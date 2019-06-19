"Остаюсь советским человеком". Почему на Рублёвке застрелился топ-менеджер РЖД

Тёплым июльским днём жителей респектабельного подмосковного села Иславское встревожил громкий хлопок. В тиши шикарного особняка, расположенного в живописном месте между рекой Москвой и Рублёво-Успенским шоссе, застрелился бывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов. Что заставило жёсткого управленца уйти из жизни и почему его называли советским человеком, разбирался Лайф.

За секунду до смерти его рука сжимала незарегистрированный револьвер системы Нагана 1906 года выпуска. Бывший руководитель Свердловской железной дороги застрелился в своей ванной. Миронов ушёл как дореволюционный дворянин, не стерпев уголовного преследования.

Опросив знакомых и друзей погибшего, следователи установили, что в последнее время Миронов находился в "сложном эмоциональном состоянии", отсюда и приоритетная версия о самоубийстве.

Рублёвский особняк советского человека

"Советский человек", как называли его друзья и коллеги, любил прошлое: помимо орудия самоубийства — нагана 1906 года калибра 7,62 — у Миронова была коллекция раритетных машин. Впрочем, по другой версии, Миронов с друзьями хотели открыть музей этих самых раритетных машин. Что же касается жилья, то особняк бывшего руководителя Свердловской железной дороги представлял собой настоящее произведение искусства. Один из строителей этого арт-объекта восхищённо заявлял: "Это не дом для проживания, а целый музей: там находятся драгоценности, как в Эрмитаже". Так или иначе, именно с любовью "советского человека" Алексея Миронова к своему рублёвскому особняку и связано первое уголовное дело.

В 2015 году на счёт ООО "Премиум", подрядившегося делать дизайнерский эскиз дома Миронова, поступил перевод в 727 тысяч, произведённый директором "Стройтикса" Савраниным. Этот перевод следствие посчитало взяткой за покровительство в получении подрядов РЖД.

Адвокаты Миронова утверждают, что подзащитный об этом переводе даже не знал и это была банальная провокация взятки, которую можно было "активировать" в любой подходящий момент, что и произошло в ноябре 2018-го.

Взятка или провокация?

Свердловскую железную дорогу Миронов возглавлял с 2011 года и зарекомендовал себя в среде железнодорожников как грамотный управленец. Миронова считали на Урале человеком пришлым, и, возможно, он кому-то перешёл дорогу. Например, своему заму Алексею Кочневу.

Написавший заявление Савранин ранее отсидел семь лет по статье 111 ч. 4 умышленное причинение тяжкого вреда потерпевшему (повлёкшее по неосторожности его смерть). Он плотно и довольно долго работал с Кочневым, который и посоветовал Миронову нанять ООО "Премиум" для выполнения работ по дизайн-макету рублёвского особняка. Субподрядчиком "Премиума" и была савранинская "Стройтикс".

До последнего Миронов хотел не только оправдательного приговора, но и своей полной реабилитации с продолжением работы в структурах РЖД. Но по сообщению пресс-службы Свердловской РЖД, "полномочия прежнего начальника СвЖД — Алексея Миронова — прекращены в связи с окончанием 6 апреля 2019 года срока трудового контракта".

Кто поддерживал Миронова после увольнения из РЖД

Сразу после самоубийства Миронова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, хорошо знавший погибшего, написал в своём инстаграме уважительный некролог, призвав прекратить междоусобную брань, и, очевидно, представляя Миронова жертвой этих "голодных игр".

— ...Силовые структуры не должны использовать знамя этой борьбы (с коррупцией. — Прим. Лайфа) ради увеличения своего могущества и влияния. К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны. Ценой оказывается человеческая судьба, а иногда и жизнь.

Ещё во время первых судебных заседаний адвокаты представили ходатайство от коллег. Письмо в поддержку Миронова с крайне положительными характеристиками подписали многие: от бывшего министра путей сообщения СССР до Героя Социалистического Труда — машиниста электровоза.

Так всё-таки, почему ушёл из жизни человек, которого буквально на днях выпустили под залог?

По сообщению знакомых, которые встречали его после СИЗО, их взгляду предстал совершенно другой человек, подавленный и сломленный. Вот что пишет в своём фейсбуке свердловский журналист Алексей Остапов:

— Я с ним немного был знаком до всей истории — это был жесточайший технарь-железнодорожник. То есть дорога на первом месте. А тут сломали. Он в суде реально, когда из-за косяков следователей остался без адвокатов, которые физически не успевали вернуться, боялся лишнее слово сказать. А потом ещё и заседание закрыли. В общем, был мощный мужик, но сломать сумели.

Мотив самоубийства

Возможно, первое дело по взятке и развалилось бы, поскольку Миронов даже не знал Савранина лично, но в феврале было инициировано новое дело и тоже по взятке.

По версии следствия, некий Петрыкин за 180 тысяч купил стройматериалы для стройки того самого злополучного дома Алексея Миронова, где топ-менеджер впоследствии и застрелился. И следствие опять посчитало, теперь уже стройматериалы, взяткой за покровительство при получении контрактов РЖД.

Источник Лайф, близкий к погибшему, рассказал, что эти "взяточные" эпизоды мало волновали Миронова, он не принимал их всерьёз и надеялся на оправдательный приговор. По-настоящему "добил" его третий вменяемый ему эпизод — статья 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы).

Миронов дал устное указание выделить щебень на ремонт дороги из резервов Свердловской дирекции по ремонту пути, несмотря на то что по контракту этот щебень должна была приобрести компания ООО "СВстройсервис", принадлежащая тому же бизнесмену Петрыкину, якобы давшему Миронову взятку стройматериалами.

Источник Лайфа говорит, что Миронов был человеком старой закалки и для выполнения задачи мог где-то пойти против должностных инструкций: "Он не мог понять, как его могут в таком обвинять! Реально пустил поезда, спас дорогу, а ему за это ещё и предъявляют. Я думаю, что обвинение по щебню и послужило последней каплей".

Человек старой закалки не в первый раз отступал от должностных инструкций. Например, в протоколах судебного заседания отражено, что Миронов гордился наградой за свой вклад в операцию по принуждению Грузии к миру в 2008 году. В тот момент остро встал вопрос о переброске войск, но оказалось, что нет логистической возможности. И тогда Миронов волевым решением приказал что-то освободить, что-то поменять в графике движения поездов, и благодаря этому миротворцы в Южную Осетию прибыли вовремя.

После самоубийства в комоде особняка на Рублёвке нашли письмо, адресованное близким. Им Миронов объясняет мотивы своего поступка: "Не хочу быть опозоренным, остаюсь советским человеком, служил на благо России".

Закон бумеранга

Сразу после смерти Миронова распространилась информация: следователи Екатеринбурга возбудили уголовное дело на Алексея Кочнева, бывшего зама погибшего, и тоже по даче взятки.