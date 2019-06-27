Голунов свободен, а другие нет. Как журналист "Звезды" отсидел 3 года по-тихому

Скандал с Иваном Голуновым мощной волной поднял со дна судебного болота мутные уголовные дела, схожие по почерку. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов попросил генпрокурора проверить дело 2016 года. Тот год стал рекордным по наркотическим преступлениям за всё последнее десятилетие. К началу 2017-го в России за решёткой находилось 627 702 человека, из которых 138 154 за хранение или сбыт наркотиков — почти четверть... Журналист телеканала "Звезда" Андрей Евгеньев отбывает наказание за хранение наркотиков, которые, по его словам, ему подбросили сами опера ОМВД "Щукино". Вроде бы обычное дело, таких, как он, — сотни тысяч. Только вот в деле Евгеньева чудовищное количество нестыковок, которые проигнорированы правоохранителями и могут повернуть обвинение на 180 градусов...

Для родных, друзей и коллег Андрей Евгеньев — истинный патриот, отважный парень, музыкант и просто хороший человек. Во время срочной службы на ракетном катере "Ивановец" в Крыму его наградили медалями "За возвращение Крыма" и "За участие в военном параде Победы" в честь 70-летия освобождения Севастополя. Своими наградами и служебными успехами Андрей гордился. В родном Иванове он работал корреспондентом "Вести-Иваново", но мечта стать военкором привела Андрея в Москву — на телеканал "Звезда".

На канале Минобороны Евгеньев проработал всего ничего — несколько месяцев. 13 октября 2016-го стало для него роковым и последним днём свободы. И уже три года журналист за решёткой...

Версия следствия и решения судов

Лайф ознакомился с материалами уголовного дела Евгеньева, которые предоставила семья осуждённого. И нашёл множество кричащих разногласий в показаниях, документах и выводах правоохранителей.

По версии обвинения, все начиналось вполне стандартно. У разыскников московского ОМВД "Щукино" появилась оперативная информация, что некий молодой человек покупает и употребляет запрещённые вещества возле станции метро "Октябрьское Поле". И, как всегда, у молодого человека "максимально точные приметы" — нормальное телосложение, волосы тёмные, а рост 175–180 сантиметров.

13 октября 2016 года двое оперативников под руководством начальника ОУР ОМВД "Щукино" капитана полиции Вячеслава Горнеева дежурили возле метро "Октябрьское Поле", чтобы задержать злодея. По версии того же начальника, подходящий по приметам парень появился возле входа в метро без десяти двенадцать ночи. Они втроём подошли к нему, как положено законом, представились и предъявили служебные удостоверения. Дальше — как в детективном сериале. Парень попытался сбежать, но его задержали. На дворе ночь, понятых не сыщешь, да и погода испортилась, поэтому досмотр задержанного решили провести в отделе.

Оказалось, что попался оперативникам журналист "Звезды" Андрей Евгеньев. Парня досмотрели, в карманах джинсов обнаружили наркотики. В одном кармане гашиш, в другом спайс. Возбудили дело по хранению в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) — от трёх до десяти лет лишения свободы. Дело лёгкое: пара экспертиз, один обвиняемый, а из свидетелей обвинения — только сотрудники полиции, да ещё понятые, которые, не секрет, часто бывают "прикормлены" теми же операми.

Дело ушло в Хорошёвский райсуд на показаниях, по сути, заинтересованных лиц. По информации из обвинительного заключения, со стороны защиты не допрошен ни один свидетель. Первая судья, которой в руки попало дело Евгеньева, — Виктория Котенева — нарушения, допущенные сотрудниками "Щукино", заметила и вернула материалы на доследование. Но судью быстро убрали, поменяли на другого — Дмитрия Зинякова, который никаких нарушений не нашёл и приговорил Евгеньева к трём годам лишения свободы. Адвокаты журналиста обжаловали приговор, но ни один последующий суд так и не заметил множества нестыковок в деле Евгеньева.

