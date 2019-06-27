Земля, пилоты или техника. Кто ответит за авиакатастрофу с Ан-24

Пассажирский самолёт АН-24 авиакомпании "Ангара", летевший по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск потерпел крушение в аэропорту Нижнеангарска. При подлёте к аэропорту у самолёта отказал один из двигателей. Пилотам удалось посадить самолёт, но он выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений.

После столкновения с постройкой самолёт загорелся. По информации правительства республики, в результате катастрофы погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Всего в самолёте находилось 47 человек, среди которых было четыре члена экипажа.

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту смерти двух лиц в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Один из пассажиров сгоревшего воздушного судна Вячеслав П. рассказал Лайфу, что левый двигатель самолёта выключился примерно за 15–20 минут до посадки. После приземления пилоты начали тормозить, но посадочной полосы не хватило. На борту началась давка и паника, а спустя 15 минут после приземления взорвался левый двигатель.

Обычно в подобных авиакатастрофах рассматриваются две основные версии: человеческий фактор или отказ техники. Но может появиться третья. Лётчик первого класса, командир А-320 Андрей Литвинов предлагает Лайфу рассматривать ещё одну причину, по которой могла произойти катастрофа в аэропорту Нижнеангарска:

— Тут всё понятно, самолёт, во-первых, очень старый, его должны были снять с производства ещё 40 лет назад, но их нечем заменить. Это региональные самолёты (Як-40, Ан-2). Они летают, и без них сейчас обойтись невозможно. Ан-24 садится на грунт, работает при любых минусовых температурах.

Ну, отказал двигатель, бывает, что у самолётов отказывают двигатели. Он на одном двигателе летит совершенно спокойно. Вопрос в другом. Лётчик-то справился! Лётчик прилетел, не упал, не развалился, не воткнулся в землю, не упал на какие-то крыши… Он прилетел на аэродром. Справился с пилотированием и посадил самолёт на полосу. Но происходит следующее. Почему стоит ангар в районе полосы? Откуда там появились очистные эти сооружения? В районе полосы не должно ничего находиться! Есть технический регламент, на каком расстоянии от полос должны располагаться строения. Не было бы строений, не было бы катастрофы! Ну он бы выкатился, стойки, может быть, подломились, но самолёт не сгорел бы и люди бы не погибли.

В Иркутске произошла такая же авария. Самолёт выкатился за пределы ВПП и воткнулся в гаражи. Люди погибли, гаражи до сих пор стоят! До сих пор! Их никто не убрал. Хотя тогда кричали все, что гаражи будут снесены.

Есть такое понятие КПБ [концевая полоса безопасности] и БКБ [боковая полоса безопасности], то есть сбоку от полосы и с торцов полосы на близком расстоянии не должны находиться строения. Как раз на тот случай, если самолёт вдруг выкатится за её пределы. А тут он выкатился и сразу врезался! Поэтому вопрос гендиректору аэродрома: как он эксплуатировал такой аэродром? Губернатору вопрос, как он допустил такого генерального директора и почему он не обращал на это внимание. И третий вопрос — Росавиации. Как они подписывают технический регламент, что этот аэродром годен к эксплуатации, когда вблизи полосы находятся опасные для самолёта объекты?

Лайф связался с аэропортом Нижнеангарска, однако представитель аэропорта отказался комментировать произошедшую катастрофу и давать информацию относительно сертификации учреждения.

Согласно г осреестру аэродромов гражданской авиации, эксплуатирует Нижнеангарский порт ОАО "Аэропорты Бурятии". Свидетельство о госрегистрации № 9/45 выдано аэродрому 21 октября 2016 года.

По данным сайта russianplanes.net, борт Ан-24РВ с номером RA-47366 эксплуатируется с 1978 года. В 2013 году самолёт перешёл в эксплуатацию авиакомпании "Ангара".