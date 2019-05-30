За длинным юанем в секс-рабство. Зачем китайцы читают мессенджеры россиян

На сайте Генконсульства РФ в Гуанчжоу появилось грозное предупреждение о том, что всех прибывающих из России в Китай могут жёстко досматривать в аэропортах Китая: проверять личные вещи и переписку в мессенджерах. Если полицейским что-то не понравится, вас могут заподозрить в проституции или нелегальном тичерстве, запереть в душной комнатке на целые сутки и депортировать за ваши же деньги без объяснения причин. Кормить будут всего лишь один раз. Для многих россиян эта новая китайская угроза выглядит как недружелюбный дипломатический ход, тогда как причина может быть куда прозаичнее: так китайцы борются с наводнившими юг страны русскими проститутками и учителями-нелегалами, отбирающими хлеб насущный у квалифицированных китайцев.

В последние годы в Китай, как красная рыба на нерест, косяками движутся красивые девушки из России, Украины и Белоруссии в погоне за длинным юанем. Русскоязычный Интернет кишит объявлениями набора на секс-работы под видом высокооплачиваемых танцовщиц. Состоятельные граждане Китая падки на европейскую внешность.

Объявления довольно однотипные: "Привет! Ты красивая девушка и тебя достала твоя работа. За которую ты получаешь копейки. Платишь кредиты и не можешь купить себе квартиру. Просто измени свою жизнь!!! Мы поможем!"

Лайф под легендой "заботливого брата девушки" связался с одной из таких вербовщиц — жительницей Южно-Сахалинска Алёной, которая рассказала много интересных подробностей.

Лайф — Я насчёт сестры. Она хочет работать, но я боюсь, что это проституция.

А. — В клубе можно заработать и без интима. В Китае и Камбодже. В Китае нужно визу делать. В Камбодже — нет.

Лайф — А не завернут в аэропорту? Я читал, что заставляют билет покупать на свои деньги и депортируют.

А. — Голосовой файл (гф) — Дело в том, что никто никого не заставляет (смущённо). Раньше мы кредитовали. Теперь нет. Ну или можем сопроводить лично. Поскольку раньше мы всё оплачивали, делали девушкам визы — на всё уходило по сто тысяч, а потом они нас кидали.

А. (гф) — Если хочет девчонка работать, тут уже лично обсуждаем, сопровождаем. Это если хочет действительно работать. Работа в клубах, заработок где-то двести долларов в день. (Гордо) мы с интимом вообще не связываемся, никому это не надо.

Лайф — Спасибо! А по какой визе поедет, по туристической?

А. (гф) — Конечно, по туристической в Китай. Если вы сами не хотите билет покупать, тогда наш агент находится в Иркутске. Можете доехать до Иркутска, встретиться с человеком в аэропорту. Он вам купит билет и посадит на самолёт. И всё будет нормально.

Лайф — Ну на билет же надо, на визу…

А. (гф) — Ну в Китай, тогда делайте паспорт и визу, хотя бы туристическую. И мне нужно фото посмотреть. Потому что не я отправляю. У нас босс — китаец, который этим занимается и определяет для девушек места.

Лайф — Просто читал, что китайцы в аэропорту досматривают и разворачивают. Да ещё и заставляют купить билет на свои деньги.

А. (гф) — Конечно, бывают разные ситуации, все рискуют. Главное — в Китай попасть, а наш босс уже знает, куда её пристроить — туда, где нет проверок.

Лайф — Хорошо, её с вами связать?

А. (гф) — Конечно, со мной. С китайцем только тогда, когда поедет, будет общаться. И ещё по поводу Китая. Там какие-то проблемы намечаются. А вот в Камбодже вообще с этим всё порядке.

Лайф — Не, она в Гонконг хочет. В Китай. Говорит, что в караоке каких-то там хорошо платят. И без интима!

А. (гф) — Мы пристраиваем девочек в зависимости кому что нужно. Кому нужен интим, мы найдём в отеле работу, кому нужен клуб — дадим место в клубе. Тут нет никакой проблемы. Кто что хочет, тот и получает.

Лайф — А подписывать надо что-нибудь? Контракт и т.д. Или босс с Китая агентскими расплатится за билет?

