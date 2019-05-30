За длинным юанем в секс-рабство. Зачем китайцы читают мессенджеры россиян
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В последние годы в Китай, как красная рыба на нерест, косяками движутся красивые девушки из России, Украины и Белоруссии в погоне за длинным юанем. Русскоязычный Интернет кишит объявлениями набора на секс-работы под видом высокооплачиваемых танцовщиц. Состоятельные граждане Китая падки на европейскую внешность.
Объявления довольно однотипные: "Привет! Ты красивая девушка и тебя достала твоя работа. За которую ты получаешь копейки. Платишь кредиты и не можешь купить себе квартиру. Просто измени свою жизнь!!! Мы поможем!"
Лайф под легендой "заботливого брата девушки" связался с одной из таких вербовщиц — жительницей Южно-Сахалинска Алёной, которая рассказала много интересных подробностей.
Лайф — Я насчёт сестры. Она хочет работать, но я боюсь, что это проституция.
А. — В клубе можно заработать и без интима. В Китае и Камбодже. В Китае нужно визу делать. В Камбодже — нет.
Лайф — А не завернут в аэропорту? Я читал, что заставляют билет покупать на свои деньги и депортируют.
А. — Голосовой файл (гф) — Дело в том, что никто никого не заставляет (смущённо). Раньше мы кредитовали. Теперь нет. Ну или можем сопроводить лично. Поскольку раньше мы всё оплачивали, делали девушкам визы — на всё уходило по сто тысяч, а потом они нас кидали.
А. (гф) — Если хочет девчонка работать, тут уже лично обсуждаем, сопровождаем. Это если хочет действительно работать. Работа в клубах, заработок где-то двести долларов в день. (Гордо) мы с интимом вообще не связываемся, никому это не надо.
Лайф — Спасибо! А по какой визе поедет, по туристической?
А. (гф) — Конечно, по туристической в Китай. Если вы сами не хотите билет покупать, тогда наш агент находится в Иркутске. Можете доехать до Иркутска, встретиться с человеком в аэропорту. Он вам купит билет и посадит на самолёт. И всё будет нормально.
Лайф — Ну на билет же надо, на визу…
А. (гф) — Ну в Китай, тогда делайте паспорт и визу, хотя бы туристическую. И мне нужно фото посмотреть. Потому что не я отправляю. У нас босс — китаец, который этим занимается и определяет для девушек места.
Лайф — Просто читал, что китайцы в аэропорту досматривают и разворачивают. Да ещё и заставляют купить билет на свои деньги.
А. (гф) — Конечно, бывают разные ситуации, все рискуют. Главное — в Китай попасть, а наш босс уже знает, куда её пристроить — туда, где нет проверок.
Лайф — Хорошо, её с вами связать?
А. (гф) — Конечно, со мной. С китайцем только тогда, когда поедет, будет общаться. И ещё по поводу Китая. Там какие-то проблемы намечаются. А вот в Камбодже вообще с этим всё порядке.
Лайф — Не, она в Гонконг хочет. В Китай. Говорит, что в караоке каких-то там хорошо платят. И без интима!
А. (гф) — Мы пристраиваем девочек в зависимости кому что нужно. Кому нужен интим, мы найдём в отеле работу, кому нужен клуб — дадим место в клубе. Тут нет никакой проблемы. Кто что хочет, тот и получает.
Лайф — А подписывать надо что-нибудь? Контракт и т.д. Или босс с Китая агентскими расплатится за билет?
А. (гф) — Не надо… Если будет хорошо зарабатывать — билеты бесплатно.
Из переписки с вербовщицей можно понять, что девушке "достаточно" и туристической визы. На деле это значит, что работать в Китае она будет нелегально. А это прямой путь не только в китайскую камеру, но и в секс-рабство. Защитить от работодателя нелегалку в Китае будет некому, а способов давления на "сотрудницу" сколько угодно.