Сказка о потерянном времени... и телефоне

Хранение наркотиков — преступление длящееся. То есть преступник хранит запрещённые вещества до тех пор, пока сотрудники не пресекают это хранение. Поэтому так важно установить, когда именно человек был задержан.

В своих показаниях Евгеньев рассказывает, что в день задержания, 13 октября 2016 года, после девяти вечера он шёл к метро "Октябрьское Поле" после встречи со знакомым — Давидом (о нём позже) — и разговаривал по телефону со своей подругой Екатериной. Возле метро к нему подошли двое мужчин в гражданской одежде, сказали "не дёргаться, держать руки перед собой и следовать за ними в машину". Согласно детализации звонков, разговор с девушкой закончился в 21 час 13 минут. Екатерина слышала, как к Андрею подошли сотрудники, и она может подтвердить, что фактическое задержание произошло именно в указанное время. Но следователь попросту отказывается допрашивать, возможно, единственного свидетеля защиты Евгеньева.

Как видим, следователь заранее и без допроса сделал вывод, что Екатерина никакой не свидетель и "не может знать всех обстоятельств" дела. А показания девушка дала уже только в суде:

— В 21:05 мне позвонил Андрей, мы разговаривали, потом слышу голос, молодой человек, что вы здесь делаете, сказали, вытащите руки из кармана, и он потом сказал, что сейчас разберётся и перезвонит. Потом я ему звонила — были просто длинные гудки.

Доказать правдивость показаний девушки очень просто — посмотреть детализацию звонков, по которой они с Андреем действительно разговаривали в это время. Но ни следствие, ни суд это доказательством не посчитали.

— Детализацию телефонных соединений между Екатериной и Андреем суд не признал доказательством местонахождения Евгеньева в момент разговора, что правильно. Но вместе с тем суд слукавил и проигнорировал биллинг, то есть расположение базовых станций относительно телефона.

Биллинг в совокупности с показаниями Екатерины и детализацией разговоров чётко доказывает время и местонахождение Евгеньева в момент задержания.

Если посмотреть по базовым станциям, в момент окончания разговора и фактического задержания в 21 час 13 минут Андрей находился у метро "Октябрьское Поле". А затем было несколько звонков, он на них не отвечал, но двигался в сторону ОВД Щукинского. В 21:40 раздаётся ещё один звонок — и по станции он находится уже в Щукинском отделе.

Это всё есть в материалах дела, но суд это просто проигнорировал! — возмущается адвокат Игорь Михеев.

То есть задержали Андрея на 2,5 часа раньше, чем в официальной версии. Парадокс в том, что телефон, главное свидетельство реального времени задержания, из дела пропал. В документах обыска и изъятия вещей Андрея он даже не упоминается. Трудно представить, что у задержанного на улице человека нет с собой ни телефона, ни ключей от квартиры, ни денег.

Адвокат Игорь Михеев делится с Лайфом и другими "нестыковками" дела, например, о "пропавшем" телефоне журналиста:

— Сотрудник полиции по фамилии Аношенков 14 или 15 раз на вопросы прокурора и защитника, в разных интерпретациях, подтвердил, что телефон у Андрея был. И в момент задержания был, его изымали. И знаете, как оценил суд его показания? "Показания свидетеля Аношенкова относительно телефона носят предположительный характер"...

Хорошёвский райсуд доводы защиты снова проигнорировал и принял версию следствия, что если телефон не изымали по документам, значит, его и не было...

По материалам дела можно заметить, следователь и сам запутался: был телефон — не был. В одном из ответов адвокату он ссылается на переписку из того же "несуществующего" телефона. Ниже приводим цитату из постановления следователя.

"В ходе следствия уже был допрошен свидетель Поляков И.С. (оперативный сотрудник. — Прим. Лайфа), который сообщил, что сотрудниками был получен доступ к социальной сети "ВКонтакте" обвиняемого Евгеньева А.А. ... Сам Евгеньев А.А. пояснил, что в момент его задержания сотрудниками полиции у него была включена в принадлежащем ему мобильном телефоне социальная сеть "ВКонтакте", которую он не успел выключить, и при нём сотрудники полиции просматривали социальную сеть "ВКонтакте"...