А. (гф) — Не надо… Если будет хорошо зарабатывать — билеты бесплатно.

Из переписки с вербовщицей можно понять, что девушке "достаточно" и туристической визы. На деле это значит, что работать в Китае она будет нелегально. А это прямой путь не только в китайскую камеру, но и в секс-рабство. Защитить от работодателя нелегалку в Китае будет некому, а способов давления на "сотрудницу" сколько угодно.

Мы в России уже настолько привыкли снисходительно смотреть на дворников и строителей из азиатских стран, что нам трудно осознать, что и нас самих стремительно развивающееся азиатское государство может считать гастарбайтерами и нелегалами. С этим новым знанием вернёмся к новости о возможном просмотре месседжеров россиян в китайских аэропортах.

По сообщениям информационных агентств, российское Генконсульство в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту китайской стороне с просьбой разъяснить критерии и основания проверки содержимого сотовых телефонов при пересечении границы КНР. На сайте консульства опубликовано соответствующее предупреждение. Россиян предупреждают, что нужно быть готовыми к любому повороту событий, в том числе и депортации китайским авиарейсом с покупкой билета за сто тысяч рублей, заключению в тесной душной камере и миске дешёвого риса. Будьте уверены: если китайцы найдут в вашем смартфоне откровенные фото и губки бантиком, хоть вы и делали эти милые селфи исключительно для своего мужчины, вас могут с позором и грубо выдворить из страны с подозрением в проституции.

Русскоговорящие жители Китая бурно обсуждают это в своих чатах. Оказывается, подобные драконовские меры Public security bureau (PSB — китайская служба, занимающаяся нелегальной миграцией) принимала и раньше. PSB безжалостно возвращала всех подозреваемых в проституции молодых женщин, прилетевших по туристической или бизнес-визе категории F, не дающих права работать в стране. Мессенджеры сотрудники PSB просматривали на предмет переписки со специальными агентами-"букерами", завлекающими русских "Наташ" в караоке-бары, служащие местным аналогом борделей. Сам процесс "приёмки" довольно груб и внезапен, о чём в соцсетях эмоционально делятся пострадавшие, например украинка:

В некоторых заведениях русскоязычные девушки из России, Украины и Беларуси составляют до 80% обслуживающего персонала KTV (Karaoke TV). Для китайцев все выходцы из любых стран бывшего СССР могут выглядеть и называться "русскими". Официально в Китае проституция строго запрещена, и девушки занимаются так называемой консумацией — "разводят" в этих KTV загулявших китайцев на выпивку, еду и подарки, находясь на довольно высокой ставке от заведения. Но могут предоставлять и другие услуги — так называемые скачки на коленях клиента. Интересы девушек представляют те самые агенты-"букеры", по сути, обычные сутенёры, ведь по взаимной договорённости "скачки" легко переходят в секс за деньги. По сообщениям работавших в KTV девушек, средняя ставка за интим приближена к 8000 юаням, что в перекладе на "деревянные" составляет более семидесяти тысяч рублей. Это огромная сумма для обычной проститутки, тем более что русские девушки пользуются спросом у состоятельных китайских мужчин, что хорошо видно по крупнейшему порталу сексуальных услуг в Гонконге sex141 и его многочисленным "зеркалам" в Сети. Здесь русские и восточно-европейские девушки проходят под рубрикой "экзотика", а довольные или не очень клиенты обсуждают их на специальном форуме.

Только в Гонконге и Макао ситуация несколько иная, чем в остальном Китае. Здесь официально разрешена проституция, но запрещена организация проституции. Лазейка организаторов сайта таится в гонконгской монополии на порноиндустрию. Определённым людям принадлежит не только порноиндустрия, но и многочисленные сайты "индивидуалок", подобные sex141.

Мисс Хо — секс-работник, зарегистрированная на sex141, пишет на форуме, что высокая популярность сайта — результат его успешной бизнес-модели.

" Мы платим 1300 гонконгских долларов [около 180 долларов США] каждый месяц за размещение рекламы ", — пишет она. В настоящее время на сайте более 3000 секс-работников. Ежемесячный доход воротил криминального бизнеса Гонконга исчисляется баснословными суммами.

