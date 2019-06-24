Любимые "лексусы" губернатора Островского. Если нельзя, но очень хочется…
Коллаж © LIFE. Фото © © Keytown.me, Информагентство "О чём говорит Смоленск" , Shutterstock
Соратника Владимира Жириновского, бывшего депутата Госдумы Алексея Островского назначили губернатором Смоленской области в 2012 году. Это в далёких 90-х Алексей — никому не известный журналист-стрингер, а сейчас большой человек. Москвич Островский приехал поднимать область с колен и даже повысил показатели предпринимательской деятельности. Только вот и госдолг области тоже несколько подрос. Примерно в три раза.
Новый губернатор поначалу-то даже громко пообещал избавиться от синей мигалки на крыше служебной машины, но вместо этого сам сел за руль "лексуса" 2012 года (как видно на фото ниже). Возможно, это как-то экономит бюджетные средства на оплату услуг профессионального водителя. Или Островскому просто нравится водить "лексус".
Но время не щадит даже представительские автомобили, и в 2018 году Островский пересаживается на "лексус" поновее, который администрация себе вроде и позволить не могла. В соответствии с законодательством покупка автомобилей из бюджетных средств стоимостью более 2,5 млн рублей запрещена. Но волшебным образом новый "лексус" 2018 года за 8 миллионов в губернаторском гараже появляется. А старым остаётся только номер АМР. Будь номерной знак одушевлён, он мог бы ничего и не заметить, перекочевав с одного люксового автомобиля на такой же помоложе. Но в небольшой Смоленской области даже небольшие перемены в губернаторских "лексусах" в глаза бросаются.
Смоленский активист и блогер Александр Богомаз в прокуратуру письмо с просьбой проверить, откуда в пользовании у губернатора новенький люксовый автомобиль. Но хайпа блогер не словил. Прокуратура ответила — всё законно. Администрации Смоленской области "лексус" просто... подарили.
Причём подарок сделал поддержки предпринимательства, созданный самой Администрацией Смоленской области… Круг замкнулся. Правда, на конец 2017 года на балансе фонда находится всего 1 млн рублей. А в 2018-м он покупает автомобиль за 8 млн. Мы ясно видим в уставе фонда, что денежные средства туда могут поступать из нескольких источников: от учредителя (то есть той же администрации области), из бюджетов, в виде дивидендов, добровольных взносов и иных источников. Так откуда именно взялись 8 миллионов на покупку нового "лексуса"?
Чтобы разобраться в происходящем, Лайф запросил справку автокода. И действительно, автомобиль с таким номером находился сначала в собственности одного юридического лица Смоленской области, а затем перешёл в собственность другого. Всё совпадает. Фонд купил — передал администрации.
А в соответствии с от декабря 2018 года на техобслуживание административных "лексусов", новичок действительно стоит в гараже Администрации Смоленской области.
Даже по самым скромным подсчётам, исходя из последних госзакупок по техобслуживанию автомобилей, в автопарке областной администрации четыре Lexus, семь Land Cruiser, 22 Toyota Camry, 67 SKODA, 6 Volkswagen и один Mercedes-Benz SClass S500 4Matiс — старенький уже, 2012 года...
Факт подарка нового "лексуса" — неоспорим. Интересно, что "лексус" поступает в управление автопарка администрации 21 июня 2018 года, а 25 июня проводится переназначение наблюдательного совета фонда. Но, может, просто совпадение. Где целый наблюдательный совет фонда поддержки предпринимательства, а где какой-то "лексус". Впрочем, в этом случае где-то очень рядом.
В наблюдательный совет, кстати, входит восемь самых близких к губернатору Островскому чиновников. Например, председатель совета — Ростислав Ровбель, по совместительству заместитель самого губернатора. Инна Савина — начальник областного Департамента бюджета и финансов, Алексей Гусев — начальник Департамента имущества и земельных отношений. Именно этот департамент и владеет фондом.
