Любимые "лексусы" губернатора Островского. Если нельзя, но очень хочется…

Лайф уже писал, как в Смоленской области год назад появился новенький "лексус" за 8 млн рублей. В массажных креслах люксового автомобиля разъезжает губернатор Алексей Островский. И вроде бы по понятиям всё правильно — большой автомобиль для большого человека. Вот только закон позволяет чиновнику покупать автомобили из бюджета не дороже 2,5 млн. Как смоленскому губернатору удалось пересесть на "лесус" за 8 миллионов, разбирался Лайф.

Соратника Владимира Жириновского, бывшего депутата Госдумы Алексея Островского назначили губернатором Смоленской области в 2012 году. Это в далёких 90-х Алексей — никому не известный журналист-стрингер, а сейчас большой человек. Москвич Островский приехал поднимать область с колен и даже повысил показатели предпринимательской деятельности. Только вот и госдолг области тоже несколько подрос. Примерно в три раза.

Новый губернатор поначалу-то даже громко пообещал избавиться от синей мигалки на крыше служебной машины, но вместо этого сам сел за руль "лексуса" 2012 года (как видно на фото ниже). Возможно, это как-то экономит бюджетные средства на оплату услуг профессионального водителя. Или Островскому просто нравится водить "лексус".

Но время не щадит даже представительские автомобили, и в 2018 году Островский пересаживается на "лексус" поновее, который администрация себе вроде и позволить не могла. В соответствии с законодательством покупка автомобилей из бюджетных средств стоимостью более 2,5 млн рублей запрещена. Но волшебным образом новый "лексус" 2018 года за 8 миллионов в губернаторском гараже появляется. А старым остаётся только номер АМР. Будь номерной знак одушевлён, он мог бы ничего и не заметить, перекочевав с одного люксового автомобиля на такой же помоложе. Но в небольшой Смоленской области даже небольшие перемены в губернаторских "лексусах" в глаза бросаются.

Смоленский активист и блогер Александр Богомаз направил в прокуратуру письмо с просьбой проверить, откуда в пользовании у губернатора новенький люксовый автомобиль. Но хайпа блогер не словил. Прокуратура ответила — всё законно. Администрации Смоленской области "лексус" просто... подарили.

Причём подарок сделал Фонд поддержки предпринимательства, созданный самой Администрацией Смоленской области… Круг замкнулся. Правда, на конец 2017 года на балансе фонда находится всего 1 млн рублей. А в 2018-м он покупает автомобиль за 8 млн. Мы ясно видим в уставе фонда, что денежные средства туда могут поступать из нескольких источников: от учредителя (то есть той же администрации области), из бюджетов, в виде дивидендов, добровольных взносов и иных источников. Так откуда именно взялись 8 миллионов на покупку нового "лексуса"?

Чтобы разобраться в происходящем, Лайф запросил справку автокода. И действительно, автомобиль с таким номером находился сначала в собственности одного юридического лица Смоленской области, а затем перешёл в собственность другого. Всё совпадает. Фонд купил — передал администрации.

А в соответствии с госзакупкой от декабря 2018 года на техобслуживание административных "лексусов", новичок действительно стоит в гараже Администрации Смоленской области.

Даже по самым скромным подсчётам, исходя из последних госзакупок по техобслуживанию автомобилей, в автопарке областной администрации четыре Lexus, семь Land Cruiser, 22 Toyota Camry, 67 SKODA, 6 Volkswagen и один Mercedes-Benz SClass S500 4Matiс — старенький уже, 2012 года...

Факт подарка нового "лексуса" — неоспорим. Интересно, что "лексус" поступает в управление автопарка администрации 21 июня 2018 года, а 25 июня проводится переназначение наблюдательного совета фонда. Но, может, просто совпадение. Где целый наблюдательный совет фонда поддержки предпринимательства, а где какой-то "лексус". Впрочем, в этом случае где-то очень рядом.

В наблюдательный совет, кстати, входит восемь самых близких к губернатору Островскому чиновников. Например, председатель совета — Ростислав Ровбель, по совместительству заместитель самого губернатора. Инна Савина — начальник областного Департамента бюджета и финансов, Алексей Гусев — начальник Департамента имущества и земельных отношений. Именно этот департамент и владеет фондом.

