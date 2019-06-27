За $1 миллион сенатор не стал губернатором, а генерала МЧС посадили за подпись

Полиция завершила расследование громкого уголовного дела о покупке кресла губернатора. В этой криминальной детективной истории, как в сериале "Карточный домик", смешалось всё: громкие имена и высокие должности, жажда власти и мошенники, расчёт и наивность. В результате на скамье подсудимых — генерал-полковник МЧС Сергей Шляков. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Шляков с предполагаемыми подельниками обул доверившегося ему экс-сенатора Ярославской области Юрия Удалова на $1 миллион. Он мечтал стать губернатором, а пришлось писать заявление о мошенничестве. Почему нельзя так просто взять и купить государственный пост в современной России, разбирался Лайф.

Юрий Удалов — человек, казалось бы, в политике сведущий. В 2008 году он вступил в должность заместителя губернатора Ярославской области, затем представлял область в Совете Федерации. В 2012-м новый губернатор Ярославской области Сергей Ястребов прекратил полномочия Удалова, и его стремительная карьера пошла на спад. Через несколько лет экс-сенатор уже скромный советник министра МЧС, но жажда власти остаётся.

Удалов искал любые возможности зайти на высокую государственную должность, намекая знакомым, что готов за оказанную помощь материально отблагодарить. И поначалу себе в удел он хотел именно Ярославскую область. В 2015-м Удалов просил об этом и бывшего замминистра МЧС Сергея Шлякова, который носил погоны последний год перед пенсией и, по мнению Удалова, имел нужный административный ресурс. Герой — ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, очевидец и участник многих исторических событий Шляков верно служил государству. К примеру, руководил спасательной операцией во время наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. Генерал-полковник имел безупречную репутацию и лично знал многих влиятельных чиновников.

И однажды Шляков всё же поддался на уговоры и познакомил Удалова с некоим Юрием Кузнецовым, называвшим себя "личным охранником Леонида Брежнева" и человеком "с большими связями в Администрации Президента". Он заинтересовался страстным желанием Удалова купить высокую должность и, по версии следствия, оценил пост губернатора Ярославской области в сумму, равную примерно $1 миллиону.

В следующем 2016 году, когда Шляков уже вышел на пенсию, Удалов с Кузнецовым ударили по рукам и заключили соглашение, что "охранник Брежнева" подготовит пакет документов в Администрацию Президента на получение заветного губернаторского кресла. При этом Кузнецов как ответственный решала даже написал расписку о том, что взял деньги Удалова в долг. И в момент этой сделки Шляков тоже присутствовал и даже завизировал сам факт передачи денег от одного к другому собственной подписью. Она и стала для пенсионера МЧС роковой. Именно подпись генерала под долговой распиской следствие считает главным доказательством преступного умысла на хищение денег доверчивого покупателя государственной должности. По мнению защиты генерала Шлякова, кроме этой подписи и показаний самого Удалова, у следствия ничего нет.

Но заветной государственной должностью "бывший охранник Брежнева" Удалова не обеспечил, а лишь тянул время и деньги с наивного властолюбца. Всего за два года решала вытянул из Удалова примерно 66 миллионов рублей. Помимо Кузнецова, в деле засветились некие Сергей Онищенко и Александр Казарцев. Они, как и "личный охранник Брежнева", не имели никакого отношения к государственным органам, однако обещали поспособствовать назначению Удалова уже в Рязанскую губернию. Тоже губернатором, на меньшее он не рассчитывал. У Онищенко и Казарцева якобы остались ещё возможные сообщники из Администрации Московской области.

В конце концов через два года после первого транша решалам Удалов в полной мере осознал, что его обманули, и захотел вернуть свои деньги. Всё это время он пенял Шлякову на действия человека, с которым тот его некогда познакомил.

