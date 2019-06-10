Возвращение поволжского маньяка? В саратовской глуши ищут "убийцу старушек"

В саратовскую глубинку вместе с первой летней жарой пришёл ужас — всего за три дня жестоко убиты и ограблены четыре пенсионера. Полицейская ориентировка на преступника удивительно похожа на фоторобот знаменитого поволжского "убийцы старушек", орудовавшего семь-восемь лет назад. Тогда неизвестный душегуб задушил 32 старика и "залёг на дно". Но всё это время следователи Поволжья упорно продолжали его искать. Лайф разбирается в криминальных хитросплетениях истории маньяка, который, возможно, снова вышел на охоту.

Последние зафиксированные злодеяния поволжский маньяк совершил в Уфе в 2012 году. А потом или затаился, или сел в тюрьму, или его упрятали в психбольницу — так или иначе удушения стариков прекратились. Но после долгих семи лет в конце мая душитель проявился на саратовских землях. 28 мая в посёлке Студёном Петровского района убийца задушил пенсионеров Гусаровых 71 и 68 лет. Область всколыхнулась от ужасных слухов о возвращении поволжского маньяка. Почву для пересудов дали сами силовики, ведь фоторобот убийцы практически совпадал со старым фотороботом того самого маньяка.

Почерк маньяка

Не только полицейская ориентировка на подозреваемого, но и характер самих убийств (удушение) совпадают с почерком поволжского убийцы старушек, который также душил стариков либо руками, либо подручными средствами вроде пояска от халата или шнура от утюга.

Свой кровавый счёт маньяк открыл в Казани, где задушил девять человек. Одна из пожилых жертв чудом выжила, но не смогла опознать душегуба, так как по иронии судьбы была слепой. Убийца грабил стариков, но, по мнению криминалистов, это для него было не главным. Возможно, душегуба воспитывала бабушка, которой он захотел таким образом отомстить. Маньяк был чрезвычайно аккуратен — для сокрытия отпечатков всегда использовал трикотажные перчатки, а, покидая места преступлений, закрывал двери на ключ. На месте преступления душитель рассыпал чистящие средства, чтобы сбить со следа служебных собак. Однажды его чуть не поймали, но маньяк спрыгнул со второго этажа и скрылся. Его лишь удалось зафиксировать на камеры.

Приметы предполагаемого убийцы бабушек: не славянская внешность, 20–35 лет, рост 170–175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светлые, худощавый, но развит физически.

По версии следствия, маньяк представлялся сотрудником жилищно-коммунальных служб, входил в доверие и убивал своих жертв, которые сами пускали его в свои квартиры. Следствие также сообщало, что получен генетический материал душегуба, за помощь в поимке которого в прошлом году была объявлена награда в три миллиона рублей.

Поволжский маньяк вернулся?

Пока народ в саратовской глубинке приходил в себя после первого жестокого убийства пенсионеров, всего через три дня, 31 мая, второе убийство потрясло уже всё Поволжье. В селе Колено Екатериновского района соседи обнаружили трупы 82-летней гражданки Юшиной В.М. и её 83-летнего супруга Юшина А.Н. Глава Екатериновского района Сергей Зязин рассказывает об убитых:

"Пожилые супруги. Ему 83 года, ей — 82. Характеризовались положительно. Держали огород, куры у них были, а раньше даже корова, но в связи с возрастом от коровы отказались. Жалоб на них не было".

На этот раз пенсионеров перед смертью жестоко избили, на что указывали многочисленные рубленые раны на головах. Почерк преступления был не вполне характерен для душителя. Но, как и поволжский душегуб, преступник аккуратно закрыл дверь дома на щеколду и ограбил пенсионеров.

Сбивая волну паники, саратовские СМИ начали писать о "преждевременности" версии о возвращении поволжского маньяка. Некий "информированный источник" ИА SaratovNews сообщил: "Убийства не совпадают ни по характеру, ни по способу совершения, ни по географическому признаку. Говорить про то, что их совершил один и тот же человек, — преждевременно. Сейчас оба уголовных дела расследуют разные следственные отделы и об объединении этих преступлений в один кейс речи пока не идёт". Другой "информированный источник" добавил, что "гуляющий" по социальным сетям и в СМИ фоторобот к материалам расследования отношения не имеет".

Однако Лайф в результате недолгого расследования убедился — фоторобот был. И он если не тот же самый, то очень напоминает прежнюю ориентировку.

Что касается географического признака, то убийства произошли относительно недалеко друг от друга, всего лишь два-три часа на машине.

Тот самый душитель или случайный гастролёр?

На днях следователи задержали и предполагаемого убийцу первой пары пенсионеров Гусаровых, задушенных 28 мая. И он уже полностью признал свою вину. По версии следствия, убийцей пенсионеров был некий воронежский бомж, уже целый год околачивающийся в Саратовской области. Будто бы он попросил у стариков еды, а, получив отказ, разозлился и убил их.

Однако по поводу второго убийства на сайте Следкома нет никаких сообщений. Региональные силовики явно не хотят огласки таких пугающих дел и пытаются снизить градус истерии. Но вспыхивающие очаги слухов в социальных сетях это не останавливает.

Саратовская поэтесса Елена Бринёва, живущая в соседнем от Студёного селе, считает, что полицейские поймали того самого поволжского душителя:

"...Маньяка поймали в первой Берёзовке... Сбежал из психушки полтора года назад. Отец подруги работал на складах и как раз тогда этого типа там увидел. Он там спал. Мужчина прогнал его. Тип ругался, говорил, что он из психушки убежал, но он ни в чём не виноват. Тряс справкой. Спросил дорогу на Аткарск. Бомж этот… пришёл к жене полицейского Горшенина и попросил воды. Она его узнала и зашла в дом ему позвонить. Полицейский попросил его задержать. Жена вышла с блинами, завела бомжа в дом… Тут его оперативно и повязали… Он ещё раньше много народу убил, и его посадили в психушку, откуда он благополучно сбежал. Подходил обычно к пожилым людям и просил еды. Кормили — хорошо. Нет — убивал…"

Вопрос, являются ли жестокие убийства саратовских пенсионеров делом рук поволжского маньяка, остаётся открытым. В соцсетях продолжают обсуждать эту версию и раздувать ужас.

А пока даже лицо арестованного на сайте саратовских силовиков предусмотрительно замазано.