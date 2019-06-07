Водочный бизнес, полицейская крыша и забетонированный труп — калмыцкий детектив

На окраине Элисты есть обычный продуктовый магазин "Глория", где, по сообщениям местных жителей, страждущие могут купить алкоголь в любое время дня и ночи. Незаконные продажи, похоже, покрывали участковые опорного пункта № 4, что находится буквально через дорогу. Но у хозяйки магазина были и другие "покровители". Районный передел водочного рынка привёл к трагедии, разыгранной в духе тарантиновских фильмов.

Опорный пункт № 4 Элисты всегда был на хорошем счету. Всего полгода назад местный телеканал "Хамдан" сравнивал доблестных участковых с волшебниками, мол, всегда готовы прийти на помощь: найти магазинного воришку или угомонить дебошира.

Но реальность оказалась много ужаснее простенького сюжета регионального ТВ. Трое полицейских зачем-то убили пожилую владелицу магазина и, словно в каком-то западном боевике, спрятали её труп, залив его бетоном в трубе. Участковые опорного пункта № 4 уже сознались в сокрытии тела и убийстве пенсионерки Лилии Годиной — владелицы того самого магазина "Глория". Но до сих пор непонятно, как и почему развернулась настолько дикая история среди многоэтажек спального района Элисты.

Два магазина на окраине города

Больше десяти лет Лилия Година вместе с мужем Александром торговали продуктами и водкой. А ещё у них был небольшой магазинчик по продаже посуды. Больших миллионов бизнес, может, и не приносил, но на хлеб с маслом всей семье вполне хватало.

В соцсетях Элисты бурно обсуждают этот детектив. И каждому есть что добавить: продавцы "Глории" не только торговали водкой в ночное время, но и давали своим клиентам товар в долг, как это часто принято в провинции. Вроде бы товары "в долг" брали и стражи правопорядка, но расплачиваться за водку и продукты не спешили. А затем и вовсе потеряли чувство меры, забирая уже и дорогостоящую посуду — под предлогом подарков неким "важным людям". Естественно, предпринимателям Годиным это не нравилось и они сопротивлялись как могли. Впрочем, в полицию до недавнего времени не заявляли.

Не известно точно, что толкнуло полицейских на убийство пожилой бизнесменши. Может, участковые решили увеличить поборы с "Глории" или обложить новой данью магазинчик посуды. Но что-то пошло не так.

Трения между Годиными и полицейскими возникали не раз. В семье коммерсантов эту проблему считали серьёзной. Внезапная пропажа Лилии сильно обеспокоила её родных, и они сразу забили тревогу. Александр рассказал обо всём знакомым оперативникам службы собственной безопасности республиканского МВД, те запросили биллинги телефонов нескольких сотрудников и получили первые косвенные свидетельства причастности опорного пункта № 4 к пропаже женщины.

Алкогольные продажи и "родственник" в Роспотребнадзоре

У самой Годиной, кстати, на местном уровне были неплохие связи. В "Одноклассниках" Лилия бравировала близким знакомством с крупным чиновником Роспотребнадзора Константином Яшкуловым, возглавлявшим республиканскую службу много лет. Она даже указала Яшкулова своим родственником, хотя он только муж её близкой подруги. Яшкулов — важный для неё и всей Элисты человек. "Константин Борисович занимал кресло главного санитарного врача республики около пятнадцати лет и нигде за этот период не "запалился", что говорит о его кристальной честности либо чрезвычайной изворотливости", — пишет о Яшкулове местный информационный портал. Лайф тоже не нашёл ничего такого, чем этот человек мог бы запятнать свой малиновый мундир. Но известно, что Роспотребнадзор является одной из ключевых служб по противодействию нелегальному производству и продаже алкоголя. А по свидетельствам местных жителей, именно алкоголем торговал магазин Годиной. И днём, и ночью.

...и умерли в один день. Почти...

По сведениям Лайфа, Година пропала ещё 29 мая, а через полтора дня при загадочных обстоятельствах умер её муж. В социальных сетях мгновенно поползли слухи о его жестоком убийстве. Мол, Година нашли с отрезанной головой и он захлебнулся собственной кровью. Однако власти Калмыкии отрицают насильственную смерть Александра Година, объясняя его скоропостижную кончину естественными причинами. Возможно, Годин умер от сердечного приступа — на фоне стресса, вызванного таинственной пропажей и сложными поисками жены. Муж убитой боролся с последней стадией рака, что может объяснить неожиданную предсмертную рвоту с кровью. Источник Лайфа сообщает, что как раз в канун исчезновения магазин "обнесли" на два миллиона рублей и Лилия написала заявление в полицию, сразу после чего к Годиным кто-то ночью долбился в дверь. На следующий день Лилия пропала — последний раз её видели в 20:00 около магазина "Глория"…

Уже после скоропостижной и подозрительной смерти Александра Година его жену Лилию продолжали искать всем миром. В поисковой операции принимали активное участие и те самые участковые опорного пункта № 4, хоть один из них — Роман Ланцынов — к тому времени уже скрылся в неизвестном направлении. Оперативники службы собственной безопасности уже догадывались, что у доблестных участковых из опорного пункта № 4 не всё так гладко, и "дожали" подельников Ланцынова — Олега Горяева и Михаила Лиджиева. Участковые признались в содеянном и написали явку с повинной.

Версия Следственного комитета на данный момент такова: Роман Ланцынов, лейтенант полиции тридцати трёх лет от роду, в неожиданном приступе злобы на почве личной неприязни задушил пенсионерку Лилию Годину. В надежде избежать возмездия Ланцынов подбил своих коллег, участковых Лиджиева и Горяева из того же опорного пункта полиции № 4, помочь ему спрятать тело. Полицейские вывезли тело пенсионерки за шестьдесят километров в Кетченеровский район Калмыкии, где закопали его в степи (по другим сведениям, забетонировали в трубе. — Прим. Лайфа). Лиджиева и Горяева закрыли в СИЗО, а Ланцынова объявили в федеральный розыск.

Участковые из Элисты — как страшное совпадение

Пока Элиста с содроганием обсуждала в соцсетях трагедию семьи Годиных, с севера пришли не менее жуткие новости: ещё один уроженец Элисты, участковый из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, совершил двойное убийство и самоубийство. Элистинец Андрей Мучаев узнал, что жена изменяет ему с лучшим другом Владимиром Анчуговым. Сначала он убил жену из своего табельного оружия, затем поехал на другой конец Ноябрьска и казнил друга. Затем участковый выстрелил в себя.

Трудно сказать, что именно сподвигло участковых из Элисты в разных концах страны совершить эти страшные преступления. Может, это просто нелепое и страшное совпадение. А пока помимо самих преступников из органов уже уволены четыре сотрудника, в том числе и заместитель начальника УМВД по Элисте. Ещё нескольким полицейским объявлены выговоры.