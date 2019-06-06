Семья пострадавшей девочки с ДЦП выиграла суд у родственницы экс-губернатора

В Омске справедливость победила связи и деньги. Родители маленькой Дианы Авазовой, которую покалечили в санатории "Рассвет", выиграли суд. Экспертиза показала — девочке могли сломать ногу во время специальной процедуры. И, несмотря на привлечение санаторием трёх юристов, простая семья Авазовых добилась справедливости в долгой борьбе со снохой бывшего губернатора.

Лайф подробно рассказывал шокирующую историю Дианы. У девочки ДЦП, каждый год государство выделяло путёвку в санаторий. Физиотерапия, массажи и бассейн к девяти годам помогли Диане уверенно стоять на ногах. Но в омском санатории "Рассвет" родителям девочки предложили инновационную процедуру — физиотерапия в специальном костюме. После одного из сеансов девочка перестала наступать на ногу, плакала ночами напролёт, просила больше не водить её на физиотерапию. Врачи санатория пожимали плечами и заявляли, что Диана притворяется и симулирует боли, и даже продолжали процедуры. Отчаявшиеся родители только через месяц смогли отвести девочку на рентген, и он показал шокирующую правду — перелом шейки бедра!

Путь Авазовых к правосудию занял долгих три года. Сначала семья подала заявление в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела отказали, сославшись на недостаточность доказательств. Отчаявшееся семейство нашло адвоката, специализирующегося на медицинских делах — Андрея Бендера. Юрист помог составить и направить в суд гражданский иск с требованием компенсации морального и физического вреда. Около года шёл гражданский процесс.

Суд назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу, которую проводили около четырёх месяцев, но это того стоило. Эксперты пришли к выводу, что Диана могла получить перелом именно в то время, когда находилась на лечении в санатории "Рассвет". Врачи, которые участвовали в процедуре, не явились ни на одно судебное заседание, зато со стороны санатория в деле целых три защитника-юриста.

4 июня 2019 года прошло последнее судебное заседание, которое завершилось полной победой Дианы и её семьи. Как рассказал Лайфу адвокат Авазовых — Андрей Бендер, суд удовлетворил иск и взыскал в пользу потерпевших около 600 тысяч рублей, включая моральный вред и издержки по проведению экспертизы.

Семья Дианы ждала справедливости долгих три года — и наконец правда на нашей стороне. Санаторий даже угрожал подать на нас в суд — за клевету и ущерб репутации. Но вчерашнее решение суда — ещё одно доказательство того, что мы говорим правду! гордо рассказывает защитник Андрей Бендер

Но есть факты, омрачающие победу в суде. Отец Дианы Руслан Авазов поделился с Лайфом своими переживаниями относительно дочери:

До перелома Диана стояла и даже ходила на роликах. А сейчас, хоть и прошло уже три года, до сих пор боится вставать на ноги одна. Говорит: "Папа, возьми меня за руку",— так и ходим. Мы потеряли столько лет... Руслан Авазов

Как считает адвокат Андрей Бендер, "Рассвет", скорее всего, будет обжаловать невыгодное для своей хозяйки решение суда. К такому выводу он пришёл из личных бесед с представителями и свидетелями стороны ответчика.

Понять всю трагедию семьи Авазовых не так просто, особенно если не знать правды о владелице того самого санатория "Рассвет" — Нателе Полежаевой. О бизнесвумен и снохе экс-губернатора Лайф уже рассказывал . Когда отец её мужа был губернатором, бизнес Полежаевой приносил сотни миллионов рублей. Но после отставки быстро рассыпался в прах. Задолжав огромные суммы собственным работникам, налоговикам и частным кредиторам, сноха бывшего губернатора изобретала всё новые схемы для поддержания угасающего бизнеса. Сотрудников своего санатория, например, заставляли брать потребительские кредиты и передавать деньги Полежаевой.

Сейчас следственные органы уже привлекают Нателу к ответственности в рамках уголовного дела. Но Полежаева уклоняется не только от выплат, но и от ознакомления с делом.