Мы в России уже настолько привыкли снисходительно смотреть на дворников и строителей из азиатских стран, что нам трудно осознать, что и нас самих стремительно развивающееся азиатское государство может считать гастарбайтерами и нелегалами. С этим новым знанием вернёмся к новости о возможном просмотре месседжеров россиян в китайских аэропортах.
По сообщениям информационных агентств, российское Генконсульство в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту китайской стороне с просьбой разъяснить критерии и основания проверки содержимого сотовых телефонов при пересечении границы КНР. На сайте консульства опубликовано соответствующее предупреждение. Россиян предупреждают, что нужно быть готовыми к любому повороту событий, в том числе и депортации китайским авиарейсом с покупкой билета за сто тысяч рублей, заключению в тесной душной камере и миске дешёвого риса. Будьте уверены: если китайцы найдут в вашем смартфоне откровенные фото и губки бантиком, хоть вы и делали эти милые селфи исключительно для своего мужчины, вас могут с позором и грубо выдворить из страны с подозрением в проституции.
Русскоговорящие жители Китая бурно обсуждают это в своих чатах. Оказывается, подобные драконовские меры Public security bureau (PSB — китайская служба, занимающаяся нелегальной миграцией) принимала и раньше. PSB безжалостно возвращала всех подозреваемых в проституции молодых женщин, прилетевших по туристической или бизнес-визе категории F, не дающих права работать в стране. Мессенджеры сотрудники PSB просматривали на предмет переписки со специальными агентами-"букерами", завлекающими русских "Наташ" в караоке-бары, служащие местным аналогом борделей. Сам процесс "приёмки" довольно груб и внезапен, о чём в соцсетях эмоционально делятся пострадавшие, например украинка:
В некоторых заведениях русскоязычные девушки из России, Украины и Беларуси составляют до 80% обслуживающего персонала KTV (Karaoke TV). Для китайцев все выходцы из любых стран бывшего СССР могут выглядеть и называться "русскими". Официально в Китае проституция строго запрещена, и девушки занимаются так называемой консумацией — "разводят" в этих KTV загулявших китайцев на выпивку, еду и подарки, находясь на довольно высокой ставке от заведения. Но могут предоставлять и другие услуги — так называемые скачки на коленях клиента. Интересы девушек представляют те самые агенты-"букеры", по сути, обычные сутенёры, ведь по взаимной договорённости "скачки" легко переходят в секс за деньги. По сообщениям работавших в KTV девушек, средняя ставка за интим приближена к 8000 юаням, что в перекладе на "деревянные" составляет более семидесяти тысяч рублей. Это огромная сумма для обычной проститутки, тем более что русские девушки пользуются спросом у состоятельных китайских мужчин, что хорошо видно по крупнейшему порталу сексуальных услуг в Гонконге sex141 и его многочисленным "зеркалам" в Сети. Здесь русские и восточно-европейские девушки проходят под рубрикой "экзотика", а довольные или не очень клиенты обсуждают их на специальном форуме.
Только в Гонконге и Макао ситуация несколько иная, чем в остальном Китае. Здесь официально разрешена проституция, но запрещена организация проституции. Лазейка организаторов сайта таится в гонконгской монополии на порноиндустрию. Определённым людям принадлежит не только порноиндустрия, но и многочисленные сайты "индивидуалок", подобные sex141.
Мисс Хо — секс-работник, зарегистрированная на sex141, пишет на форуме, что высокая популярность сайта — результат его успешной бизнес-модели.
"", — пишет она. В настоящее время на сайте более 3000 секс-работников. Ежемесячный доход воротил криминального бизнеса Гонконга исчисляется баснословными суммами.
