не одно десятилетие.