Участковый чуть не убил школьниц на "зебре". Виной алкоголь и абхазские номера

В городе Сочи пьяный полицейский на иномарке с абхазскими номерами чуть не отправил на тот свет двух законопослушных школьниц, переходивших дорогу по "зебре". Преступник попытался скрыться с места преступления, ведь абхазские номера его машины не "бьются" по полицейским базам. В скором времени пьяного водителя поймали, но первое время номера на машине тщательно замазывали и полицейские, и местные СМИ.

Вечером 10 июня две шестнадцатилетние девушки шли по Курортному проспекту и решили перейти дорогу, как и полагается — по "зебре". Школьницы и не думали, что попадут под колёса пьяного сотрудника полиции.

Может, это так летняя жара действует на участковых — недавно калмыцкие полицейские убили женщину, спрятав тело в бетонную трубу, другой участковый из Ноябрьска в приступе ревности убил свою жену и лучшего друга, а потом сам застрелился из табельного оружия.

А теперь пьяный сочинский участковый чуть было не отправил на тот свет двух девушек. Школьницы выжили и отправились в больницу, а не в морг. По делу проходит доследственная проверка.

"Замазанные" номера

Эта новость из Сочи была бы проходной, если бы не одно "но". Участковый сбил школьниц на машине с абхазскими номерами. Вероятно, из-за них преступник и попытался скрыться с места преступления, ведь официально машина ему не принадлежит.

Сочинские силовики будто бы пытались скрыть этот факт, тщательно "замазав" номерной знак автомобиля "Тойота-Марк Х". Но в эпоху Интернета что-то скрыть очень трудно — Лайф обнаружил номерной знак машины участкового на одном из абхазских сайтов.

Почему силовики скрывали факт езды своего коллеги на машине с абхазскими номерами? Дело в том, что её нельзя назвать в полной мере законной. С абхазскими номерами ты паркуешься, где хочешь, ездишь с любой скоростью, нарушаешь любые правила, не опасаясь нарваться на штрафы. Камеры не фиксируют абхазские номера: их просто нет в базе. Владелец авто с зелёным абхазским флажком на номере не платит и транспортный налог. Рекламные предложения абхазских автодельцов красочно описывают все выгоды владения сухумскими авто для россиянина.

Всё дело в лояльном абхазском законодательстве. Например, растаможка той же "Тойоты-Марк" с двигателем 2,5 в России обойдётся в несколько сотен тысяч рублей, что увеличивает стоимость автомобиля чуть ли не вдвое. А в Абхазии эта процедура стоит всего-то десять тысяч рублей.

Официально автомобиль с такими номерами принадлежит какому-нибудь ООО в Сухуми, а водит его россиянин по договору приёма на работу. Гаишникам водитель показывает путевой лист, договор аренды автомобиля на ООО и договор о приёме на работу. Правда, нужно следить, чтобы не просрочить таможенный ввоз, для чего время от времени необходимо посещать солнечную Абхазию. Потому столь выгодное предложение лучше всего подходит для Краснодарского края, граничащего с Абхазией напрямую. Местные гаишники прекрасно знают, по какой схеме ездит водитель с зелёными номерами, но ничего сделать с этим не могут, ведь всё, в принципе, законно. На Кубани схема пользуется большой популярностью, на абхазских номерах с удовольствием ездят и сами силовики.

Выгода покупки абхазского авто очевидна. Например, почти новая "праворукая" "Тойота-Марк Х", такая же, на которой участковый и сбил школьниц, обойдётся вам всего в 260 000 рублей. Не удивительно, что такая "вкусная" цена привлекает всех, в том числе и сотрудников полиции. Подробному описанию "преимуществ" владения автомобилем с абхазскими номерами посвящены целые ветки специализированных форумов.

Теперь представьте себе картину: водитель постепенно привыкает не замечать фоторегистраторы и лихачить, как ему вздумается, не опасаясь нарваться на штраф. Единственное, чего нужно бояться — это наряд ГИБДД, который, впрочем, не любит связываться с абхазскими машинами из-за усложнения процедуры регистрации ДТП. Чтобы выписать штрафную квитанцию, нужно определить, на кого зарегистрирован автомобиль. Но информации об абхазских машинах в ГИБДД нет.

Лайф связался с одним из поставщиков абхазских авто на российский рынок, который представился Романом из Краснодара, и выяснил, как происходит сам процесс:

ЛАЙФ — Как это всё можно сделать поэтапно? Например, я хочу купить машину.

Роман — Вы приезжаете на границу — забираете машину, мы пожимаем руки, и я вас тут не вижу. Через год вы обратно приезжаете, платите пять тысяч, я вам делаю новый пакет и вновь год вас не вижу.

ЛАЙФ — Правда, говорят, что штрафы можно не платить?

Роман — Не то чтобы можно не платить — ни штрафов, ни налогов просто нет…

ЛАЙФ — Регистрация в Сухуми?

Роман — Да, но я нахожусь в Краснодаре. Я россиянин, у меня своё ООО.

ЛАЙФ — У вас дороже предложение, чем в самой Абхазии?

Роман — Ну съездите туда, сами увидите. Вы в Абхазии хоть раз были?

ЛАЙФ — Был.

Роман — Ну вот. Там до сих пор всё так же. Короче, не надо бояться. Не платишь только налоги и штрафы, а в остальном всё то же самое . У нас все так ездят. Да что у нас — с Челябинска люди едут, с Курска едут. В Москву самый основной поток машин идёт. Санкт-Петербург, Челябинск, Курск, Воронеж...

ЛАЙФ — А власти это не прикроют? Просто вот участковый попался недавно в Сочи пьяный на абхазских номерах...

Роман — В Сочи 99 процентов ездит на абхазских номерах. Кроме приезжих, все на них ездят. А в Краснодаре на светофор подъезжаешь — пять из десяти машин на абхазских номерах. Я уже десять лет езжу, ничего не изменилось. Одни только сплетни и слухи кто-то распускает, что ой-ой… Завистники, недоброжелатели, что, мол, вот ваши регионы жируют, а я налоги плачу. Есть же такие дебилы, которые штрафы и налоги платят. Ну и пусть платят. Твои проблемы. Если ты лох, то плати. А я не хочу платить! Я живу в таком районе, где вертолётная площадка, — живут солидные дяди и тёти, начальники налоговой и другие бобры. Пусть пешком ходят, что я должен набивать их карманы?

Логика Романа находит живой отклик. Сколько водителей в России пользуются "абхазской" схемой по вышеперечисленным причинам — подсчитать трудно. Но штрафы нужны не только для наполнения бюджета, но и для предотвращения преступлений.

На сайте Следкома подчёркивается, что машина, попавшая в ДТП, была "чужой" и принадлежала родственнику нарушителя. Но машина с абхазскими номерами не может принадлежать россиянину. Сама схема предусматривает, что официальным владельцем машины является ООО, зарегистрированное в Сухуми. А с абхазской фирмы поди спроси...

Схема работает и всех устраивает. А если, например, пьяный участковый сбил школьниц — можно просто замазать абхазские номера в графическом редакторе.