По мнению адвоката Евгеньева — Игоря Михеева, телефон намеренно не вписали в протокол изъятия. Ведь проще сделать вид, что телефона у Андрея не было, чем увидеть, как его мобильный движется сам по себе от метро "Октябрьское Поле" до ОМВД "Щукино".

Что же делали опера с задержанным эти 2,5 часа до момента официального досмотра? Видеозаписи с камер возле метро и отдела полиции, возможно, пролили бы свет на эту историю, но их тоже в деле нет.

"Ты теперь не журналист, ты теперь наркоман..."

По словам Евгеньева, после задержания его привезли в отдел, где подкинули для начала маленький кубик гашиша в карман куртки. Вызвали понятых и изъяли наркотик под протокол. Андрею предложили сделку: он купит наркотик у своего знакомого Давида, который якобы наркоторговец, а опера его отпустят и подарят 50 граммов гашиша в качестве вознаграждения — и, главное, ему ничего за это не будет. Андрей на "сделку" не пошёл. И только тогда, по словам Андрея, он и познакомился с начальником щукинского розыска Вячеславом Горнеевым. Андрей утверждает, что не видел Горнеева до этого, хотя, по всем документам дела, начальник розыска сам участвовал в задержании возле метро.

Чтобы добиться контрольной закупки, двое сотрудников держали за руки, а начальник бил ладонями по щекам, придушивал за шею, бил кулаками в область солнечного сплетения и паха. Из показаний Андрея Евгеньева

Из показаний осуждённого, он отказался делать контрольную закупку и тогда Горнеев лично положил ему в карманы джинсов свёртки с гашишем и спайсом. В кабинет пригласили новых понятых и изъяли уже столько наркотиков, что хватило на "крупный размер".

Горнеев затянулся сигаретой и произнёс: "Ты теперь не журналист, ты теперь наркоман" Из интервью Евгеньева в СИЗО "Вести. Дежурная часть" 2018 г.

Что интересно, срезы ногтей, карманов джинсов, смывы с ладоней Андрея не показали наличия на них наркотиков.

Но следователь исключил эти выводы из материалов дела. Адвокат просил провести ещё и сравнительную экспертизу и проверить, чьи отпечатки на свёртках. Но следствие снова отказало защите Евгеньева.

Знакомый Андрея — Давид, по прозвищу Дато, с которым они начали общаться на почве музыкальных увлечений, заявил на допросе, что Евгеньева вообще не знает, а страницу ВК у него взломали.

Почему в деле оказалась переписка из "ВКонтакте" между Андреем и Давидом, никто пояснить не может. Телефона якобы не было, официально данные у администрации соцсети не запрашивали. Даже судья не понял, откуда скриншоты переписки. Но вместо того, чтобы разобраться, не с пропавшего ли телефона Андрея оперативники её взяли и где тогда телефон, судья просто исключает скриншоты из доказательств.

"Ведёт антиобщественный образ жизни"...

По медосвидетельствованию, проведённому после задержания, Андрей находился под каннабиноидами. Так показывают анализы, но никаких внешних признаков наркотического опьянения не установлено. Сознание ясное, одежда чистая, инъекций нет, зрачки в норме, речь тоже. Повторное освидетельствование, даже после запроса адвоката, не проводилось.

А экспертизу Андрею следователь назначил спустя почти 3 месяца после задержания, хотя обычно по делам о наркотиках её назначают сразу после возбуждения уголовного дела. Но, самое главное, экспертиза показала: Евгеньев не наркоман.

По поводу каннабиноидов Андрей предположил, что в кальян, который он курил со знакомыми за несколько дней до задержания, могли быть добавлены наркотики, но он об этом не знал. Проверять версию Евгеньева следствие не стало. Даже справки о том, что на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах Евгеньев не состоит, были получены только к концу расследования, в марте 2017 года.