Приезжают девушки в Китай преимущественно по туристической визе и поддельным контрактам, а часто в качестве домашней прислуги. Российский трафик "волосатого золота" способствует довольно активной торговле живым товаром в этом регионе. Гонконг, Макао и Тайвань — ключевые точки, куда стремятся российские секс-работницы. И возрастной границы, в отличие от государственной, нет. Известно, что в Тайване распространена по некоторым данным, в сексуальный труд вовлечено около сорока тысяч детей. Для любителей женщин в возрасте тоже есть свой товар. Пожилые женщины будут работать как "фениксы" (鳳) — это специальный термин, происходящий из сходства китайского слова "проститутка" и "курица" (雞).
Места, где работают секс-работницы Гонконга или Макао, бывают довольно фешенебельными. Достаточно набрать в Ютубе macau sauna, чтобы посмотреть, как отдыхают состоятельные китайцы.
Обычные бордели Гонконга располагаются в жилых многоэтажках с несколькими квартирами на этаже. В каждой клиента ждёт путана. Не понравилась — стучишься в другую дверь, пока не найдёшь искомое. Гонконг и Макао достаточно чистые, богатые и безопасные места. Понятно, почему именно туда стремятся российские индивидуалки в поисках лучшей доли.
Для правоохранительной системы России здесь нет никаких перспектив. Доказать, что российские авторы объявлений о приёме на работу в караоке-бары Гонконга организовывают занятия проституцией, практически невозможно. Нет тела — нет и дела. А полететь в Китай тоже не преступление. Таким образом, российские проститутки целиком и полностью проблема Китая. И КНР решает проблему своими жёсткими методами, разворачивая россиянок на полпути, не особо разбираясь, кто проститутка, а кто нет.
Для офицера PSB понять, работает ли нелегально тот или иной человек, довольно легко. Достаточно отследить транзакции в WeChatPay, чтобы понять, что вы нелегал. По сообщению китайского англоязычного интернет-ресурса, PSB начала арестовывать чёрных агентов и рекрутёров только в 2016 году. Но сами изменения начались с приходом к власти Си Цзиньпина.
В Сети есть о количестве депортированных из Китая в 2016 году и о причинах депортации, среди которых основная — 63% — заключается в отсутствии рабочей Z-визы, 20% работников депортируют с фальшивыми дипломами. В последние годы процентное соотношение причин не изменилось, но давление на разного рода нелегалов ужесточилось.
С нелегальной миграцией Правительство КНР развязало настоящую борьбу. Речь идёт именно о трудовой миграции в сфере услуг. К ней относятся и проститутки, танцовщицы go-go, хостес, а также девушки в караоке-барах. Под каток также подпадают и нелегальные учителя английского и русского языков, спрос на которых в КНР очень высок. И речь идёт о настоящей масштабной кампании, спущенной сверху. Очевидцы , что на таможенных переходах появились яркие плакаты о том, что каждый гражданин КНР должен внести свой вклад в очистку страны от преступности и нелегалов-иностранцев. Везде указаны телефоны, куда звонить, и крупные суммы вознаграждений. Массовые проверки на наличие паспорта и визы европейских гостей проводятся сегодня на рынках и в других общественных местах. Факт легального проживания в Китае легко проверяется с помощью единой электронной базы пограничного паспортного контроля. Китайцы даже создали специальное мобильное приложение, через которое можно анонимно "сдать" нелегала и получить за это тысячу юаней.
Массовые проверки и депортация начались с 2016 года, но до недавнего времени российских мужчин почти не касались. А теперь нет никаких гендерных различий. Депортировать могут россиян любого пола, и не только туристов, но даже летящих через Китай транзитом!
В этом ролике украинский парень возмущённо рассказывает, что депортировали аж шесть человек, прилетевших из Шереметьево.
Китай решает свои внутренние проблемы. Но под "молотки" могут попасть (и попадают) ни в чём не повинные туристы или транзитные пассажиры. И если вы в ближайшее время собираетесь посетить КНР, рекомендуем почистить смартфон от любых компрометирующих вас в глазах китайских чиновников фотографий и записей в мессенджерах. Но главное — никаких откровенных селфи и губок уточкой! Особенно это касается молодых незамужних женщин, которые для PSB под подозрением в проституции.
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