Приезжают девушки в Китай преимущественно по туристической визе и поддельным контрактам, а часто в качестве домашней прислуги. Российский трафик "волосатого золота" способствует довольно активной торговле живым товаром в этом регионе. Гонконг, Макао и Тайвань — ключевые точки, куда стремятся российские секс-работницы. И возрастной границы, в отличие от государственной, нет. Известно, что в Тайване распространена детская проституция: по некоторым данным, в сексуальный труд вовлечено около сорока тысяч детей. Для любителей женщин в возрасте тоже есть свой товар. Пожилые женщины будут работать как "фениксы" (鳳) — это специальный термин, происходящий из сходства китайского слова "проститутка" и "курица" (雞).

Места, где работают секс-работницы Гонконга или Макао, бывают довольно фешенебельными. Достаточно набрать в Ютубе macau sauna, чтобы посмотреть, как отдыхают состоятельные китайцы.

Обычные бордели Гонконга располагаются в жилых многоэтажках с несколькими квартирами на этаже. В каждой клиента ждёт путана. Не понравилась — стучишься в другую дверь, пока не найдёшь искомое. Гонконг и Макао достаточно чистые, богатые и безопасные места. Понятно, почему именно туда стремятся российские индивидуалки в поисках лучшей доли.

Для правоохранительной системы России здесь нет никаких перспектив. Доказать, что российские авторы объявлений о приёме на работу в караоке-бары Гонконга организовывают занятия проституцией, практически невозможно. Нет тела — нет и дела. А полететь в Китай тоже не преступление. Таким образом, российские проститутки целиком и полностью проблема Китая. И КНР решает проблему своими жёсткими методами, разворачивая россиянок на полпути, не особо разбираясь, кто проститутка, а кто нет.

Для офицера PSB понять, работает ли нелегально тот или иной человек, довольно легко. Достаточно отследить транзакции в WeChatPay, чтобы понять, что вы нелегал. По сообщению китайского англоязычного интернет-ресурса, PSB начала арестовывать чёрных агентов и рекрутёров только в 2016 году. Но сами изменения начались с приходом к власти Си Цзиньпина.

В Сети есть данные о количестве депортированных из Китая в 2016 году и о причинах депортации, среди которых основная — 63% — заключается в отсутствии рабочей Z-визы, 20% работников депортируют с фальшивыми дипломами. В последние годы процентное соотношение причин не изменилось, но давление на разного рода нелегалов ужесточилось.

С нелегальной миграцией Правительство КНР развязало настоящую борьбу. Речь идёт именно о трудовой миграции в сфере услуг. К ней относятся и проститутки, танцовщицы go-go, хостес, а также девушки в караоке-барах. Под каток также подпадают и нелегальные учителя английского и русского языков, спрос на которых в КНР очень высок. И речь идёт о настоящей масштабной кампании, спущенной сверху. Очевидцы пишут , что на таможенных переходах появились яркие плакаты о том, что каждый гражданин КНР должен внести свой вклад в очистку страны от преступности и нелегалов-иностранцев. Везде указаны телефоны, куда звонить, и крупные суммы вознаграждений. Массовые проверки на наличие паспорта и визы европейских гостей проводятся сегодня на рынках и в других общественных местах. Факт легального проживания в Китае легко проверяется с помощью единой электронной базы пограничного паспортного контроля. Китайцы даже создали специальное мобильное приложение, через которое можно анонимно "сдать" нелегала и получить за это тысячу юаней.

Массовые проверки и депортация начались с 2016 года, но до недавнего времени российских мужчин почти не касались. А теперь нет никаких гендерных различий. Депортировать могут россиян любого пола, и не только туристов, но даже летящих через Китай транзитом!

В этом ролике украинский парень возмущённо рассказывает, что депортировали аж шесть человек, прилетевших из Шереметьево.

Китай решает свои внутренние проблемы. Но под "молотки" могут попасть (и попадают) ни в чём не повинные туристы или транзитные пассажиры. И если вы в ближайшее время собираетесь посетить КНР, рекомендуем почистить смартфон от любых компрометирующих вас в глазах китайских чиновников фотографий и записей в мессенджерах. Но главное — никаких откровенных селфи и губок уточкой! Особенно это касается молодых незамужних женщин, которые для PSB под подозрением в проституции.