Остаётся загадкой, на какие документы ссылалось следствие, когда в 2016 году просило суд посадить Евгеньева в СИЗО. В ходатайстве об аресте указано, что Андрей ведёт антиобщественный образ жизни и может скрыться от суда и следствия.

Остаться на свободе Евгеньеву не помогли ни отсутствие судимостей, ни положительные характеристики, ни медали. Казалось бы, простое дело, несколько свидетелей, один обвиняемый и пара экспертиз, но расследование шло полгода. Уж не затягивало ли следствие сроки, чтобы потом уже ничего нельзя было доказать "по горячим следам"?

Полиграф показал: Евгеньева били

Чтобы доказать, что сотрудники полиции били Андрея, адвокат просил следователя изъять нижнее бельё, на котором были следы крови от ударов.

В ответ следователь просто пишет, что данных о телесных повреждениях нет.

Правда, для порядка следователь выделяет материалы для проведения проверки в отношении щукинских оперативников по превышению должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Но Следком отказывает в возбуждении уголовного дела — доказательств не нашли. А независимая проверка на полиграфе показала: начальник оперов Вячеслав Горнеев — лжёт...

По словам адвоката Игоря Михеева, исследование на полиграфе нередко принимается как доказательство, когда это полезно следствию и суду, поэтому экспертизу, подтверждающую версию обвиняемого, в расчёт не приняли.

К слову, два опера, участвовавшие в задержании Евгеньева, в том же 2016 году были уволены из органов внутренних дел за вождение в нетрезвом виде.

Деятельность сотрудников ОВД "Щукино" открыто обсуждается в Сети. Мы не знаем, являются ли сообщения на этом интернет-форуме правдой, но пользователи описывают ситуации, очень похожие на то, что происходило с Евгеньевым, по версии защиты.

Щукинцев всё-таки проверяют

По факту избиений в отделе "Щукино" возбудили уголовное дело (ст. 286 УК РФ). Но не по заявлению журналиста. Его отец Анатолий Евгеньев объясняет Лайфу:

— Дело-то возбудили благодаря другой жертве этих же полицейских, Михеенко Никите. Это московский студент, который попал примерно в такую же ситуацию. Но, в отличие от Андрея, ему, как я понимаю, подкинули больший объём и вменили умысел на сбыт. Если Андрею сидеть осталось 4 месяца, то Никите — ещё 4 года.

Они ведь как обычно действуют? Берут кого-то из реальных сбытчиков, прижимают и просят сдать кого-то. Те наобум начинают называть. В случае с Никитой этот сбытчик потом давал показания, что Никиту оговорил.

Никиту тоже пытали, прижигали веко сигаретой, наносили побои, пытали через утопление… Роковая ошибка полицейских была в том, что они отпустили Никиту под домашний арест. С побоями. Родственники всё зафиксировали. И дело по полицейским возбудили именно благодаря тому, что у Никиты зафиксировали побои. Андрея возили на очные ставки из колонии по этому делу, но до сих пор лиц [виновных] не установили почему-то…

Адвокат Игорь Михеев пояснил Лайфу, что даже Верховный суд встал на сторону нижестоящих судов и отказал в отмене приговора. На Европейский суд по правам человека надежд у защиты журналиста мало. Да и к моменту рассмотрения жалобы Андрей уже выйдет на свободу.

Рассмотрение в ЕСПЧ может затянуться на много лет, пять-шесть... А ведь в этом деле есть доказательства, которые рушат всё обвинение! Но судьи их просто не оценивают. Адвокат Игорь Михеев

С 2016 года статистика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилась, но незначительно, всего на 7%.

После нашумевшего дела Ивана Голунова стало очевидным — среди отбывающих наказание за наркотики немало таких же Голуновых, Евгеньевых, Михеенко... И по многим делам необходимы проверки для установления истины. Ведь, по мнению юристов, эта категория дел, и в особенности хранение, — одна из самых лёгких по направляемости в суд. Потерпевших нет, пара экспертиз, допросы понятых и сотрудников, на крайний случай сбытчика. Вот и готова ещё одна "палка", повышающая показатели отдела в очередном отчёте перед большим начальством.