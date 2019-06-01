"13 причин" не смотреть Netflix. Первая — пропаганда суицида

Главный суицидальный сериал века "13 причин почему" от Netflix уже второй год вызывает бурные споры по всему миру, в которые общественность России пока не вмешивается. У нас есть проблемы поважнее выхода третьего сезона скандального американского сериала, но всем ответственным родителям страны следует знать о причинах, почему с художественным суицидом от Netflix лучше перебдеть, чем недобдеть.

Netflix проиграл битву за российского зрителя, или мы здесь на региональном рынке просто не особо интересуем компанию в коммерческом плане. Кроме того, депутаты Госдумы пару лет назад даже хотели запретить американского вещателя. Но Netflix это не напугало . Сервис позиционирует себя не просто развлекательной компанией, но "властителем дум" с претензией на глобальную идеологию. Недавно, например, Netflix отказался проводить съёмки в Джорджии, "наказывая" штат за запрет абортов. Также компания активно борется с харассментом, запрещая своим сотрудникам пристально смотреть на собеседника. Допустимый "тайминг" взгляда составляет лишь пять секунд. В компании также запрещены объятия и даже обмен телефонными номерами. В общем, идеология максимально либеральная: аборты можно, "обнимашки" — нет.

В тоже время ради прибыли Netflix готов выпускать любой провокационный опасный контент. В том числе и для подростков. А общественное негодование использует как двигатель скандальной и громкой пиар-кампании. Перед выходом нового, третьего сезона "13 причин почему", который появится в эфире со дня на день, звучат всё новые предостережения со стороны мирового медицинского сообщества.

Статистика убедительная — "13 причин" опасны

Самые свежие исследования JAMA Psychiatry, опубликованные 29 мая , показали, что число самоубийств в США во время показа первого сезона "13 причин…" было на 13,3 процента выше среднего. Рост наблюдался только среди детей и подростков от 10 до 19 лет — целевой аудитории шоу. Количество самоубийств среди девушек было выше.

Доктор Джон Айерс из Университета Сан-Диего провёл эпидемиологическое наблюдение поисковых запросов в первые три недели после выхода шоу, которое опубликовал в журнале Американской медицинской ассоциации. Результаты были поразительны! Количество суицидальных запросов оказалось на 19% выше ожидаемой цифры. Например, гуглили: "Как совершить самоубийство" на 26% чаще, чем раньше, а количество запрашиваемых "песен для самоубийства" выросло на 50%. Количественно выросли и запросы: "Предотвращение самоубийства", а также "Самоубийство горячая линия". Сам Айерс считает, что сериал следует запретить.

Впрочем, на словах Netflix выражает глубокую озабоченность негативной реакцией общества и льёт "крокодиловы слёзы". Теперь показ каждой серии "13 причин почему" предваряет дисклеймер, что шоу предназначено для зрелой аудитории и содержит много негатива, включая депрессию, сексуальное насилие и суицид. На сайте проекта заботливо указаны и телефоны горячих линий стран (где работает Netflix) для суицидников, причём там представлены даже такие африканские страны, как Гана и Кения. Россию Лайф в этом списке не нашёл.

Сериал для подготовки к самоубийству

"13 причин" — классическая подростковая драма, в центре которой самоубийство главной героини. 13 эпизодов сериала — причины, по которым девушка добровольно ушла из жизни. Подростковый возраст самый опасный, когда легко приобретают вредные привычки, думают о смерти и легко поддаются психологическим проблемам. И продюсеры точно попали в целевую группу. В первые недели показа "13 причин" стал самым популярным сериалом США. Но опасная тема сериала, плюс широкая популярность быстро спровоцировали шквал обвинений в пропаганде суицида и массовые призывы запретить шоу.

Сценарист нескольких "жёстких" серий первого сезона Ник Шефф признался , что вдохновлялся собственным суицидальным опытом при написании сценария. Однажды он попытался уйти из жизни, но потом "случилось чудо", и, сидя на краю ванны, он узрел некую женщину с распухшими глазами и лицом, покрытым синяками. Она явилась ему в галлюцинации, но он видел её в реальности на реабилитации, когда лечился от наркотиков, — она совершила попытку самоубийства и рассказала тогда на групповой терапии свою историю. "Хотя ей было за тридцать, её речь была невнятной, её рука была полностью сбита, её тело было больным и согнутым, и она могла ходить только с тростью", — рассказывает сценарист рейтингового сериала для подростков, из чего можно сделать вывод, что Шефф, мягко говоря, своеобразный человек.

Но сам Шефф гордится своей работой, считая сериал полезным и поднимающим важные проблемы. Однако мнение талантливого наркомана-суицидника готовы принять за полезное далеко не все и не везде.

Борьба с сериалом и пропагандой

Первые тревожные звонки пошли всего через месяц после релиза — в Австралии зарегистрировали значительное увеличение анонимных звонков подростков на горячие линии для самоубийц. В Новой Зеландии и вовсе специально для этого сериала сделали отдельную категорию +18, хотя до выхода сериала там были только категории +13 и +16. С одной стороны, фильм поднимает важные социальные проблемы, однако сам метод их решения может подтолкнуть колеблющихся к роковой ошибке.

ВОЗ ещё в 2014 году опубликовала доклад " Предотвращение самоубийств: глобальный императив ", в котором призвала к ответственному освещению самоубийств: "Безответственные публикации в СМИ придают самоубийствам сенсационную и гламурную окраску, увеличивая риск того, что у самоубийц найдутся подражатели среди уязвимых людей".

Может, рекомендации ВОЗ для СМИ не касаются отдельного сериала? Известный российский суицидолог и психиатр профессор Борис Положий объяснил Лайфу, что ещё как касаются:

— А какая разница — СМИ или фильм? Главная героиня сериала — подросток, а для них характерно индуцирующее влияние самоубийств. Например, когда происходит в стране парное самоубийство подростков, я всегда говорю, что скоро произойдёт ещё несколько подобных случаев. Иногда достаточно просто рассказа о самоубийстве, особенно детального с прорисовкой, чтобы это сработало. Безусловно, если там, в сериале, показывается детально, как происходит самоубийство, то масса подростков может найти себя в этой героине и поступить также, как она.

В науке известен так называемый эффект Вертера , это когда поднимается массовая волна подражающих самоубийств, совершаемых после суицида, широко освещённого в СМИ либо описанного в популярном произведении литературы и кино. К примеру, есть такое, казалось бы, безобидное сентиментальное произведение Карамзина "Бедная Лиза". Мало кто знает, что эта слезливая книжка после своего выхода в 1792 году вызвала спонтанную волну самоутоплений молоденьких девушек. Некоторые оставляли на деревьях надписи: "Здесь Лиза утонула, Эрастова невеста! Топитесь, девушки, в пруду, всем будет место!"

Опасен ли сериал для России?

Профессор Борис Положий считает, что даже одна спровоцированная художественным описанием смерть не стоит всего успеха этого сериала, но создатели "13 причин почему" явно не верят в "слезинку ребёнка". Если эти слёзы отливаются в "золотые" просмотры — можно и даже нужно выдавать сезон за сезоном детально прорисованных сюжетов из жизни самоубийц, которые могут да, скорее всего, и вызывают кровавый эффект Вертера. И самое страшное во всей этой истории, что Россия никак не может защититься от травматического контента Netflix. Подписка-то у нас не нужна. Подростки легко найдут, рассчитанный на их аудиторию сериал, в пиратских переводах — в России это до сих пор не проблема.