По предположению блогера Александра Богомаза, местные правоохранители очень лояльны губернатору. О чём, например, свидетельствует и такой удивительный факт, почерпнутый Лайфом из местных СМИ: в 2018 году они выявили на губернаторский "лексус" всего за пару месяцев его эксплуатации, и все они выписаны исключительно на московских дорогах, а в Смоленской области губернаторский автомобиль, по всей видимости, правил не нарушает. Политически верное решение — подавать жителям области пример соблюдения ПДД. Конечно, не самое верное решение — не соблюдать ПДД в Москве, но в столице-то номеров АМР и новых "лексусов" не перечесть...
Лайф обратил внимание и на другую странность "волшебного" "лексуса" губернатора. В справке, полученной Лайфом от автокода, отсутствуют сведения и о каких-либо ДТП с участием автомобиля, однако есть сведения о ремонте "лексуса" на общую сумму 210 тысяч рублей.
В ремонтных работах указаны замена двери, молдинга, бампера, покраска и ряд других работ, которые обычно говорят о том, что автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие. Но свидетельствует ли это об игнорировании правоохранителями ДТП с участием "особого" автомобиля или "решении вопроса на месте"? Необязательно, ведь на представительский автомобиль вполне мог упасть метеорит, а такой редкий случай не предусмотрен страховым полисом. Ну, форс-мажор, бывает. Вот падение метеорита в Челябинской области стало громким событием, а в Смоленской, кажется, всё проходит по-тихому.
Но, в общем, чудеса случаются в Смоленской области довольно часто, многие из них как-то связаны с губернатором и автомобилями марки Lexus. Тут, казалось бы, оставался ещё серьёзный вопрос, почему областной Фонд поддержки предпринимательства вместо того, чтобы поддерживать предпринимателей, добывает смоленской администрации представительские автомобили. Но всё по закону — снова отвечает блогеру Богомазу смоленская прокуратура.
Напомним — губернатор Островский является членом Высшего совета ЛДПР. В прошлом году, когда Островский пересел на новый Lexus, его партия внесла на рассмотрение популистский проект, благодаря которому "соколы Жириновского" собирались пересадить чиновников на недорогие автомобили. А в марте этого года, когда видный региональный партиец Lexus уже обкатал, все члены фракции ЛДПР в Госдуме проголосовали за.
На сайте Минюста России Лайф видит о расходовании средств фондом за 2018 год. И в соответствии с ним, помимо целевого расходования бюджетных средств, есть графа "Прочие расходы" в разделе расходования иных денежных средств. И сумма этих прочих расходов в 2018 году почти 31 млн, может, там и спрятался новый Lexus, на котором ездит губернатор…
Лайф выяснил, что последнюю проверку Фонда поддержки предпринимательства областное Министерство юстиции в августе 2017 года. После проверок не было, на 2019 год тоже не запланировано. Прокуратура Смоленской области не нашла основания в инициировании перед Минюстом внеплановой проверки. Однако налицо использование средств областного фонда с целями, далекими от помощи смоленским предпринимателям. Чем поможет Lexus в администрации простому предпринимателю средней руки, например?
Давняя истина гласит — если в России есть закон, его всегда можно обойти. А тут и обходить не пришлось. Положена тебе как чиновнику машина за 2,5 млн, но не ездить же уважаемому человеку на "камри" или "октавии". Подчинённые поймут, Фонд поддержки предпринимательства поработает сверхурочно, и вот ты — уже в салоне нового шикарного Lexus за 8 млн с теми же государственными номерами и мигалкой. Остаётся только один вопрос: почему не "мерседес" или БМВ? Но это уже дело вкуса губернатора Островского. Смоленская прокуратура со вкусами губернатора не спорит. Но, может, большой Lexus видится на расстоянии?
Редакция Лайфа направила письмо в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении фонда, Администрации Смоленской области и областной прокуратуры. А также в рамках надзора за исполнением закона внести акт реагирования в Министерство юстиции России для инициирования внеплановой проверки деятельности Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства с целью выявления нарушений законодательства и, при наличии, коррупционной составляющей.
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