По предположению блогера Александра Богомаза, местные правоохранители очень лояльны губернатору. О чём, например, свидетельствует и такой удивительный факт, почерпнутый Лайфом из местных СМИ: в 2018 году они выявили полсотни штрафов на губернаторский "лексус" всего за пару месяцев его эксплуатации, и все они выписаны исключительно на московских дорогах, а в Смоленской области губернаторский автомобиль, по всей видимости, правил не нарушает. Политически верное решение — подавать жителям области пример соблюдения ПДД. Конечно, не самое верное решение — не соблюдать ПДД в Москве, но в столице-то номеров АМР и новых "лексусов" не перечесть...

Лайф обратил внимание и на другую странность "волшебного" "лексуса" губернатора. В справке, полученной Лайфом от автокода, отсутствуют сведения и о каких-либо ДТП с участием автомобиля, однако есть сведения о ремонте "лексуса" на общую сумму 210 тысяч рублей.

В ремонтных работах указаны замена двери, молдинга, бампера, покраска и ряд других работ, которые обычно говорят о том, что автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие. Но свидетельствует ли это об игнорировании правоохранителями ДТП с участием "особого" автомобиля или "решении вопроса на месте"? Необязательно, ведь на представительский автомобиль вполне мог упасть метеорит, а такой редкий случай не предусмотрен страховым полисом. Ну, форс-мажор, бывает. Вот падение метеорита в Челябинской области стало громким событием, а в Смоленской, кажется, всё проходит по-тихому.

Но, в общем, чудеса случаются в Смоленской области довольно часто, многие из них как-то связаны с губернатором и автомобилями марки Lexus. Тут, казалось бы, оставался ещё серьёзный вопрос, почему областной Фонд поддержки предпринимательства вместо того, чтобы поддерживать предпринимателей, добывает смоленской администрации представительские автомобили. Но всё по закону — снова отвечает блогеру Богомазу смоленская прокуратура.

Напомним — губернатор Островский является членом Высшего совета ЛДПР. В прошлом году, когда Островский пересел на новый Lexus, его партия внесла на рассмотрение популистский проект, благодаря которому "соколы Жириновского" собирались пересадить чиновников на недорогие автомобили. А в марте этого года, когда видный региональный партиец Lexus уже обкатал, все члены фракции ЛДПР в Госдуме проголосовали за.

На сайте Минюста России Лайф видит отчёт о расходовании средств фондом за 2018 год. И в соответствии с ним, помимо целевого расходования бюджетных средств, есть графа "Прочие расходы" в разделе расходования иных денежных средств. И сумма этих прочих расходов в 2018 году почти 31 млн, может, там и спрятался новый Lexus, на котором ездит губернатор…

Лайф выяснил, что последнюю проверку Фонда поддержки предпринимательства областное Министерство юстиции проводило в августе 2017 года. После проверок не было, на 2019 год тоже не запланировано. Прокуратура Смоленской области не нашла основания в инициировании перед Минюстом внеплановой проверки. Однако налицо использование средств областного фонда с целями, далекими от помощи смоленским предпринимателям. Чем поможет Lexus в администрации простому предпринимателю средней руки, например?

Давняя истина гласит — если в России есть закон, его всегда можно обойти. А тут и обходить не пришлось. Положена тебе как чиновнику машина за 2,5 млн, но не ездить же уважаемому человеку на "камри" или "октавии". Подчинённые поймут, Фонд поддержки предпринимательства поработает сверхурочно, и вот ты — уже в салоне нового шикарного Lexus за 8 млн с теми же государственными номерами и мигалкой. Остаётся только один вопрос: почему не "мерседес" или БМВ? Но это уже дело вкуса губернатора Островского. Смоленская прокуратура со вкусами губернатора не спорит. Но, может, большой Lexus видится на расстоянии?

Редакция Лайфа направила письмо в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении фонда, Администрации Смоленской области и областной прокуратуры. А также в рамках надзора за исполнением закона внести акт реагирования в Министерство юстиции России для инициирования внеплановой проверки деятельности Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства с целью выявления нарушений законодательства и, при наличии, коррупционной составляющей.