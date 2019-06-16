Падёж оленей. "Ямальский Навальный" готовит эпидемию сибирской язвы?

В Тазовском районе Ямала начался падёж оленей. Местная администрация связывает гибель животных с ослабленным состоянием после зимы и скудной кормёжкой. Однако к любому падежу на Ямале следует относиться с большой осторожностью: по тундре бродят непривитые олени, которые могут стать причиной новой смертельно опасной эпидемии. Самое невероятное в этой истории, что в ней можно усмотреть козни оппозиции, и это не будет притянуто за уши.

В 2016 году на Ямале случилась опасная вспышка сибирской язвы. Болезнь подняла голову впервые за 75 лет. Эпидемия была настолько серьёзной, что для ликвидации последствий задействовали даже вооружённые силы. Около двух с половиной тысяч оленей погибло, заболели и госпитализированы несколько десятков человек. Умер 12-летний ребёнок. Эпидемию остановили, но олени — кочующие животные. Заражённые особи разбрелись по тундре и пали в неизвестных и труднодоступных местах. Заражённое мясо растащили хищники. Таким образом, эпидемия 2016 года вроде и локализована, но споры сибирской язвы живут до ста лет.

Несмотря на такую явную угрозу, в тундре развивается движение "антипрививочников", считающих, что олени умирают именно из-за прививок от сибирской язвы. Среди лидеров "оленьего протеста" можно выделить "ямальского Навального" — Ейко Сэротэтто.

Оппозиционер из тундры бросил вызов ямальским ветеринарам и призывает земляков соглашаться на штраф, но не позволять врачам прививать оленей.

— Мы своё стадо вакцинировать больше не позволим от так называемой сибирской язвы, так как в этом году в стаде пало 200 голов. Странно, что именно в этом году, после вакцинации. То ли от вакцины, то ли по другим возможным причинам, но такого масштабного падежа у нас в стаде никогда не было, — агитирует оленеводов некогда сторонник Навального. В пустынной тундре оппозиционера особо не видно и не слышно, но медийные структуры Ходорковского делают его на местном уровне крупной политической фигурой. А Ейко Сэротэтто организует за это протестные митинги на Ямале.

И у Сэротэтто уже появились последователи. Напуганные единственным на всю тундру оппозиционером ненцы стали бояться водить оленей к ветеринару. Ведь Сэротэтто убеждает их, что посредством вакцинации оленей хотят извести! Эту паранойю в полной мере искоренить не могут даже штрафные санкции.

Ветеринарный врач Андрей Подлужнов занимается разведением оленей и знает проблему не понаслышке. Он рассказал Лайфу, что споры сибирской язвы из мяса непривитого оленя могут легко попасть на мясокомбинат, а потом и на стол человеку, что и произошло в Красноярске: люди поели пельменей "Особенные" и угодили в больницу с обострением опасной бактериологической инфекции. Один из пострадавших умер.

Что же касается антипрививочной оппозиции, то, по мнению Подлужнова, не прививая оленей, некоторые местные жители, возможно, выбивают таким образом субсидии. Мол, техногенная среда приходит в тундру и отнимает у коренных народов среду обитания, а поэтому — давайте компенсацию. Олени им безразличны, а возможность новой эпидемии сибирской язвы не пугает.

— Это не поддаётся никакой логике. Для ненца олень — это всё: одежда, транспорт, пища и чуть ли не друг. Недавно была вспышка сибирской язвы — умирали олени, дети. И после такого отказываться от вакцинации?! — негодует ветеринар Подлужнов.

Ненцы — суровый народ: дети играют клювами убитых птиц, а в качестве витаминного коктейля пьют по стакану свежей оленьей крови, причём кровь должна быть обязательно тёплой. Оленьи рога считаются у ненцев лакомством и деликатесом. Подарок на день рождения ненец получает всего один раз — когда рождается: его семье дарят живого оленя. Северные олени для ненцев являются практически всем: едой, одеждой, средством передвижения. Но олени — источник всевозможной заразы, самой опасной из которой является сибирская язва.

Чиновник Департамента сельского хозяйства ЯНАО на условиях анонимности рассказал Лайфу, что при соблюдении всех условий новой вспышки сибирской язвы не будет.

— Во-первых, прошлая эпидемия была в Ямальском районе, а не в Тазовском. Так что здесь, скорее всего, виной обычная безалаберность оленеводов. Если хозяин оленей следит за поголовьем, ничего такого быть не может. После зимы олени ослаблены, а на Ямале ещё кое-где снег идёт. Вспышка сибирской язвы в 2016 году произошла из-за очень тёплого лета: жара растопила могильники, в которых захоронены олени, погибшие во время предыдущей эпидемии, в 1941 году. Таким образом эпидемия расползлась по Ямалу…

А этот Ейко Сэротэтто, по моим сведениям, ни дня не жил в тундре. Всё, что ему нужно, так это попиариться на любом негативе, — констатирует источник Лайфа.