— Генерал-полковник сам советовал Удалову обращаться в полицию. Он всячески отказывался от причастности к действиям Кузнецова сотоварищей и говорил Удалову: "Что ты меня-то в это втягиваешь? С ними и разговаривай!" — комментирует Лайфу Руслан Коблев, адвокат генерала Шлякова.

Защита настаивает, даже Кузнецов не признал Шлякова своим сообщником, а с Онищенко и Казарцевым генерал-полковник вообще не был знаком. Но для Удалова поручительство Шлякова стало некоей гарантией, что обетованную должность ему обеспечат, ну или на худой конец вернут деньги.

Очевидно, что обратиться к правоохранителям Удалову мешал сам факт передачи денег на покупку высокой государственной должности. В интервью Лайфу Руслан Коблов выражает недоумение, что следствие никак не квалифицирует поступок самого Удалова, как будто подкуп "людей из Администрации Президента" для получения губернаторского кресла является законным деянием:

— Я думаю, что мой подзащитный мог бы быть главным свидетелем в обвинении самого Удалова, но следствие идёт по другому пути!

Но 66 миллионов рублей для Удалова оказались деньгами немаленькими и в органы он всё-таки явился. Шлякова, Кузнецова и подельников арестовали в июле 2018 года. Дело получило большой резонанс в СМИ из-за ареста генерала МЧС в отставке, хотя на момент ареста Шляков жил своей скромной пенсионерской жизнью в дачном доме в посёлке Медвежьи озёра. Следователи не обнаружили там ни миллионов, ни золотых унитазов. Но высокий статус задержанного придал расследованию значительность. Анонимные телеграм-каналы, например, описывали тайные интриги и борьбу "башен Кремля".

В итоге Шлякова посадили в СИЗО. Судья не отпускает генерал-полковника даже под домашний арест. Спустя год расследование дела завершено и стороны перешли к исследованию его материалов. Адвокат Руслан Коблев рассказывает Лайфу, что его подзащитный настаивает на своей невиновности.

Лайф посмотрел в разных источниках имущество и недвижимость генерал-полковника и не нашёл каких-то особых активов или миллиардов на офшорных счетах. Ни зарубежной недвижимости, ни аффилированного со Шляковым крупного бизнеса. Генерал с женой и дочерью прописаны в одной квартире. И в соцсетях никакого шика и блеска, свойственного семьям коррупционеров обычно, не наблюдается.

Во всей этой истории одна странность — Удалов, сам будучи годами на высоких государственных должностях, был настолько наивен, что пошёл покупать кресло губернатора, словно герой криминального телесериала. Известный политолог Алексей Мартынов объясняет Лайфу возможные механизмы такого наивного поведения вроде бы и опытного политика:

— Люди живут на разных скоростях. Кто-то понимает современные реалии, кто-то до сих пор верит, что мы живём в реальности сериала "Домашний арест", когда должности вплоть до губернаторских покупаются и продаются.

И поскольку есть люди в это верящие, возникает своего рода рынок услуг, на котором доверчивым властолюбцам предлагают купить ту или иную должность. Но реальность из "Домашнего ареста" осталась в 90-х, ну максимум в начале 2000-х.

Сейчас предложения о покупке государственной должности звучат просто абсурдно.

Покупатель кресла губернатора Ярославской области, кажется, действовал в полном согласии с местными обычаями. Пару лет назад (во времена заключения "сделки") в местных СМИ мелькали сообщения о том, что мошенники предлагали безработным ярославцам за взятку дорогим коньяком трудоустройство в мэрии. И семь обманутых человек пришли устраиваться, значит, и они верили, что такое возможно!

Виновен или нет Сергей Шляков, решит суд, а пока он стал вторым в истории современной России генерал-полковником, оказавшимся за решёткой. Бывший главком сухопутных войск Владимир Чиркин также привлекался за мошенничество, но ему смягчили наказание до штрафа в 90 тысяч рублей. Суд учёл заслуги генерала перед обществом и освободил из-под стражи в зале суда.